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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9529) Мамедов Гюндуз (16)

 ГПУ разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности, - замгенпрокурора Мамедов

Генпрокуратура Украины работает над разработкой стратегии документирования военных преступлений и преступлений против человечности, которая должна стать "пошаговой инструкцией" для органов правопорядка в выполнении возложенных на них функций процессуального руководства и досудебного расследования в условиях вооруженного конфликта и отсутствия части территории, сообщил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Будет разработан стратегический документ о расследовании тяжких международных преступлений, чтобы иметь единый алгоритм действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров. Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет способы сбора доказательств и документирование военных преступлений. Когда воочию видишь последствия вооруженного конфликта, когда общаешься с людьми не в Киеве, а непосредственно на месте событий, это дает больше понимания, с чем и кем мы имеем дело", - цитирует Мамедова пресс-служба Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, замгенпрокурора в рамках поездки в Луганскую область провел рабочую встречу с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным. В частности, собеседникиобсудили вопросы выработки законодательства по переходному правосудию, то есть в постконфликтный период; формирование реестра пострадавших и поврежденных объектов недвижимости в ходе боевых действий; проблематику с навязыванием получения работниками бюджетной сферы на оккупированных территориях паспортов РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163296
 
 
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6 лет войны...14 тысяч погибших...
ГПУ начала разрабатывать стратегию...
Стратеги херовы...
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Вот именно 5 лет, кроме лозунгов, ничего не делали
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Нахрена так поспішати?
Це не говорячи вже про те, що за словами Зебіла, злочини військові там тільки наша армія вчиняє, проти "мирного донбасянського народу"
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В результате будет создана ещё одна бесполезная бумажка, набитая общими фразами и банальностями, зато все причастные получат премии и другие ништяки.
Интересно, она обяжет правоохренительные органы ехать документировать оные преступления на оккупированные территории?))
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У нас в Украине уже сидят в зоне более 10 тысяч бойцов ВСУ за преступления в зоне АТО и еще около 20 тысяч бойцов находятся в делопроизводстве в СИЗО (которые вот-вот сядут) !!! Закон об амнистии для них был принят еще при Пете но так и не подписан ни спикером не презом - он тупо где-то "потерялся " у тварей !!! Так вот вопрос - что будете делать с этим всем !!?
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У нас как-бэ мир, не военное положение, войны нет и не было, и каждого военного можно привлечь за преступления против человечности, так как даже ВР не признала даунбасят террористами или другими комбатантами, то все военные, которые имели отношения к убийствам "мирных жителей" Донбасса, можно считать военными преступниками. Всё идет по плану, вы сделали это вместе. Порох просрал введение военного положения, сейчас за это на него всех собак спустят и сделают его виноватым, а воины окажутся "обманутыми режимом хунты".
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