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 КПВВ "Гнутово" 5 декабря работать не будет, - штаб ОС

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" в четверг, 5 декабря не будет работать из-за проведения ремонтных работ электрической сети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут. Работа пункта пропуска будет восстановленв в 8:00 6 декабря 2019 г.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы, осенью линию разграничения пересекли свыше 3,2 млн, - штаб ООС

"Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации", - добавили в пресс-центре ОС.

КПВВ Гнутово 5 декабря работать не будет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163295
 
 
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Жах, як цей день переживе Україна без кармільцев з Лугандону?
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ага надо запастись чем-нибудь...., слава богу, только один день надо продержаться....
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