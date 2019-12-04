"НАТО подает РФ "сильный сигнал", дислоцируя в Польше и странах Балтии своих военнослужащих, - Столтенберг"

Дислоцировав своих военнослужащих в этих странах, Североатлантический альянс предоставляет "сильный сигнал в адрес России", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польской газете Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение на него ответит весь Альянс", - заявил Столтенберг.
В то же время он отметил, что Североатлантический альянс не видит врага в России.
"Однако мы должны быть уверены, что ни в одной из стран НАТО не повторится того, что произошло в Украине, - вооруженного вторжения России в соседнюю страну", - отметил Йенс Столтенберг в беседе с польским изданием.
Напомним, что на днях генеральный секретарь НАТО высказался за улучшение отношений с Россией и диалог, ведь РФ, по его словам, есть и останется в будущем крупнейшим соседом НАТО. Подход НАТО в отношениях с Москвой заключается в "запугивании и диалоге" заключил генсек НАТО.
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Или у него отшибло память и он забыл что Польша и страны Балтии члены НАТО, и вся суть участия в НАТО заключается в том, что все члены рассчитывают на военную помощь НАТО в случае нападения на них.