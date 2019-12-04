 Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Пенсионный фонд Украины.
По данным ПФУ, в течение 10 месяцев 2019 года на пенсионные выплаты направлено 363,8 млрд грн, что на 67,0 млрд грн, или на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Общая численность пенсионеров по состоянию на 1 ноября 2019 составила 11,3 млн человек. С начала года назначено 329 новых пенсий.
Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн или же на 14,1%.
Минимальная пенсия с начала года выросла на 67 грн или же на 4,5%.
Напомним, ранее сообщалось, что минимальная и максимальная пенсия вырастет: минимальная - на 74 грн, максимальная - на 740.
1. Збільшення смертності серед пенсів з найнижчою пенсією.
2. Збільшення відставних високопосадовців з найбільшою пенсією.
3 "невеличка" маніпуляція з цифірями.
А тим зеботам, які розказують, що їх солнцелікій Зе за свої 100 днів купу хорошого зробив і більше, ніж будь-який інший президент, нагадаю, що Ющ, приміром, у свої перші 100 днів підняв мінімальну пенсію У 2,5 РАЗИ - зі 137 до 332 гривень!
youtube.com/watch?v=s-CQJMGqD-Y
4 грудня 13.00 початок безстрокової акції проти грабунку України.
Моя мать как получала 1 700 грн, так и получает.
Это у Зебобиков она растет, на бумаге.
На пенсию не живу- толька на сигареты ее и хватает...
😁
Бюджета не хватит!
😂
А слабо інфографіку надати. скільки пенсів яку пенсію отримують?
Вважаю, було б цікаво наріду дізнатись про цю таємницю
Гугли...
Ще раз.
Скільки пенсів яку пенсію отримують? Гугл цього не знає, а держстат єдине офіційне джерело ховає.