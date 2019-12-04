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 За рубежом
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 Россия открывает еще 4 пункта выдачи своих паспортов жителям оккупированного Донбасса

На это из резервного фонда РФ выделят почти 145 млн рублей ($2 млн 250 тыс). Пункты будут работать в Ростовской области. Их планируют запустить до 1 февраля.

Соответствующая информация обнародована на портале правовой информации РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"В целях повышения эффективности проведения мероприятий по приему в гражданство РФ в упрощенном порядке отдельных категорий иностранных граждан выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей, имея в виду обеспечение функционирования четырех дополнительных пунктов выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, и комплектование личным составом подразделения по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области", - говорится в документе.

МВД РФ обязано проконтролировать использование бюджетных средств и отчитаться до 1 февраля 2020 года.

Распоряжение подписано премьер министром государства-агрессора Дмитрием Медведевым.

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 170 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, - губернатор Ростовской области РФ

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

29 апреля в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Также на Цензор.НЕТ: ЕС утвердил правила выдачи виз для жителей оккупированного Донбасса, в том числе с российскими паспортами

Источник: https://censor.net.ua/n3163312
 
 
 Топ комментарии
 
Так пусть забирает свой биомусор
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Ответ будет жестким: пенсии по упрощенной схеме от Сивохо.
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при грамотній державній політиці з цього можна мати зиск
голосувати вони не матимуть права, а там і з пенсіями, і з дозволом на проживання можна буде розібратися
та не з нашим клованом...
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Совет форумчанПравила форума
 
Ты не понимаешь, о чем речь, у их биомусора пасспорта уже есть....
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Нам треба прийняти закон про позбавлення громадянства України в разі наявності іншого/их громадянств.
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и кто же из депутатов ВР против себя приймет такой Закон.У одного рабиновича их, наверное, штук три, да и в ЗЕленой команде тоже хватит
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Я уверен, такой закон ничего не даст.
Принимать его бесполезно. Это популизм.
Не верите? Назовите мне 3 плюса этого закона - какую пользу он принесет конкретно.
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Вновьобращенный биомусор пусть забирают тоже
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никто никого никуда не собирается забирать, кого интересуют бандюки?
Я не понимаю, что тут непонятного.

Интересует территория. Земли. Без людей.
Помните Кин-Дза-Дза? Скрипач не нужен...
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Ну, если ничего не заявлять, то биомусор останется без последствий.
А если бы наше правительство приняло закон и предупредило про последствия: лишение права голосовать, пенсий, пособий и разрешения на внж и тд, то желающих бы поубавилось и на рашу можно было бы это все повесить
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Если бы было нормальным правительство.... Тогда имело бы смысл делать какие-либо заявления....Больная тема.
У меня нет пока плана Б. Но план А пока тоже не особо радует....
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Отличная новость для зекоммандер. Теперь надо отступать еще дальше.
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А головне - видавати пенсії, субсидії, допомогу і копмен ацяб громадянам кацапстану. Треш. Лютий. Зєлєнскій, як тобі? Будем годувати, одягати і утримувати за рахунок українського б'юджету новонавернених кацапів?
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Там очередь уже на пять месяцев за рашистскими паспортами.А какая то сивуха нас убеждает,что там "наши люди" и мы должны туда через ОБСЕ пенсии передавать,чтобы они нас сильнее любили.
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Нет там никакой очереди...эту филькину грамоту получает только тот скот что работает в паРаше...
Это грубо говоря разрешение на работу...более ничего эта бумажка не дает...
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та ладно - местные типа госслужащие тоже такой аусвайс получают
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Там такая ачпуительная очередь что уже СМС-ками зазывают на получение.
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мило!
и главное - это так вписывается в минские угоды...которые раша выполняет... а вот Украина игнорирует...отводя свои войска
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Прекрасно! Тепер прийняти закон про заборону подвійного громадянства і про відповідальність. Як тільки маєш громадянство іншої держави зразу скасовується українське і всі випливаючі з цього наслідки...
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Ответ будет жестким: пенсии по упрощенной схеме от Сивохо.
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вот и пусть платит. Лично. Из своего кармана
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при грамотній державній політиці з цього можна мати зиск
голосувати вони не матимуть права, а там і з пенсіями, і з дозволом на проживання можна буде розібратися
та не з нашим клованом...
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Клоуны предлагали закон о двойном гражданстве,сейчас ,правда,им не до него,но если надо будет,в турборежиме своем за день-два примут.
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В ответ, Зе-Клован откроет четыре пункта выдачи пенсий?
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Тем временем Донецкая Нарядная Резервация запустила экспресс Донецк-Марьинка.
Россия открывает еще 4 пункта выдачи своих паспортов жителям оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 8865
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шо, опять целых два вагона? та ну! не может быть! Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 6272
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увеличить не получается ((( неужели аж один???
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А ще у нас у Донецьку таксофон Е! Прийидешь подивишься или засцаный диван не пускае?
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Списочки обов"язково зільють, а бо продадуть і на КПП здрасті, я ваша тьотя. Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 3431
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Сплчатку треба покарання узаконити, а потім уже мордою в підлогу і товарняком на парашу.
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Да ничего не будет ровным счётом на КППВ.Проходят по украинским паспортам спокойно,кое кто и рашистский с собой везёт - перед родственниками похвалиться.Нет у нас никакой ответственности за двойное гражданство,нет.
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Перед встречей в Норманском формате показывают кто и что они.
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Когда Донбасс вернется,паспорта понадобятся, ибо валить нужно в рашу будет поспешно...
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Між Макіївкой і Донецьком.
Мабуть ОБСЕ-рашники пропили зимову гуму.
Росія відкриває ще 4 пункти видачі своїх паспортів жителям окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 5273
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Засуньте в жопу ваш паспорт государства Мордор,как раз фильтр для ваты,и хохлов так как украинец не возьмет себе этот документ,только вата луханская и хохлы и желательно переезжайте на свою родину,будете своими там таких 140 млн за исключением 3 % вменяемых русских
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Вы совсем дураки??? Никто никуда не поедет. Просто 7% территории тихо отойдут *********. Без боя, без крика.. просто утром проснетесь, а 90% населения имеют гражданство россии. И этот кусок украинской земли тихо отойдет к *********. Такие богатые вот так просто разбрасываться землями??? Любая страна смертным боем дерется за каждый метр своей земли.. а тут вот просто отдают огромные территории.. Ну-ну..
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Хорошая новость! Будет простой критерий для фильтрации, если уж ОРДЛО таки воткнут в Украину!
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какая ты преданная шлюшка перешла от вити к пете))) но витю до сих пор забыть не можешь)))
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За співпрацю зі слідством Зимовий палац обіцяємо.
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У нас в Донецке уже более 150 000 получили паспорта и теперь они граждане россии ! Петя боты вы когда мацкалей побеждать будете ? патом или скоро ?
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главное чтоб при этом Украинский паспорт уничтожался
а то к двуголовой курице придется рисовать и вторую жопу
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И что ещё скажет нам зеля и Европа по поводу реинтеграции ?
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Встреча тебя и зели не возможна в реальности )) но ты мечтай фантазируй верь )))
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