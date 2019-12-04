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 Политика Украины
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Все про:голодовка (743) Закревская Евгения (50)

 Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана, - Закревская

Адвокат Евгения Закревская сообщила, что она остановила голодовку, которой придерживалась за прекращения расследования дел Майдана.

Об этом она заявила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо всем, кто присоединился и сделал эту победу возможной. Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев. ФОТО

"Принятие поправки и закона - это победа, бесспорно, но следствия все еще нет. Это лишь первый маленький шаг в исправлении ошибки. Что дальше? Завтра я подниму бокал сока за нашу общую победу и продолжаем требовать и контролировать:

Подписание принятого законопроекта Президентом (от двух дней до двух недель - зависит от приоритетности)

Одновременно с подписанием Закона ждем Указ Президента об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управления по делам Майдана, назначении и.о. директора ГБР.

Утверждение штатного расписания нового управления по делам Майдана. Его численность должна быть именно 100 человек, на которые увеличили принятым законом штат ГБР. Увеличили именно для расследования дел Майдана.

Перевод следователей и прокуроров до 1.01.2020

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из нового закона о перезагрузке ГБР убрали ряд важных норм, - Горбатюк

Объявление конкурса на другие вакантные должности в управлении по делам Майдана в условиях которого отметить преимуществом для кандидатов - наличие опыта в расследовании дел Майдана", - добавила Закревская.

Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана, - Закревская 01
Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана, - Закревская 02
Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана, - Закревская 03
Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана, - Закревская 04

Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

3 декабря Рада приняла поправки в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3163281
 
 
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Правильно Евгения. Если при этой банде ты даже от голода умрёшь, никто из них и не почешется. Уж сильно они к кормушке припали. А расследования убийств Небесной Сотни им точно не нужно. Ещё не известно, как следующий майдан будет проходить.
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Скільки же було цих голодовок (безстрокових) за 28 років, а владі вони пофігу.
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От все стало на свої місця! Вона хотіла не працювати, а контролювати....
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Бидло навіть не здогадується, що владу та слідчих просто необхідно контролювати.
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Бидла в Україні щось не зустрічав. Є прості люди та сволочь що їх обкрадає...
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Так ці справи ніхто й не збирався зупиняти. Їх ще раніше законсервували. Майже 6 років-і ніхто не голодував...
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"Адвокат Евгения Закревская сообщила, что она остановила голодовку"______________не на долго хватило "контролёра"...
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То в застенках РФ голодовали месяцами, все мировые рекорды побили, при смерти были постоянно...
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Намёк понял.Совместить приятное с полезным,особенно под наблюдением врачей и диетологов - святое дело.Президент сейчас занят подготовкой к переговорам, но скоро освободится и жизнь пойдёт веселей Грядут отставки многих .
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чому в україні є стільки талановитих акторів і акторок але майже немає класного кіно.
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