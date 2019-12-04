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 Политика Украины
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Все про:судебная реформа (1285) судья (2191) евромайдан (6809) ВККСУ (410) Маселко (32) Журавская Елена (1)

 Судившая активиста Евромайдана судья Журавская готовится войти в конкурсную комиссию для избрания новой ВККС, - адвокат Маселко

Судившая и отправившая под арест активиста Евромайдана судья Елена Журавская отрицает, что судила активиста Евромайдана так как у него не было справки о том, что он участник акции протеста, и вообще ,по ее словам, активист был не против провести месяц в СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

"Журналист: Вы отправили под стражу 19-летнего участника Майдана?

Судья: Он вообще не майдановец. Вот у меня есть справка от Совета активистов Майдана, что он не участник Революции Достоинства. И вообще, он не был против провести месяц в СИЗО", - привел Маселко ответ на вопрос судьи Елены Журавской.

Судившая активиста Евромайдана судья Журавская готовится войти в конкурсную комиссию для избрания новой ВККС, - адвокат Маселко 01

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Судившая активиста Евромайдана судья Журавская готовится войти в конкурсную комиссию для избрания новой ВККС, - адвокат Маселко 02

"Ну конечно, какой дурак будет отказываться от возможности провести месяц в украинской тюрьме. Верим. Эй, кто там себя называет участником Майдана, а у Вас есть справка от Совета активистов Майдана? Да, вы самозванцы!!! В свежем интервью, секретарь Совета судей Украины, судья Журавская продолжает отрицать, что судила майдановцев. А еще она доброчестная, потому что Высшая квалификационная комиссия это подтвердила. Напомню, это именно та ВККС, которую ликвидировали за полный провал судебной реформы. А новое интервью свидетельствует, что все-таки готовится госпожа Журавская войти в конкурсную комиссию для избрания новой ВККС. Очень уж она хочет, чтобы новая ВККС стала клоном старой. Больше о судью Журавской здесь", - резюмировал Маселко.

Источник: https://censor.net.ua/n3163284
 
 
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лубянка ставит лайк тебе сынок за работу ты зробыв це разом !
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?
Байдуже що ти думав і чи думав взагалі та на що сподівався, важить лиш результат твоїх дій, а він саме такий:
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
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Ось вони запишаються отримавши платіжки (а субсидії скоротили) і буде їм свято..
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Майдан уже при Порошенко стал не комильфо. А скоро будет приниматься как моветон..
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це каста яку ніхто не може зломити, її реформуй не реформуй все одно одержиш ............ Судившая активиста Евромайдана судья Журавская готовится войти в конкурсную комиссию для избрания новой ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1793
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Галоперидол,аминазин,диазепам и отпустит.
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відповідь невірна, складається з 3-х букв. Мабуть у вас немає "трускавецького діплома 1 ступеня" Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7051
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В мене вчора всю гіглку коментарів модер витер після того, як я виклав таке фото. Бо там явно вказувалося, що Зеля був причетний і до Яника і до Бєні, обидва з яких хотіли (і хочуть продати Україну Кремлю). Навряд чи це просто випадкоае співпадіння.
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А тепер давай картинку з батьками-засновниками ПР. Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8550
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Це хіба виправдовує Зе? Як і не виправдовує члена ПР Разумкова чи члена кабміну Азірова Богдана, чи учасника антимайдану Сивоху...



Взагалі, для мене членство в партії регібонів чи уряді Азірова - чорна мітка. Незалежно від прізвища людини!
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Це вже твоя забота. Я з нетерпінням чекаю фотку як ЗЕ ручкається з ****** на самміті. Отоді я вже вас дістану.
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Решили лисицу назначить птичницей в курятник.
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Коли вже Чебурнєт запрацює? Щоб вони нарешті тивсі здриснули з ЦЕНЗОРА,кляті москалі-кацапи,осточортіли ці "братья" на українському сайті.
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Сейчас РНБО защитит революцию Достоинства от ее врагов! (Это сарказм!!!)
Суддя Журавська, яка судила активіста Євромайдану, готується увійти до конкурсної комісії для обрання нової ВККС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8283
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Вони якими були, такими і залишились. А хто голосував за цю сепарню?
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Головою РНБОУ є Президент України. Він також формує персональний склад РНБОУ. До складу РНБОУ за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України.
Членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади.
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Усьо путьом! Ці судді судили за Януковича майданівців, вони ж судили "агентів кримля, котрі будку хитали", вони ж будуть вірою та правдою служити любій новій владі.
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У этой власти головокружение от успехов на выборах.
Они терпение что-ли испытывают у людей?
Забыли библейское предупреждение : "КОМУ МНОГО ДАНО, С ТОГО МНОГО И ВЗЫЩЕТСЯ"
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