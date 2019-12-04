 14 тыс. человек погибли из-за России, которая решила военным путем навязать свою политическую систему украинцам, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил во время встречи глав государств и правительств государств-членов Североатлантического Альянса.
В ходе визита Пристайко прнял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО и выступил на конференции "NATO Engages: Innovating the Alliаnce".
Во время дискуссии глава МИД заявил: "Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибли 14 000 человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям".
Состоялись также встречи Пристайко с Председателем группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джоном Виттингдейлом и руководством Королевского института международных дел "Четем Хаус".
Публичный сегмент визита включал интервью министра Пристайко ведущим украинским и британским СМИ.
А при Пете сказали бы террористические вооруженные формирования.
Шо то он последн е дни резко поменял риторику.
Если вас обещают убить - не думайте что с вами шутят.
Что у пьяного на уме...
Украина же не входит в НАТО.
Поэтому это показатель эффективности.
Буферная зона отлично справляется со своей ролью.