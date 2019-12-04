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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2265) предприниматели (1001) Дмитрий Дубилет (54)

 В Раде зарегистрируют законопроект об отмене книги учета для некоторых ФОПов, - Дубилет

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой. Законопроект предусматривает отмену книги учета для ФОПов, которые не являются плательщиками НДС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня вместе с Ярославом Железняком регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой. С самого интересного - отмена книги учета для ФПП, которые не являются плательщиками НДС", - говорится в сообщении.

Дубилет отметил, что на этой неделе было собрано чуть ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций.

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В Раде зарегистрируют законопроект об отмене книги учета для некоторых ФОПов, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163297
 
   
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Ну для Бени...это понятно он на третьей группе..а еще для кого？
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Бєня на першій групі. Він по ночах "шиє на машинці". Побутові послуги населенню згідно з п.п. 1 п. 291.4 і п. 291.7 Податкового кодексу
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о-ооо!
молодий рехфарматор тупілєт!
розказуй ще))
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Это упростит . Вопросов нет. А учет все равно же заставят вести. В какой форме?
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Швидше за все, це буде стосуватися першої і другої групи, де ставки єдиного податку фіксовані. В принципі, їх можуть звільнити не тільки від обліку, але й від подачі декларації. Бо якщо облік не вести, на підставі чого складати декларацію?
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