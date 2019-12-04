 НАТО показало свою дееспособность, но угроза очередного вторжения России все еще существует, - Дуда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, соответствующее заявление он сделал в ходе дискуссии "Привлечение НАТО: оборона и сдерживание в новую эпоху", передает TVP Parlament.
"НАТО показало свою дееспособность, быстро реагируя на действия России. Мы все еще имеем угрозу очередного вторжения", - отметил он.
По его словам, самым большим достижением Североатлантического альянса за последние годы было разворачивание войск на восточном фланге. Дуда подчеркнул, что для Польши и балтийских стран это является важным после нападения РФ на Грузию и Украину.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усматривает в действиях России стратегический вызов.
Он отметил, что НАТО видит Россию, которая ведет агрессивные действия против своих соседей, включая Грузию, Украину и Молдову.
Правда президентом США тогда был Буш, который СРАЗУ отправил туда корабли и морских пехотинцев на самолете.
А Обама как получил премию мира и "перезагрузил" отношения с паРашкой, так и забил на все сразу. А еврошлюхи всю жизнь сидят на газовой игле паРашки и всегда ограничиваются одними озабоченностями.
На місці Дуди, називати це ефективними діями не варто було. Утім, коли кацапи викрали естонського прикордонника щоб потім обміняти на свого шпигуна, засудженого в Естонії, НАТО зробив вигляд, що нічого не сталося.
Зараз до Польщі направлено багато підрозділів США. І заслуга в цьому не НАТО, а Польщі, яка була та залишається вірним та найефективнішим союзником США. Я так розумію, що Польща також не дуже сподівається на НАТО, а лише на США.
Хотя, что совой по пню, что пнем об сову... сове пофигу.
Мої улюблені гріхи...
Думаешь целью были территории?