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 Политика Украины
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Все про:армия (7587) Бутусов Юрий (1933) нормандская четверка (831)

 Круглый стол "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". ВИДЕО

В Киеве проходит круглый стол на тему: "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?".

Специалисты неправительственного сектора в области безопасности обсуждают критические для Украины риски и возможные сценарии после саммита в "нормандском формате", слабые места украинской власти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также экперты дают свои оценки подготовке украинской армии относительно ответа на военную угрозу. Среди прочего, эксперты обсуждают подход к развитию сил обороны государства, наращивание оборонного потенциала и преодоление имеющихся проблем в сфере развития "цифровой армии" по стандартам НАТО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ось чому в цій #бучій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер. ВИДЕО

Организаторы круглого стола: Украинский институт исследований безопасности с участием Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и медиапартнеров, аналитического портала "Хвиля" и сайта "Цензор. НЕТ".

Участники: Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения; Юрий Бутусов - военный эксперт, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ"; Алексей Гридин - член правления Украинского института исследований безопасности, председатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины; Василий Тарасюк - Герой Украины, лейтенант, ветеран 72-й ОМБр, демобилизован в связи с тяжелым ранением; Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express; Игорь Колесник- генерал-полковник, первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2016-2019 гг.); Юрий Романенко - политолог, директор Центра политического анализа "Стратагема", шеф-редактор аналитического портала "Хвиля"; Елена Шевцова - советник командующего Сухопутных войск ВСУ, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3163316
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля сказал, что войну не начнет в любом случае. И тут он не врет...
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Пожалуй это единственное где оно не врет.
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кацап, ти довго будеш ганьбити білоруський стяг? Пиши під своїм вонячим триколором!
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Зеля сказал, что войну не начнет в любом случае. И тут он не врет...
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Пожалуй это единственное где оно не врет.
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Не почне він, почне хтось інший Зеля не вічний, і точно не безсмертний.
Я розумію, що в нього, як у Совка і Малороса є своє бачення. Він до речі і не приховував його до обрання, але людей готових жити в незалежній Україні, а не у його Малоросії, вистачає.
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Ты думаешь шо десятки(или)сотни тысяч убитых и покалеченных из-за того шоб одному человеку кланялись чуть ниже, того стоило?
Не говоря о том что Помпей ну никак не был врагом государства, это как раз Цезаря таковым провозгласили и власть эвакуировалась с Помпеем в Грецию.
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"Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" Источник: https://censor.net.ua/n3163316
Без усіляких столів ясно - не готується.
А сценаріїв як зажди усього 3.
Неймовірний - блазень нічого не здасть.
Малоймовірний - блазень усе здасть і поїде на Ростов

Імовірний - блазень щось здасть, але замало для путівки на Ростов.
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Насправді блазень здасть усе, що не вважає цінністю (мова, віра, енергетична незалежність), а нам про це нічого не скажуть. Скоріше за усе, реальні домовленості будуть затаємнені і приховані. Народу дадуть зняті у павільйонах 95 кварталу і на Мосфільмі переможні ролики. Якщо не повірять, розбавлять їх роліками про жахи які нас чекали би в іншому варіанті (захмарні тарифи, відсутність пенсій, закриття дитячих садочків і т.п. страшилки для люмпенів)...
Ми маємо бути готові, що внаслідок дій 73% довб.бів, Україна зникне з ******** політичної карти.
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Хоч щось з писаного вами заперечує моїм твердженням?
То навіщо простирадла мені писати?
І щодо

"Ми маємо бути готові, що ... , Україна зникне з ******** політичної карти."
Вона (Україна на політичній мапі) весь час була примарою - то є, то нема. З приходом блазня розпочався період перебування у невидимках. То ж ми маємо бути готові не до зникнення (ми вже зникли), а готуватися до повернення на цю мапу як найшвидше, не чекаючи ще 4,5 років.
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Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk

У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса:

Первый сценарий - это ты.

А второй - все твои мечты.

Третий - это все твои слова.
Я им не поверил едва…

Четвертый сценарий - это ложь.
Кто прав кто виноват не разберешь.

А пятый сценарий - это боль от того, что умерла любовь.
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Якщо 9-го грудня на Майдані біля ЙОЛКИ на буде менше 500 тисяч люду, які проти капітуляції та рюсского міра, то все зливайте воду, ви припливли....
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если человек 500 порохоботов петя соберет, это будет успех. Ну и еще полиции столько же
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кацап, ти довго будеш ганьбити білоруський стяг? Пиши під своїм вонячим триколором!
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ты сам то чего стесняешься? Взял бы ник "работаю за шоколад" , все было бы честно и прозрачно
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ты ******* котороых в рашке полно и пока их полно так и будешь в говне вместе со своими собратьями
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Я ганаруся тым, што ў мяне ёсць доля беларускай крыві, але табе гэтага не зразумець уральска пачвара.
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После саммита, ВСУ отведут за Карпаты.
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Головне, щоби Закарпаття не віддали кацапам! Це звісно не патріотично, але чому я маю страждати через довбаних малоросів та совків?
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Та тепер вже і не знати хто кацапи ,,руський мир,, чи теперішня влада.
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Закарпатський кордон з угорцями не віддадуть нікому! Місцеві контробандисти будуть за нього битись на смерть! Круглий стіл "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7526 Круглий стіл "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 2865 Круглий стіл "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 964
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Ти як завжди мусиш ляпнути якусь дурню. Місцеві контрабандисти тільки виконавці. Контроль на кордоном тримають на "київських пагорбах"...
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Нє, київські владні крадуни воювати на будуть. Вони будуть воювати тільки один з одним за право першому лизнути чобіт пуйлу. Тому всі сподівання тільки на дрібних контробандистів-челночників з угорськими пашпортами Круглий стіл "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6545
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про яку контрабанду ми говоримо? Щось не дуже я розумію твоїх доводів? Цигарки, ліс, бурштин, наркота чи пару пачек макаронів?
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Це в мене настрій такий - юмористично, саркастично, іронічний стьоб. Все, що нам залишила влада шпигунів Пєці і Зєлі - розділене надвоє суспільство одурених українців.
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Одурених? Я себе не вважаю одуреним. Я чудово розумів хто такий Пеця, хто такий Зеля (і хто така Юля теж розумію ). Пеця зробив більше ніж я очікував. Зеля теж вже зробив більше ніж я думав. Просто перший зробив це на користь країни, інший на шкоду.
А ваш розпач пов'язаний із тим, що ви очікуєте на Месію, який прийде і все стане Ок. То може вам просто слід із своїми бажаннями та мріями розібратись? Повернутись до реального життя? Не б'єтеся пропустити головного? Поки ви про тарифи та холодільник думаєте питання постає, а чи буде існувати ця країна?
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А по какую сторону Карпат Вы имеете ввиду?Вот на днях уже ввели свои ВСУ под названием нацгвардейцы в Закарпатье.
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Сценарий команды ЗЕ один и единственный это прекращение войны хоть присоединением Украины к кацапии.А процесс уже начался,это надание долгосрочных кредитов на покупку в элитных регионах Украины сепаратистами квартир по бросовым процентным ставкам,кодированием информационных украинских телеканалов с вещанием расскодированых кацапских на територию Украины,внесением в бюджет Украины сотни миллиардов на восстановление окупированых територий за счет налогоплательщиков Украины,взятие огромных кредитов Украиной на восстановление окупированых територий под гарантию Украины тоесть под гарантию теми кого эти уроды убивали.А безопасность их от украинцев будут защищать все структуры существующие за счет наших налогов и жители окупированых територий будут иметь больше прав чем украинцы в Украине.
Вот такое единственное будет решение ЗЕ на самите.
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Ну хоть проблеск мьісли у кого-то из комментаторов есть? ВСУ пока нечем ответить на угрозу , оружие сдерживания отсутствует , вот , что нужно обсуждать. А идет пустой треп про "зраду зрадную"...
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Було б бажання реформувати армію, то всі ці речі треба робити не в режимі бла-бла-бла, а у робочому порядку і не під онлайн відіо. І починати треба з звільнень пару сотень генералів і призначень і призначень авторитетних і бойових офіцерів на керівні посади, а не українофобських клоунів "сівох" в РНБО. А замість чмиря в керівництво військами бойового генерала Марченка. Тому не треба витрачати час, а краще малювати плакати: "Зєлю геть! Дострокові!"
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А на самом деле стол НЕ круглый, тут и вопросы и ответы соответственные. А если Зеленский УТРЁТ всем таким "круглым" столам и порохоботам НОС, они готовы сказать, что они были не правы в отношении Зеленского.
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Нічого не чути. Головуючий, треба розуміти, темна конячка Данілов? Голова РНБО?
Сумне враження. Схоже цей пан вислуховує всіх для проформи, а думає зовсім інше, наприклад: "Скільки там вже часу пройшло? Ще півтори годинки посидіти, послухати з розумним виглядом цих "розумників" і нарешті можна піти по своїх, приємних справах. Холодненького кон'ячку стопочку з бельгійською шоколятою. Погодка яка класна, сонячна..."
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Дурень,коньяк потрібно пити нагрітий від рук. Чи ти любиш самогон холодний.
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Беседовала с некоторыми политиками в Словакии . Что говорят - 13 млн за ЗЕ - это не оформившияся масса со саоими политическими взглядами, НО всё равно большинство за европейский выбор Украины.
И еще- политики прислушиваются к парти Порошенко , т к - это уже сформировавшаяся ПРОГНОЗИРУЕМАЯ сила в Украине.
Потому пороху надо чаще делать заявы о намерениях ибо ЗЕ только отмалчивается по совету ФСБ ( ермака)
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Чаще делать "заявьі" , чем Порошенко , физически невозможно. Тут сивьій гетьман рекордсмен по "бла-бла-бла"!
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Вы со своим совком в голове живите.
Европейцы должны чаще слышать, что украинцы ТОЖЕ ЕВРОПЕЙЦЫ , а не гремучая смесь из орды
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Панове мало про Порошенка знають. А Порошенко - майстер брехати англ. Тому не дивно, що російського шпигуна, патологічного брехуна і манякального клєптомана на заході сприймають, як видатного українського діяча.
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Порошенко знают все политики европы. И нормально относятся. СЕЙЧАС ОН ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ В УКРАИНЕ. И жто в ЕС тоже знают
Я лично возмущена законом про авто бляхи. НО ПРИ ЭТОМ СОГЛАШУСЬ, что порох - выдающийся украинский политик и деятель
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Стоп, стоп, стоп. Закон про євробляхи з'явивсь за Порошенка. Це його крадунша Южаніна ухопила бляхерів за кадик. Зелений тільки відтерміновує для них смертну кару.
І, доречі, через кордон Нєфьодова ці євробляхи шурують в Україну нескінчаємим потоком через ліву кишеню. Власне це все, що треба було знати про "боротьбу з корупцією Зеленського".
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Мабуть Петро не знав про це. Не доповіли нашому Сивому Гетьману. А він весь у справах не помітив, що люди палять і залишають на кордоні свої автівки, куплені за останні гроші, на які вони покладали всі надії.
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Про евробляхи я писала регулярно. Даже перед подписанием закона . Порох сразу потерял 5 млн голосов. ЭТИ ТИПИЧНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ФСБ . Если порыться то можно и взятки из раши нарыть депутатам за это голосование
Вон США ведь нарыли спецоперацию раши против Украины в телефонном скандале
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Но это не исключает, что порох великий государственный деятель .
И Вы обязаны с этим смириться. 😜
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Следствие покажет , надеюсь , скоро . Насколько "великий" деятель Порошенко...
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Проблема, Иван, , В ПОСТБОЛЬШЕВИСТСКОМ СИНДРОМЕ ПОД НАЗВАНИЕМ ПАВЛИК МОРОЗОВ .
Не умеют , не научились еще ДЕТИ КУХАРОК( и вы в том числе) признавать положительные деяния попередников
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Звісно, звісно. Важко(неможливо!!!) переконати закохану в чоловіка жінку якимись логічними аргументами. Останній мерзотник, вбивця, зрадник, брехун і крадій буде нею виправданий, а ті, хто його викрили - засуджені. Що поробиш, люди мають таку природу. Це якийсь Вищій Задум, треба його сприймати з вдячністю, як данність.
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Вот только не надо оправдывать ваш сепаратизм ВЫСШИМИ СИЛАМИ . 😎😎😎
Высший разум на стороне независимой и сильной Украины в семье ЕС.
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Чому без конкретики? Вищій(корупційний) разум на боці незалежної і сильної України в сім'ї ЄС знаходиться на Мальдівах. Ну ще трішечки в Панамі Круглий стіл "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 577
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А ВЫ без методички своих мыслей явно не имеете 😜
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Ну і "задовбов" ти з своїм шпигуном. Викінь свої методичкі балабол кончений.
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