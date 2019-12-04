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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17925) Россия (74440) санкции (7523) Евросоюз (12694) Шарль Мишель (1)

 Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против РФ из-за продолжающейся агрессии против Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко направил письмо Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю, в котором призвал лидеров ЕС продолжить санкции против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул, чтов контексте встречи в "нормандском формате" в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

В связи с этим он призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против Украины.

Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны Президента Европейского Совета курса на интеграцию Украины в Европейский Союз.

Порошенко поздравил Шарля Мишеля со вступлением в должность и пожелал успехов в продвижении европейской повестки дня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3163302
 
   
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Где Порошенко и где лидеры ЕС.Чувство реальности утеряно напрочь
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где тупорылый ваЗЕлиновый клоун , а где лидеры мировых держав .... вот где потерянное чувство реальности у всех упоротых вазелиновых моникофилов!))))
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Лидеры Европы в заднице Путина практически все.
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Вах-вах
"Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"
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Сайт перетворився в літописця епохальних "звитяг" сивочолого петі.. Кожен його подих, кожен його шепіт , кожен його потужний пук - старанно фіксується для історії та оспівується солодкоголосими одами його прихильників на тутешньому форумі.. Потужно!
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Та невже?
Сайт не перетворився, просто не встигає перевзутися.

Тобі більше подобаються "кожні подихи, кожні шепоти , кожні потужні пуки" зеленої влади?
- на колір і смак олівці різні.

Чого репетуєш?
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Порошенко еще может призвать температуру похолодать или снег выпасть, ведь без его призыва это никак не случится.
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Это ему под силу. Духовная сила имеет очень большой потенциал.
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Головне прокукурікати, а там хоч не світай.
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Это почти то же самое, что я призову лидеров ЕС начать войну. За кого он себя считает, Лидером страны, пять лет было и где он сейчас? У него все с головой нормально?
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Не "почти". Теж саме.
І з головою в нього усе нормально.
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Пятый элемент отстает от жизни, факт
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Уже тошнит от пороха рожи,он уже переиграл сам себя!!!
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Дмитрий Чекалкин - все остальные президенты, премьеры, канцлеры, султаны, шейхи, короли и королевы просто шакалы с языками в …опе закормленные по самые гланды московитским баблом…
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Молодец Петро .!! Настоящий президент .!! Не то что некоторые . .
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