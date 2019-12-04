 Круглый стол "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". ВИДЕО

Специалисты неправительственного сектора в области безопасности обсуждают критические для Украины риски и возможные сценарии после саммита в "нормандском формате", слабые места украинской власти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также экперты дают свои оценки подготовке украинской армии относительно ответа на военную угрозу. Среди прочего, эксперты обсуждают подход к развитию сил обороны государства, наращивание оборонного потенциала и преодоление имеющихся проблем в сфере развития "цифровой армии" по стандартам НАТО.

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Организаторы круглого стола: Украинский институт исследований безопасности с участием Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и медиапартнеров, аналитического портала "Хвиля" и сайта "Цензор. НЕТ".

Участники: Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения; Юрий Бутусов - военный эксперт, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ"; Алексей Гридин - член правления Украинского института исследований безопасности, председатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины; Василий Тарасюк - Герой Украины, лейтенант, ветеран 72-й ОМБр, демобилизован в связи с тяжелым ранением; Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express; Игорь Колесник- генерал-полковник, первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2016-2019 гг.); Юрий Романенко - политолог, директор Центра политического анализа "Стратагема", шеф-редактор аналитического портала "Хвиля"; Елена Шевцова - советник командующего Сухопутных войск ВСУ, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.