EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  542  12
Материалы по теме:
Все про:G7 (331) Конгресс США (517) резолюция (267) Россия (74440)

 В Конгрессе США одобрили резолюцию против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию с призывом не возвращать Россию в G7 до тех пор, пока она не начнет уважать территориальную целостность своих соседей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, такие данные опубликованы на сайте Офиса секретаря Палаты представителей.4

Документ поддержали 339 конгрессменов, против него выступил 71, не голосовали еще 20.

В обнародованной Конгрессом резолюции осуждается нарушение суверенитета Украины со стороны РФ, оккупация Крыма и дестабилизация на востоке Украины.

"Не одобряем включение Российской Федерации в будущие саммиты Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и не будет придерживаться стандартов демократических обществ", - говорится в документе.

В резолюции указано, что оккупация Крыма и части Донбасса являются прямым нарушением основополагающих принципов международного права, а также Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и Будапештского меморандума 1994 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока Крым оккупирован, Россию ни в коем случае нельзя возвращать в G7, - Фриланд

Подчеркивается, что Палата представителей вновь заявляет о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждает агрессивные действия России в Украине.

Кроме этого, осуждается "нападения Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и других странах "Большой семерки".

"Призываем всех лидеров "большой семерки" выступить против реадмиссии России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире; а также не одобряем включение России в будущие саммиты Большой Семерки, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ", - говорится в финальной части резолюции.

Напомним, Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми (G8).

РФ была исключена из состава G8 в 2014 году после оккупации Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

В августе 2019, за несколько дней до саммита "Большой семерки", Трамп вновь выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России.

Источник: https://censor.net.ua/n3163286
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Резолюция с "призывом" - это ОЧЕНЬ КРУТО!
Лучше бы свифт им отрубили лет этак 5 назад, НО не суждено, не в этой жизни.
 показать весь комментарий
 
 
Зато зебильные слуги народа поменяли пдч в нато,видите перепутали,и уже не особо стремимся туда
 показать весь комментарий
 
Конгресс США подложил звёздно-полосатый болт на своего гидранта и друзяку ***** - Трампакса - и продолжает планомерно жечь руссишвайную вату!!!! COOL!!!
 показать весь комментарий
 
Трамп будет саботировать. Курва кремлёвская!
 показать весь комментарий
 
 
Германия может ввести санкции против россии из-за убийства гражданина Грузии в Берлине
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Прокуратура склоняется к тому, что россия причастна к преступлению.
Накануне стало известно, что статус расследования будет повышен. Дело передаётся непосредственно в Генеральную прокуратуру.
Грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили 23 августа. К нему подъехал человек на велосипеде и несколько раз выстрелил в спину. По подозрению в убийстве арестован россиянин. Издания Insider, Der Spigel и расследывательская группа Billingcat утверждают, что этот человек связан с российскими властями. Подозреваемый сумел пересечь российскую границу с поддельным паспортом.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы не мы, давно бы приняли. Трамп обязан нам. Правильным путем идем, вот вам и ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
Причем тут Трамп и шмаркля? Конгрессмены рулят!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх