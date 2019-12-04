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 Общество
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 В делах об убийствах Гандзюк и Шеремета есть существенное продвижение, - Касько

В делах об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета есть существенное продвижение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "theБабель" рассказал заместитель генпрокурора Виталий Касько.

По его словам, в ГПУ не могут анонсировать каждый шаг следствия по этим делам, однако будут информировать о результатах, когда смогут.

На вопрос о результатах аудита дел об убийстве Шеремета и Гандзюк Касько ответил: "Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, что не разглашаем такие вещи, но в обоих делах продвижение существенное. Мы не можем анонсировать каждый шаг следствия, но будем информировать о результатах, когда сможем".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163311
 
 
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Не знают как объявить народу, там опять правый сектор. Пума и еще какой то крендель.
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ПС - главный пособник Кремля в аннексии Крыма.
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Вся страна знает заказчиков,но только рябокапелюховцы находятся в полном неведении.
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Опять "добровольцы"? Ну так для этого их Коломойский и создавал, что бы Европу и США ими пугать.
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В делах об убийствах Гандзюк и Шеремета есть существенное продвижение
Змінили слідчих,
Втратили документи,
Підкинули докази?
Дійсно суттєве просування в справах.
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та ну! то Ви вже занадто "діяльність" їх розвели ))))
просто прінтер новий слідакам придбали...або крісло кожане поміняли на крісло з масажером)))
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