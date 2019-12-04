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 Политика Украины, Общество
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 14 тыс. человек погибли из-за России, которая решила военным путем навязать свою политическую систему украинцам, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что с начала войны на Донбассе погибли 14 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил во время встречи глав государств и правительств государств-членов Североатлантического Альянса.

В ходе визита Пристайко прнял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО и выступил на конференции "NATO Engages: Innovating the Alliаnce".

Во время дискуссии глава МИД заявил: "Даже не будучи членом Альянса, Украина защищает восточный фланг НАТО. Мы не понаслышке знаем, что такое настоящие угрозы на передовой - в Украине погибли 14 000 человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям".

Состоялись также встречи Пристайко с Председателем группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джоном Виттингдейлом и руководством Королевского института международных дел "Четем Хаус".

Публичный сегмент визита включал интервью министра Пристайко ведущим украинским и британским СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это не будет Минск-3", - Пристайко о проекте решения саммита нормандской четверки

Источник: https://censor.net.ua/n3163290
 
   
 Топ комментарии
 
Тухлый наброс. При Порохе рашку называли агрессором, что вторгся в Украину. А Моника Янелох не в состоянии это проблеять, кроме случая, когда ему текст Пороха подсунули. 14 тыс. человек погибли из-за России, которая решила военным путем навязать свою политическую систему украинцам, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8297
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Из-за кацапии в мире гибнут миллионы, жаль, что в европе этого не видят.
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Все еще банальнее. Среднестатистический "Хер Моржовый", выпив 3-ю поллитру добрался до клавы и начал тапком стучать по столу.
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ЧТО ТО РАЗОШЕЛСЯ ПРИСТАЙКО! ЕГО БУБОЧКА НЕ УВОЛИТ СЛУЯАЙНО ПОСЛЕ ТАКОГО?
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Ой внезапно: в Украине погибли 14 000 человек из-за решения России военным путем навязать свою политическую систему нашим людям".Источник: https://censor.net.ua/n3163290

А при Пете сказали бы террористические вооруженные формирования.
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Тухлый наброс. При Порохе рашку называли агрессором, что вторгся в Украину. А Моника Янелох не в состоянии это проблеять, кроме случая, когда ему текст Пороха подсунули. 14 тыс. человек погибли из-за России, которая решила военным путем навязать свою политическую систему украинцам, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8297
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Угу охотно верим, как можно вам не верить. Рошеном же на паРашке давно не торгуют, или все-таки торгуют?
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Моніка свої тупі фільми на парашці взагалі клєпала до кінця 2018, так що обоє-рябоє...
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Тобі кацапе ліпше знати чим на рашці торгують.
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Набери в гуглі "Порошенко про тероризм і росію". Запам'ятай, українці завжди перевіряють інформацію.
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Та да.
Шо то он последн е дни резко поменял риторику.
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Надо перестать стрелять

Если вас обещают убить - не думайте что с вами шутят.

14 тыс. человек погибли из-за России, которая решила военным путем навязать свою политическую систему украинцам, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3121
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Класичний козлорилий "брат" , а насправді просто вбивця .
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Все еще банальнее. Среднестатистический "Хер Моржовый", выпив 3-ю поллитру добрался до клавы и начал тапком стучать по столу.
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Обычно в таком сосотоянии и проявляется сущность "человека".
Что у пьяного на уме...
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Из-за кацапии в мире гибнут миллионы, жаль, что в европе этого не видят.
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Он говорит то, что хочет услышать основная масса населения.
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Где же ты был раньше? Почему все время отмалчивался? А сейчас прорвало. Будем надеется, что за эти высказывания на саммите НАТО Пристайко не отправят в отставку. Что это линия руководства Украины, а не лично министра.
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НАТО пофиг.
Украина же не входит в НАТО.
Поэтому это показатель эффективности.
Буферная зона отлично справляется со своей ролью.
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востаннє, коли здавалося, що у головах зелепупнів проявились зародки мізків - було підписання формули Штанмаєра..... тепер на носі нормандське збіговисько - і знову якісь прояви мізків у зелених клоунів...... мені стає страшно за країну.
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И чего оно второй день на кацапстан гонит... неужели алиби себе готовит этот подкацапник
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Только по официальным данным 40тыс.погибших и 60тыс.раненных было в ИндоПэриджане=ГрекоАнаре(РИМ)=ОдЭр(Тар-Тар,АзАта=уеЗД)БэйДжане в войне против армий России,окупированного Иреванского ханства(Карабахская война) и арабов- наемников.А всего в 20в.массонский Кремль убил 1.5млн.одэров(война на севере,с отнятием территорий 1920-36,советская власть горах только в 1936г,а бои до 1938г..Спрятали в мусоропдии как Хновское восстание).И тут вопрос не только в отнятии и передачи земель своим ближайшим родственникам, НО И В УНЧТОЖЕНИИ ГРЕКО-ПЕРСИИ со ст.Дербенд(последний НадирШах пал в 1828г).А ТАКЖЕ БИЗАНТИИ-половины ОдЭр(реки в Польше,Гериании и Волги старое наз.) бэйджана, ОТКУДА ПРАЗДНИКИ СЛАВЯН И БэйАтаГана(Бек Отец Кровей)=Ватикана.Ведь Масленница=Ноурузу -Новый 5958г.от с.м. будет в 21марта. Восстановим Праздники!
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Столица Бэй Аз Ян Аты=Бек младший Горящий Отец(Базантия) -г.ГанаУдж=Гянджа=ГанУчданАтаЯн(АДАМ)Бала(Константиноболь)-Из кончика кровей(или Солнца?)Отец грящее Дите-пер с одэри(азэри).
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