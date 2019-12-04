 В Конгрессе США одобрили резолюцию против возвращения России в G7

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, такие данные опубликованы на сайте Офиса секретаря Палаты представителей.4
Документ поддержали 339 конгрессменов, против него выступил 71, не голосовали еще 20.
В обнародованной Конгрессом резолюции осуждается нарушение суверенитета Украины со стороны РФ, оккупация Крыма и дестабилизация на востоке Украины.
"Не одобряем включение Российской Федерации в будущие саммиты Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и не будет придерживаться стандартов демократических обществ", - говорится в документе.
В резолюции указано, что оккупация Крыма и части Донбасса являются прямым нарушением основополагающих принципов международного права, а также Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и Будапештского меморандума 1994 года.
Подчеркивается, что Палата представителей вновь заявляет о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждает агрессивные действия России в Украине.
Кроме этого, осуждается "нападения Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и других странах "Большой семерки".
"Призываем всех лидеров "большой семерки" выступить против реадмиссии России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире; а также не одобряем включение России в будущие саммиты Большой Семерки, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ", - говорится в финальной части резолюции.
Напомним, Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми (G8).
РФ была исключена из состава G8 в 2014 году после оккупации Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.
В августе 2019, за несколько дней до саммита "Большой семерки", Трамп вновь выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России.
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