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 Политика Украины
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Все про:Загороднюк (89) ВСУ (398) Межевикин (1)

 В подразделении, где служит Герой Украины Межевикин (Адам) назначено служебное расследование. Этот вопрос беру под личный контроль, - Загороднюк

Минобороны проведет служебное расследование в подразделении, в которой служит танкист Евгений Межевикин. Ситуацию, которая сложилась вокруг аттестации Героя Украины Межевикина, министр обороны Андрей Загороднюк взял под личный контроль.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке , передает Цензор.НЕТ.

"Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Этот вопрос беру под личный контроль. Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом - это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам", - заявил министр Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности"

Напомним, легендарный танкист, Герой Украины Межевикин (Адам) не прошел аттестацию и теперь "не соответствует занимаемой должности".

В подразделении, где служит Герой Украины Межевикин (Адам) назначено служебное расследование. Этот вопрос беру под личный контроль, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163291
 
   
 Топ комментарии
 
Як таракани. Тільки світло вмикажться - і зразу "то ми пошуткували", " перевіримо і відмінимо", "візьмемо на особистий контроль".
Так це стосовно такої постаті, як Адам. А скількох видавили вже з армії без розголосу цікаво?
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"Не пройшов атестації "... А як же він раніше сєпарів і козлорилих мочив без атестації. Брєд або повна х..ня.
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"Не пройшов атестації "... А як же він раніше сєпарів і козлорилих мочив без атестації. Брєд або повна х..ня.
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да там всё ясно - штабные крысы закулисными играми занимаются
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Швейка почитайте. Нічого не змінилось за 100 років.
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Общественное внимание к несправедливости- Великое дело!.Армию тоже надо чистить от случайных и завистливых командиров.
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Да уж, сломать єту уродливую систему не в лужу пернуть.
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под личный контроль..., да таких подразделений, где стандарты нато втоптаны в грязь бравыми маршами под грозные окрики совковых командиров - туева куча..., все надо, блин, менять, а иначе будут котлы и трагедии без конца...
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Какие накуй расследования???!!! Назначить Адама командиром этого полка (бригады), а всю эту штабную-тыловую шалупень отправить на передок, пусть там делом докажут свою нужность, крысы тыловые!!!!
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Какой передок. Они сдадуться после первого выстрела.
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Правильно, у відставку без виходного пособія цю атестаційну комісію в повному складі У підрозділі, де служить танкіст, Герой України Межевікін (Адам), призначено службове розслідування. Це питання беру під особистий контроль, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2251
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Як таракани. Тільки світло вмикажться - і зразу "то ми пошуткували", " перевіримо і відмінимо", "візьмемо на особистий контроль".
Так це стосовно такої постаті, як Адам. А скількох видавили вже з армії без розголосу цікаво?
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Добре. Але це не робота міністра оборони, а начальника Генштабу. Загороднюкові варто було б якось зберегти це розмежування: міністер оборони -- по суті, військовий завгосп, а начальник Генштабу -- Військо/війна та кадри. Це Хомчак мав би призначати розслідування. Але він чомусь мовчить.
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Слава Героям України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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крисюків штабних на передок, нехай кров'ю змивають ганьбу!!!
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Тре посиавити головою комісії, з розслідування, сівуху...
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Черговий зашквар російського шпигуна Зеленського. 101-й раз стверджую - нам необхідні дострокові президентські. Українців вчергове пошили в дурні.
___________________
Адаму - подяка, що цим розголосом виявив цю "зелену", смертельно-небезпечну для країни небезпеку.
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Заява заслуговує поваги! Побачимо результат її виконання, а також долю гандона-підписанта атестації!
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