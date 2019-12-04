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 Комитет Сената США планирует провести голосование по санкциям против России 11 декабря, - Bloomberg

Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря планирует провести голосование по законопроекту о санкциях в отношении России,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, комитет рассмотрит законопроект, который предусматривает санкции в отношении российских представителей, киберопераций и экспорта сниженного газа (СПГ) в связи с вмешательством РФ в выборы и другими проблемами.

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Авторами законопроекта являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин. О его внесении на рассмотрение было объявлено 13 февраля этого года.

Ожидается, что 11 декабря комитет также рассмотрит законопроект по санкциям в отношении Турции за покупку ЗРС С-400.

Источник: https://censor.net.ua/n3163289
 
   
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новогодние подарки для куйла от американской бюрократической машины........
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Ну хоч хтось щось робить проти козлорилих. А тепер уявіть собі щоб було у світі якби не штати.
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Через 2 дня после нормандской встречи. Шикарное предупреждение для Путина - быть более сговорчивым.
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В вопросе санкций против запоребрика демократы объединились с республиканцами.
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ЧТО ТАК МЕДЛЕНО РЕБЯТКИ! ВАМ ЖЕ ПУЙЛО СКАЗАЛО ЧТО НАДО ВВОДИТЬ ВСЕ САНКЦИИ КАКИЕ ТОЛЬКО МОЖНО,ОНИ ВЕДЬ ИМЕЮТ ЦЕЛЕБНОЕ СВОЙСТВО НА ВАТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ!
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Комітет Сенату США планує провести голосування щодо санкцій проти Росії 11 грудня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1393

Соединённые Штаты не выдали визы делегации Федерального казначейства россии, которые собирались принять участие в Международной конференции по аудиту. Об этом сообщает российское посольство в Вашингтоне. Наши дипломаты утверждают, что власти США помешали главе департамента МИДа по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову посетить молодёжный форум в Нью-Йорке. В диппредставительстве говорят, что всё это вызывает крайнюю озабоченность.
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Ну что, санкции Рашке всё ещё на пользу?
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"экспорта сниженного газа (СПГ) " - оговорочка прям по Фрейду. Лучше только "сп%зженного газа"
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