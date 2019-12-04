EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1622  16
Все про:беспилотник (712) Госпогранслужба (3549)

 Пограничники получили новые квадрокоптеры с камерами и тепловизорами. ФОТО

Техникой обеспечили Главный центр подготовки личного состава ГПСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Учебно-материальная база по подготовке применения и эксплуатации беспилотных авиационных систем Главного центра подготовки личного состава ГПСУ пополнена новыми образцами беспилотной авиационной техники. Среди новейших образцов - квадрокоптер Matrice 200 V2 и квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual (Smart Controller)", - сказано в сообщении.

Квадрокоптеры оборудованы камерами дневного наблюдения и тепловизорами. Они позволяют вести воздушный мониторинг как днем, так и ночью.

Смотрите также: "Единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформить украинский загранпаспорт, задержали на КПВВ "Каланчак", - СМИ. ВИДЕО

"Новая техника позволит эффективно организовывать и проводить образовательный процесс подготовки персонала органов охраны государственной границы", - добавили в ГПСУ.

Пограничники получили новые квадрокоптеры с камерами и тепловизорами 01
Пограничники получили новые квадрокоптеры с камерами и тепловизорами 02
Пограничники получили новые квадрокоптеры с камерами и тепловизорами 03

Источник: https://censor.net.ua/n3163308
 
   
 Топ комментарии
 
Імпортні "бачата". Уявляю їх ціну.
 показать весь комментарий
 
Ну зашибись игрушечки для хлопчиков купили,теперь на западной границе ни одна сигарета не проползет без взятки,а на донецком фронте воины будут продолжать гибнуть без современной техники.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кстати подумалось, а ведь можно тот же янтарь, но обработанный, по килограмму - квадриками ночью гонять без риска..... А то какие-то парапланы аж клепают, бывает, и по дну реки тягают...
 показать весь комментарий
 
но иногда же ловят?
вон, как героина кучу нашли(наши). и было что наши пропустили, а словаки или кто там - нашли.
 показать весь комментарий
 
Це те саме, що цеглу возити "астон мартіном" Прикордонники отримали нові квадрокоптери з камерами і тепловізорами - Цензор.НЕТ 7509
 показать весь комментарий
 
Грам коксу коштує в 8 разів дорожче золота.
 показать весь комментарий
 
Почему не озвучено число квадрокоптеров?
Хотя и так понятно.
 показать весь комментарий
 
Ну зашибись игрушечки для хлопчиков купили,теперь на западной границе ни одна сигарета не проползет без взятки,а на донецком фронте воины будут продолжать гибнуть без современной техники.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так мы же Европа? Вот и бережем Европу от вредных продолговатых предметов.
 показать весь комментарий
 
Хабар з контробанди береже тільки наші і сусідські кишені від грошей з митниць, а кишені контробандистів і митників цими грошима наповнює. Кількість курсуючого через кордон товару за корупції меньше не стає.
Доречі, контробанда під час керування митнецею Нєфьодова вирісла в рази. Недоотримання зборів вже більше, ніж 70 млрд. гр. за останні місяці. Тобто Насіров Порошенка - кришталево чесна людина у порівнянні з Нєфьодовим
 показать весь комментарий
 
Ох блин сколько ж один такой стоит? А попадают в лес?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх