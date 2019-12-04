 Россия открывает еще 4 пункта выдачи своих паспортов жителям оккупированного Донбасса

Соответствующая информация обнародована на портале правовой информации РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"В целях повышения эффективности проведения мероприятий по приему в гражданство РФ в упрощенном порядке отдельных категорий иностранных граждан выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей, имея в виду обеспечение функционирования четырех дополнительных пунктов выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, и комплектование личным составом подразделения по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области", - говорится в документе.

МВД РФ обязано проконтролировать использование бюджетных средств и отчитаться до 1 февраля 2020 года.

Распоряжение подписано премьер министром государства-агрессора Дмитрием Медведевым.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

29 апреля в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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