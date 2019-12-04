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 Общество
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Все про:пенсионеры (653) Пенсионный фонд (356) пенсия (1866)

 Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

Средний размер пенсий в Украине составил 3019,62 грн, что на 374 грн или на 14,1% больше, чем в начале года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Пенсионный фонд Украины.

По данным ПФУ, в течение 10 месяцев 2019 года на пенсионные выплаты направлено 363,8 млрд грн, что на 67,0 млрд грн, или на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Общая численность пенсионеров по состоянию на 1 ноября 2019 составила 11,3 млн человек. С начала года назначено 329 новых пенсий.

Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн или же на 14,1%.

Минимальная пенсия с начала года выросла на 67 грн или же на 4,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что минимальная и максимальная пенсия вырастет: минимальная - на 74 грн, максимальная - на 740.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского

Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд 01
Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд 02
Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд 03
Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд 04

Источник: https://censor.net.ua/n3163306
 
 
 Топ комментарии
 
Допускаю, що це правда. Тут, на Цензорі вже було - мінімальну планують підвищити на 74 гривні, максимальну - на 740. Якщо брати середню, то виходить 407. Але це - маніпуляція. Бо максимальну пенсію у нас отримують дуже мало громадян. А мінімальну - більше половини. Тому реальне підвищення в середньиму на 407 - брехня.
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Обычные пенсионеры получили +67 грн. к пенсии а те кто 28 лет грабил страну - судьи, прокуроры, чиновники +400 грн. В среднем все получили по + 367 грн. Браво! ))
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А на старий новий рік -- чотирнадцяту Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 6516
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Зеленский пообещал Пенсионерам выдать на Новый год Тринадцатую пенсию .
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А на старий новий рік -- чотирнадцяту
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Только пенсионерам об этом не говорите ,бо побьють сильно ...
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Допускаю, що це правда. Тут, на Цензорі вже було - мінімальну планують підвищити на 74 гривні, максимальну - на 740. Якщо брати середню, то виходить 407. Але це - маніпуляція. Бо максимальну пенсію у нас отримують дуже мало громадян. А мінімальну - більше половини. Тому реальне підвищення в середньиму на 407 - брехня.
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Только субсидия раньше была до 3000 грн., а сейчас 800 грн.
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зебіли зробили це разом - нехай їдять. Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 5490
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800 - за щастя. А як тобі в березні була 1600, а в листопаді 272. Норма на опалення була 325 кубів - зараз 265.Я не переселявся.
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А за счет чего выросла средняя пенсия？ Пенсии не повышались...
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З першого грудня 2019.Отримаєш в січні.
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Якщо не риторичне питання, то є декілька чинників.
1. Збільшення смертності серед пенсів з найнижчою пенсією.
2. Збільшення відставних високопосадовців з найбільшою пенсією.

3 "невеличка" маніпуляція з цифірями.
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Кінець епохи бідності...
А тим зеботам, які розказують, що їх солнцелікій Зе за свої 100 днів купу хорошого зробив і більше, ніж будь-який інший президент, нагадаю, що Ющ, приміром, у свої перші 100 днів підняв мінімальну пенсію У 2,5 РАЗИ - зі 137 до 332 гривень!
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А кто тут ЛИЧНО живёт ТОЛЬКО на пенсию?
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Даже если захочешь...причем даже если сильно захочешь....на только на пенсию не прожить...
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При питре такого небыло.За 5 лет повысили на 400.
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Якраз при "питре" її в основному і в 2019 повисили, коли почали платити 2000 грн. усім в кого стаж більше 35 років.
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Мас-медіа замовчують акції проти рвинку землі.
youtube.com/watch?v=s-CQJMGqD-Y

4 грудня 13.00 початок безстрокової акції проти грабунку України.
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Організатори на відео прес-конференції.
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Брехня.
Моя мать как получала 1 700 грн, так и получает.

Это у Зебобиков она растет, на бумаге.
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Обычные пенсионеры получили +67 грн. к пенсии а те кто 28 лет грабил страну - судьи, прокуроры, чиновники +400 грн. В среднем все получили по + 367 грн. Браво! ))
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Киздеж!!! Ни копейки не добавили!
На пенсию не живу- толька на сигареты ее и хватает...
😁
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А сколько 🐷 будет получать??
Бюджета не хватит!
😂
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Магіпулятори херові.
А слабо інфографіку надати. скільки пенсів яку пенсію отримують?

Вважаю, було б цікаво наріду дізнатись про цю таємницю
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Здогадуватись і офіційне повідомлення - різні речі.
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Тогда как средняя температура в больнице...)))
Гугли...
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Тобі зеленкою мозок залили?
Ще раз.
Скільки пенсів яку пенсію отримують? Гугл цього не знає, а держстат єдине офіційне джерело ховає.
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тут анекдот про голубцы чинушам бывшим мясо а остальным капусту
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Вибачте,але мінімальна пенсія в 2013 році була 100$,а в 2019 - 67 $ .Порадіємо разом?
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В 2018- 53доллара, так что, хочешь не хочешь, РАДУЕМСЯ.
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Дик, що радуватися? Мінімальна пенсія за рік виросла на 74 грн! Просто бакс упав, тільки от ціни при цьому не впали... Пенсіонерам курс бакса до одного місця, якщо при цьому картопля виросла в ціні в 2 РАЗИ порівняно з груднем 2018!
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..на це /доларовий еквівалент/-ніхто не звертає уваги...Як "попандопули" ,що були попередниками,що ці-зараз ,з " Весілля в Малинівці".." Бери усє,я сібе йєщо "нарісую"/гривень/...
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А в 2008 ще більше - нафіга було яника обирати?
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Ну вы и оборзели, вам бы сразу по 7000 добавить.
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