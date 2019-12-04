 ГПУ разрабатывает стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности, - замгенпрокурора Мамедов

"Будет разработан стратегический документ о расследовании тяжких международных преступлений, чтобы иметь единый алгоритм действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров. Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет способы сбора доказательств и документирование военных преступлений. Когда воочию видишь последствия вооруженного конфликта, когда общаешься с людьми не в Киеве, а непосредственно на месте событий, это дает больше понимания, с чем и кем мы имеем дело", - цитирует Мамедова пресс-служба Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, замгенпрокурора в рамках поездки в Луганскую область провел рабочую встречу с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным. В частности, собеседникиобсудили вопросы выработки законодательства по переходному правосудию, то есть в постконфликтный период; формирование реестра пострадавших и поврежденных объектов недвижимости в ходе боевых действий; проблематику с навязыванием получения работниками бюджетной сферы на оккупированных территориях паспортов РФ.
ГПУ начала разрабатывать стратегию...
Стратеги херовы...
Це не говорячи вже про те, що за словами Зебіла, злочини військові там тільки наша армія вчиняє, проти "мирного донбасянського народу"
Интересно, она обяжет правоохренительные органы ехать документировать оные преступления на оккупированные территории?))