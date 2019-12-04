 Круглый стол "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Специалисты неправительственного сектора в области безопасности обсуждают критические для Украины риски и возможные сценарии после саммита в "нормандском формате", слабые места украинской власти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Также экперты дают свои оценки подготовке украинской армии относительно ответа на военную угрозу. Среди прочего, эксперты обсуждают подход к развитию сил обороны государства, наращивание оборонного потенциала и преодоление имеющихся проблем в сфере развития "цифровой армии" по стандартам НАТО.
Организаторы круглого стола: Украинский институт исследований безопасности с участием Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и медиапартнеров, аналитического портала "Хвиля" и сайта "Цензор. НЕТ".
Участники: Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения; Юрий Бутусов - военный эксперт, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ"; Алексей Гридин - член правления Украинского института исследований безопасности, председатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины; Василий Тарасюк - Герой Украины, лейтенант, ветеран 72-й ОМБр, демобилизован в связи с тяжелым ранением; Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express; Игорь Колесник- генерал-полковник, первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2016-2019 гг.); Юрий Романенко - политолог, директор Центра политического анализа "Стратагема", шеф-редактор аналитического портала "Хвиля"; Елена Шевцова - советник командующего Сухопутных войск ВСУ, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.
Я розумію, що в нього, як у Совка і Малороса є своє бачення. Він до речі і не приховував його до обрання, але людей готових жити в незалежній Україні, а не у його Малоросії, вистачає.
Не говоря о том что Помпей ну никак не был врагом государства, это как раз Цезаря таковым провозгласили и власть эвакуировалась с Помпеем в Грецию.
Без усіляких столів ясно - не готується.
А сценаріїв як зажди усього 3.
Неймовірний - блазень нічого не здасть.
Малоймовірний - блазень усе здасть і поїде на Ростов
Імовірний - блазень щось здасть, але замало для путівки на Ростов.
Ми маємо бути готові, що внаслідок дій 73% довб.бів, Україна зникне з ******** політичної карти.
Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса:
Первый сценарий - это ты.
А второй - все твои мечты.
Третий - это все твои слова.
Я им не поверил едва…
Четвертый сценарий - это ложь.
Кто прав кто виноват не разберешь.
А пятый сценарий - это боль от того, что умерла любовь.
Вот такое единственное будет решение ЗЕ на самите.