 "Отказался мыть туалеты": солдат-срочник армии РФ Кялов умер на второй день службы. Официальная версия - остановка сердца во время тренировки

Как удалось узнать "Газете.Ru", в первые же сутки службы его заставили мыть туалеты, от чего он категорически отказался. Среди ночи он отправил отцу голосовое сообщение, в котором рассказал, что в части произошел конфликт, его выводили на разговор. На следующее утро семье срочника позвонил командир – он сообщил, что молодой человек мертв, передает Цензор.НЕТ.
В белгородской воинской части на второй день службы скончался 19-летний срочник Владимир Кялов. Об этом рассказал близкий товарищ погибшего Павел Воронцов.
По словам молодого человека, сейчас он располагает только версией, которую родителям Кялова сообщили в воинской части. Однако она вызывает у него ряд вопросов.
"Как сообщили военные, Вова вместе с другими сослуживцами сидел в комнате отдыха и писал конспекты. У него кончилась ручка и он попросил ее у сержанта. Вместе они пошли в кубрик, там отсыпались два старослужащих. В дверном проеме был турник – пока сержант доставал ручку, Вова якобы решил несколько раз подтянуться, но упал и умер, — рассказал Воронцов. — Но, зная Вову, могу сказать, что он бы никогда не стал подтягиваться с утра. Да и проблем с сердцем у него никогда не было – я его знаю уже восемь лет, с детства".
По словам молодого человека, Владимир провел на службе всего один день, однако уже успел вступить в конфликт с руководством.
"Ночью он писал родителям, что его ставят убирать туалет в кубрике, а он категорически отказывается. Кроме того, он там еще с кем-то зацепился, возникла словесная перепалка. Он парень языкастый, в стороне никогда не стоял. Я представляю, что ему могли правда сказать идти мыть полы, а он мог спокойно ответить: "Слышь, дружище, я не буду этого делать", и стоять на своем. В армии такое никому не понравится", - подчеркнул Воронцов.
Он также рассказал, что лично слушал голосовые сообщения, которые Кялов записывал в ночь перед смертью своим друзьям. В них он в шуточной форме говорил, что его поставили убирать туалеты, и рассуждал, что ему делать.
"Я уверен, что именно из-за этого сержант его позвал на разговор в дальний кубрик. И старослужащие там также оказались не случайно. В армии ведь такие методы – там людей сразу начинают физически калечить", - отметил товарищ погибшего.
Как сообщил Воронцов, во вторник также было проведено вскрытие тела Кялова, однако его результаты пока неизвестны. Молодой человек считает, что процедура могла быть проведена нечестно: "Могли там уже договориться за взятки, так что правдивых причин мы можем уже и не узнать никогда. Но это все пока на уровне догадок, официально ничего сказать не могу".
Другой товарищ погибшего срочника, Любомир Харин, - именно ему Владимир рассказывал об уборке перед смертью - отказался комментировать трагедию, сославшись на мать Кялова. "Я пока не хочу рассказывать подробности, меня об этом лично попросила мама Вовы. Она сначала дала комментарий газете, но сейчас не хочет, чтобы это освещалось", - заявил молодой человек.
Как отметил Харин, Кялов всегда был очень позитивным человеком и предпочитал избегать конфликтов: "Мы каждый день гуляли, все время проводили вместе. Всегда улыбались, жизни радовались. Он спортивным был, боксом занимался. Вот так вот проводили его и возникла такая ситуация. Он же пацан, конечно, не хотел он мыть никакие туалеты, но за него решили иначе".
Ранее мать погибшего, Светлана Кялова, давала комментарий изданию "Бугульминская газета". По ее словам, она вместе с мужем проводила сына с вокзала в Невинномысске 27 ноября. Однако уже на следующий день у него возник конфликт.
Разобраться в ситуации родители не успели – 29 ноября им позвонил командир и сообщил страшные новости.
"Муж в процессе разговора побледнел, бросил трубку и на вопрос: "Он жив?" ответил: "Нет" и заплакал. Я сама начала перезванивать командиру части пытаясь убедится, что это ошибка. Командир части сказал, что это не ошибка и не шутка. Что Вова умер", - рассказала мать Кялова.
По словам командира, "остановка сердца наступила по непонятной причине". Он уточнил, что молодому человеку стало плохо во время утренних занятий на турнике – Владимир подтягивался, после чего упал и забился в конвульсиях. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла его спасти.
"Командир нам все невнятно рассказывает, много несостыковок. Сын хиляк и на турнике никогда не был. Чтобы он в первый день службы пошел заниматься на турнике - это бред. Его могли заставить до изнеможения подтягиваться - в это я поверю. Мог быть удар в грудь. А так, одно с другим не вяжется", - сообщил отец солдата Вячеслав Кялов местному порталу Go31.
Он также рассказал, что перед поступлением на службу сын проходил медкомиссию и был признан годным – никаких сердечных заболеваний у него не было.
"Сын радовался, что идет служить, переживал правда, что Белгород далеко от дома. Нравилась форма ВКС. Настрой был хороший", - рассказывает Кялов.
По словам мужчины, никто кроме командира части с ними больше не созванивался. Семья Кяловых приняла решение обратиться в прокуратуру в Ставрополе. "Сегодня он прибыл, а завтра он умер. Как так бывает?" - задается вопросом родственник погибшего срочника.
Срочником?
>> Сын хиляк и на турнике никогда не был.
Это точно про одного и того же человека ???
Как то мутно и противоречиво
Как-то всё не связывается.
Да и сортиры драить душарам самое то.
Все через это прошли.
Или то он отдал приказ российским Градам расстрелять отступающую по "зелёному коридору" армию ?
Вот такое РФ хочет сделать с нашими детьми тут, в Украине.
боеприпасовконсервов бабушкам слать, а Медведев сосет лапу и жлобится....
Их не меньше. 2% смертей среди призывников и это не в АТО!
Доречі, маю думку, що якби закрити кордон між парашою та іншим світом, то кінець раші настав би дуже швидко. Може і раша сама закриється, теж було б файно, як з сересером
Сотрудник российской компании «КС Инжиниринг» арестован в штате Джорджия по подозрению в нарушении санкционного режима
Исторический экскурс для совкодр...-слуг Бужанских и их избирателей.
Радянсько-фінська війна.
Масова загибель українців.
Військові з України були широко залучені до бойових дій і, як свідчать *********, були найгірше підготовлені до бойових дій в умовах Фінляндії.
У війні брали участь військові Київського особливого, Харківського та Одеського військових округів Червоної армії.
Кількість загиблих серед військових, перекинутих з України, історики оцінюють у десятки тисяч, але точної цифри немає. 2005 року була видана книга пам'яті "Полягли у снігах Суомі", в якій вказані прізвища дев'яти тисяч загиблих у цій війні українців.
Чимало українців загинуло у битві біля містечка Суомуссалмі в грудні 1939 - січні 1940 року, куди радянське командування перекинуло на підмогу майже оточеній 163-й стрілецькій дивізії 44-ту стрілецьку Київську дивізію імені Щорса з Житомира.
Долину Суомуссалмі тоді прозвали "долиною мерців". З 14 тисяч бійців 44-її дивізії, як вважають фінські історики, дев'ять тисяч загинули.
Радянські джерела наводять цифру 4756 загиблих тільки за 1-7 січня 1940 року.
Після виходу з оточення командира дивізії Олексія Віноградова та ще двох воєначальників розстріляли перед 700 бійцями, які залишилися живими і не потрапили у полон.
"Гірше вийшло з іншою дивізією, перекинутою на фронт з українського степу без попереднього навчання бійців в умовах місцевості з лісами, болотами та пагорбами і глибоких снігів. Вона опинилася у повністю незвичному для неї становищі і зазнала тяжких втрат", - писав він у своїй книзі військових мемуарів "На службі народу".
Великих втрат зазнала 75-та стрілецька дивізія, яка до червня 1939 року базувалася у Лубнах на Полтавщині, а потім була перекинута на північ Росії.
"Контингент, з якого формувалася дивізія, переважно складався з мешканців України... дивізія готувалася до ведення бою на степовій рівнинній місцевості... Для бойових дій у місцевості з лісами та пагорбами з глибоким снігом, була підготовлена слабо", - йшлося у таємній доповідній записці НКВС про причини поразки дивізії у січні 1940 року.
В НКВС повідомляли, що лише з 14 по 24 грудня 1939 року в 75-й дивізії було вбито 954 військових, поранено 1529, зникли 1619.
"Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружині в Чернігівську область.
"Сумно бачити, як гине наш брат, але ще гірше, коли кілька десятків поранених лежать на снігу, виють нелюдським голосом і замерзають на морозі, бо їх відвезти не встигають. Дуже і дуже дорого обійдеться ця війна СРСР", - зазначав цей радянський військовий.https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418