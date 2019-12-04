 14 тыс. человек погибли из-за России, которая решила военным путем навязать свою политическую систему украинцам, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил во время встречи глав государств и правительств государств-членов Североатлантического Альянса.

В ходе визита Пристайко прнял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО и выступил на конференции "NATO Engages: Innovating the Alliаnce".

Во время дискуссии глава МИД заявил: "Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибли 14 000 человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям".

Состоялись также встречи Пристайко с Председателем группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джоном Виттингдейлом и руководством Королевского института международных дел "Четем Хаус".

Публичный сегмент визита включал интервью министра Пристайко ведущим украинским и британским СМИ.

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