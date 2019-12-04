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 Политика Украины
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 Круглый стол "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Киеве проходит круглый стол на тему: "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?".

Специалисты неправительственного сектора в области безопасности обсуждают критические для Украины риски и возможные сценарии после саммита в "нормандском формате", слабые места украинской власти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также экперты дают свои оценки подготовке украинской армии относительно ответа на военную угрозу. Среди прочего, эксперты обсуждают подход к развитию сил обороны государства, наращивание оборонного потенциала и преодоление имеющихся проблем в сфере развития "цифровой армии" по стандартам НАТО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ось чому в цій #бучій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер. ВИДЕО

Организаторы круглого стола: Украинский институт исследований безопасности с участием Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и медиапартнеров, аналитического портала "Хвиля" и сайта "Цензор. НЕТ".

Участники: Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения; Юрий Бутусов - военный эксперт, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ"; Алексей Гридин - член правления Украинского института исследований безопасности, председатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины; Василий Тарасюк - Герой Украины, лейтенант, ветеран 72-й ОМБр, демобилизован в связи с тяжелым ранением; Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express; Игорь Колесник- генерал-полковник, первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2016-2019 гг.); Юрий Романенко - политолог, директор Центра политического анализа "Стратагема", шеф-редактор аналитического портала "Хвиля"; Елена Шевцова - советник командующего Сухопутных войск ВСУ, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3163316
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля сказал, что войну не начнет в любом случае. И тут он не врет...
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Пожалуй это единственное где оно не врет.
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"Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" Источник: https://censor.net.ua/n3163316
Без усіляких столів ясно - не готується.
А сценаріїв як зажди усього 3.
Неймовірний - блазень нічого не здасть.
Малоймовірний - блазень усе здасть і поїде на Ростов

Імовірний - блазень щось здасть, але замало для путівки на Ростов.
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Зеля сказал, что войну не начнет в любом случае. И тут он не врет...
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Пожалуй это единственное где оно не врет.
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Не почне він, почне хтось інший Зеля не вічний, і точно не безсмертний.
Я розумію, що в нього, як у Совка і Малороса є своє бачення. Він до речі і не приховував його до обрання, але людей готових жити в незалежній Україні, а не у його Малоросії, вистачає.
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Ты думаешь шо десятки(или)сотни тысяч убитых и покалеченных из-за того шоб одному человеку кланялись чуть ниже, того стоило?
Не говоря о том что Помпей ну никак не был врагом государства, это как раз Цезаря таковым провозгласили и власть эвакуировалась с Помпеем в Грецию.
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"Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" Источник: https://censor.net.ua/n3163316
Без усіляких столів ясно - не готується.
А сценаріїв як зажди усього 3.
Неймовірний - блазень нічого не здасть.
Малоймовірний - блазень усе здасть і поїде на Ростов

Імовірний - блазень щось здасть, але замало для путівки на Ростов.
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Насправді блазень здасть усе, що не вважає цінністю (мова, віра, енергетична незалежність), а нам про це нічого не скажуть. Скоріше за усе, реальні домовленості будуть затаємнені і приховані. Народу дадуть зняті у павільйонах 95 кварталу і на Мосфільмі переможні ролики. Якщо не повірять, розбавлять їх роліками про жахи які нас чекали би в іншому варіанті (захмарні тарифи, відсутність пенсій, закриття дитячих садочків і т.п. страшилки для люмпенів)...
Ми маємо бути готові, що внаслідок дій 73% довб.бів, Україна зникне з ******** політичної карти.
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Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk

У Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции Донбасса:

Первый сценарий - это ты.

А второй - все твои мечты.

Третий - это все твои слова.
Я им не поверил едва…

Четвертый сценарий - это ложь.
Кто прав кто виноват не разберешь.

А пятый сценарий - это боль от того, что умерла любовь.
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Якщо 9-го грудня на Майдані біля ЙОЛКИ на буде менше 500 тисяч люду, які проти капітуляції та рюсского міра, то все зливайте воду, ви припливли....
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если человек 500 порохоботов петя соберет, это будет успех. Ну и еще полиции столько же
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кацап, ти довго будеш ганьбити білоруський стяг? Пиши під своїм вонячим триколором!
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ты сам то чего стесняешься? Взял бы ник "работаю за шоколад" , все было бы честно и прозрачно
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После саммита, ВСУ отведут за Карпаты.
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Головне, щоби Закарпаття не віддали кацапам! Це звісно не патріотично, але чому я маю страждати через довбаних малоросів та совків?
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Сценарий команды ЗЕ один и единственный это прекращение войны хоть присоединением Украины к кацапии.А процесс уже начался,это надание долгосрочных кредитов на покупку в элитных регионах Украины сепаратистами квартир по бросовым процентным ставкам,кодированием информационных украинских телеканалов с вещанием расскодированых кацапских на територию Украины,внесением в бюджет Украины сотни миллиардов на восстановление окупированых територий за счет налогоплательщиков Украины,взятие огромных кредитов Украиной на восстановление окупированых територий под гарантию Украины тоесть под гарантию теми кого эти уроды убивали.А безопасность их от украинцев будут защищать все структуры существующие за счет наших налогов и жители окупированых територий будут иметь больше прав чем украинцы в Украине.
Вот такое единственное будет решение ЗЕ на самите.
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