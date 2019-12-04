 В Раде зарегистрируют законопроект об отмене книги учета для некоторых ФОПов, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня вместе с Ярославом Железняком регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой. С самого интересного - отмена книги учета для ФПП, которые не являются плательщиками НДС", - говорится в сообщении.

Дубилет отметил, что на этой неделе было собрано чуть ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций.

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