 КПВВ "Гнутово" 5 декабря работать не будет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут. Работа пункта пропуска будет восстановленв в 8:00 6 декабря 2019 г.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.

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"Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации", - добавили в пресс-центре ОС.