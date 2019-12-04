 Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против РФ из-за продолжающейся агрессии против Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул, чтов контексте встречи в "нормандском формате" в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

В связи с этим он призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против Украины.

Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны Президента Европейского Совета курса на интеграцию Украины в Европейский Союз.

Порошенко поздравил Шарля Мишеля со вступлением в должность и пожелал успехов в продвижении европейской повестки дня.

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