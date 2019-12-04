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Все про:НАТО (6588) Польша (5006) Балтия (215) Россия (74440) Столтенберг (726)

 НАТО подает РФ "сильный сигнал", дислоцируя в Польше и странах Балтии своих военнослужащих, - Столтенберг

Польша и страны Балтии могут рассчитывать на военную помощь НАТО, если Россия нападет на них.

Дислоцировав своих военнослужащих в этих странах, Североатлантический альянс предоставляет "сильный сигнал в адрес России", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польской газете Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение на него ответит весь Альянс", - заявил Столтенберг.

В то же время он отметил, что Североатлантический альянс не видит врага в России.

"Однако мы должны быть уверены, что ни в одной из стран НАТО не повторится того, что произошло в Украине, - вооруженного вторжения России в соседнюю страну", - отметил Йенс Столтенберг в беседе с польским изданием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Грузия будут членами НАТО, - Столтенберг

Напомним, что на днях генеральный секретарь НАТО высказался за улучшение отношений с Россией и диалог, ведь РФ, по его словам, есть и останется в будущем крупнейшим соседом НАТО. Подход НАТО в отношениях с Москвой заключается в "запугивании и диалоге" заключил генсек НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3163300
 
 
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Запаребрік розуміє тільки сигнал по голові оглоблею.
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Озабоченные сигнализаторы-что то типа сибирского кота с отмороженными яйцами.Все очевидно-лучше б молчали и не позорились
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Эстония считает, что часть страны окупирована агрессором.
Почему НАТО не поможет вернуть 10% территории страны НАТО?
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Рашке доходят только сигналы типа того, который амеры подали им на нефтяных промыслах в Сирии.
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_Там решение принимали не политиканы, а оперативно сами военные, уже находясь под обстрелом атакующих рашистов. Вот в чём разница. И то после этого кремлёвская рыжая подстилка выжил Мэттиса из Пентагона.
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Импотенты натовские не видят врага. Слепые, как ОБСЕ.
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Зачем вы так Нато,бубочка расстроится про вооруженное вторжение Мордора,бубочка нарцисс не говорит что это рос войска,а просто просит мордор прекратить убивать,он пылинки сдувает с ботоксного,чтоб не дай бог не обидеть словами перед саммитом,будто у нас гражданский конфликт,и конечно пуйло говорит Зебилу ихтамнет,раз сам президент Украины не упоминает фразы рос агрессия,агрессор,враг,в контексте будущих переговоров в Париже
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Браво, зебил! Ты один из самых лучших!
А в тему о погоде ты Зеленского сможешь как то притулить и найти там самую зрадную зраду?
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Неужели проклятое НАТО таки хочет захватить росейские мухосрански и украсть со стен ковры с аленями?НАТО подает РФ "сильный сигнал", дислоцируя в Польше и странах Балтии своих военнослужащих, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9943
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Из протицированного ничего хорошего для Украины. " То есть Польшу и страны Балтии защитим , но раша нам не враг. Мы просто не хотим вторжения как в Украине."
Никаких сигналов по поводу Украины
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сигнал очень сильный если посмотреть сколько раз расея нарушала возудушное пространство прибалтийских стран за последние несколько лет.....
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"НАТО подает РФ "сильный сигнал", дислоцируя в Польше и странах Балтии своих военнослужащих, - Столтенберг"
Трамп сделал обрезание в 71 год
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
президенты и хабад
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Йенс Столтенберг бухает стекломой что ли? ))
Или у него отшибло память и он забыл что Польша и страны Балтии члены НАТО, и вся суть участия в НАТО заключается в том, что все члены рассчитывают на военную помощь НАТО в случае нападения на них.
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Так. Він і справді плутається. Чого варте лише:"...Водночас він зазначив, що Північноатлантичний альянс не бачить ворога в Росії..." НАТО подає РФ "сильний сигнал", дислокуючи в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1223
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