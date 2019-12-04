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 НАТО показало свою дееспособность, но угроза очередного вторжения России все еще существует, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Североатлантический альянс показал свою дееспособность в рамках агрессии РФ против Грузии и Украины, но угроза очередных вторжений еще не миновала.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, соответствующее заявление он сделал в ходе дискуссии "Привлечение НАТО: оборона и сдерживание в новую эпоху", передает TVP Parlament.

"НАТО показало свою дееспособность, быстро реагируя на действия России. Мы все еще имеем угрозу очередного вторжения", - отметил он.

По его словам, самым большим достижением Североатлантического альянса за последние годы было разворачивание войск на восточном фланге. Дуда подчеркнул, что для Польши и балтийских стран это является важным после нападения РФ на Грузию и Украину.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усматривает в действиях России стратегический вызов.

Он отметил, что НАТО видит Россию, которая ведет агрессивные действия против своих соседей, включая Грузию, Украину и Молдову.

Источник: https://censor.net.ua/n3163293
 
 
 Топ комментарии
 
НАТО показало свою дееспособность, быстро реагируя на действия России.
НАТО показало свою дееспособность, но угроза очередного вторжения России все еще существует, - Дуда - Цензор.НЕТ 4856
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НАТО показало свою дієздатність, але загроза чергового вторгнення Росії ще існує, - Дуда - Цензор.НЕТ 4481Российский траулер загорелся в Норвегии через день после поднятия из воды другого сгоревшего судна из РФ (Фонтанка)
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ПО ШАГАМ "дееспособность" перечислите пожалуйста!
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НАТО показало свою дееспособность, быстро реагируя на действия России.
НАТО показало свою дееспособность, но угроза очередного вторжения России все еще существует, - Дуда - Цензор.НЕТ 4856
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НИХРЕНА НЕ ПОНЯЛ, О КАКОЙ ВСЕЛЕННОЙ ОН ГОВОРИТ ГДЕ НАТО ЧТО ТО СДЕЛАЛО?
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Ну ясно же написано про ГРУЗИЮ.
Правда президентом США тогда был Буш, который СРАЗУ отправил туда корабли и морских пехотинцев на самолете.
А Обама как получил премию мира и "перезагрузил" отношения с паРашкой, так и забил на все сразу. А еврошлюхи всю жизнь сидят на газовой игле паРашки и всегда ограничиваются одними озабоченностями.
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Так. Але все одно дозволили окупувати велику частину Грузії та нагнути за допомогою тодішнього "макрона" Грузію до "миру".
На місці Дуди, називати це ефективними діями не варто було. Утім, коли кацапи викрали естонського прикордонника щоб потім обміняти на свого шпигуна, засудженого в Естонії, НАТО зробив вигляд, що нічого не сталося.
Зараз до Польщі направлено багато підрозділів США. І заслуга в цьому не НАТО, а Польщі, яка була та залишається вірним та найефективнішим союзником США. Я так розумію, що Польща також не дуже сподівається на НАТО, а лише на США.
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НАТО не сделало, оно показало дееспособность.
Хотя, что совой по пню, что пнем об сову... сове пофигу.
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НАТО показало свою дієздатність, але загроза чергового вторгнення Росії ще існує, - Дуда - Цензор.НЕТ 4481Российский траулер загорелся в Норвегии через день после поднятия из воды другого сгоревшего судна из РФ (Фонтанка)
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в случаи нападения расеи хотя-бы на одну из стран нато(взять к примеру Прибалтику) всё страны должны дать военный ответ, но не все на это пойдут, многие выразят озабоченность и введут какиенибуть санкции в этом и заключяется кризис самой нато......... Веингрия Греция Турция Италия Австрия Германия лояльны к расеи......
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Сейчас НАТО это США и Канада, всё остальное баласт
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Популізм і марнославство...
Мої улюблені гріхи...
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Дуда имел в виду , что РФ не смогла добиться военньім путем всех своих целей ни в Грузии, ни в Украине. Тут он прав.
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Целью бьіла капитуляция и вассальная зависимость. Имхо
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Вот! Я всегда знал что существуют параллельные вселенные.
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