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 Политика Украины
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Все про:назначение (1527) Мининфраструктуры (655) Укртрансбезопасность (33) Криклий (54) Погорелый (1) Хомяков (1) Укринфрапроект (1)

 Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" Хомякова и "Укртрансбезопасности" Погорелого, победивших в открытых конкурсах

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в понедельник представил председателя Госслужбы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Александра Погорелого и председателя Госагентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Кирилла Хомякова коллективам ведомств.

Об єтом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Эпоха исполняющих обязанности заканчивается. Непотизм и кумовство ликвидируются.

Представил вчера новых руководителей "Укринфрапроекта" Кирилла Хомякова и "Укртрансбезопасности" Александра Погорелого. Оба - победители открытых конкурсов, с опытом работы в бизнесе. Поэтому ожидаю быстрых результатов в работе", - написал Криклий.

Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей Укринфрапроекта Хомякова и Укртрансбезопасности Погорелого, победивших в открытых конкурсах 01
Фото: Криклий/Facebook

Среди неотложных задач для "Укринфрапроекта" министр озвучил следующие:

- формирование действенной программы безопасности движения. 3,2 млрд гривен, заложенные в бюджете-2020 на программу безопасности, должны тратиться на развитие инфраструктуры безопасности, а не на сомнительные инициативы, как это было до этого;
- внедрение автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Это часть программы по безопасности движения, но я считаю ее приоритетной. Неотвратимость наказания за правонарушения является действенным способом снижения количества нарушений ПДД. Именно автофиксация должно обеспечить реализацию этого принципа.
- подготовка проектов строительства и модернизации аэропорта Днепра. Бюджет 2020 году на аэропорт "Днепр" предусматривает 1 млрд млн гривен на реализацию проекта.

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Вместе с тем он отметил, что "Укртрансбезопасность", в свою очередь, должна, во-первых, победить коррупцию, а не "бороться" с ней: "Схемы должны быть уничтожены не только через кадровые изменения, но максимальную автоматизацию и цифровизацию процессов".

"Также ожидаю в ближайшее время:
- полноценно работающую систему взвешивания в движении (автоматического габаритно-весового контроля) в пределах Украины;
- создание электронного кабинета перевозчика и появление нормальных сервисных функций учреждения;
- налаживание действенного контроля за соблюдением безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов", - написал министр.

"Пожелаем новым руководителям успеха и будем вместе контролировать их шаги к переменам", - резюмировал Криклий.

Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей Укринфрапроекта Хомякова и Укртрансбезопасности Погорелого, победивших в открытых конкурсах 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163279
 
 
 Топ комментарии
 
Эпоха и.о. заканчивается, теперь эпоха Иа
Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" Хомякова и "Укртрансбезопасности" Погорелого, победивших в открытых конкурсах - Цензор.НЕТ 7892Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" Хомякова и "Укртрансбезопасности" Погорелого, победивших в открытых конкурсах - Цензор.НЕТ 4455
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Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется

Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" и "Укртрансбезопасности", победивших в открытых конкурсах - Цензор.НЕТ 271
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Уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого окрестили двойником президента Украины Владимира Зеленского, начал сниматься в российском комедийном фильме. Об этом сообщил Telegram-канал Mash во вторник, 3 декабря.

Многосерийная вариация на известный сериал "Слуга народа" снимается в Ялте.

"Уже сейчас будущий обладатель премии "Оскар" обживается в главной роли. Умид Исабоев исполняет роль своего звёздного клона и познаёт азы актёрского мастерства... Дальше только на выборы", - сказано в сообщении, сопровождающем видеокадры со съемок фильма.

https://www.youtube.com/watch?v=1wOzy9TQX1k
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якийсь він зовсім хачик, і не гнусявийЕпоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 1307
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НАВІЩО ж кабмін розганяти? Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 741 Кабмін ПРАЦЮЄ, а бєніних клоунів та марамоїв що по всіх шпоринах воно впхало ЧАС ВЖЕ повиколуповати Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 7630
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та да, кумовство закінчилось, тесть преза в помічниках і все шобло гавноквартала..
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це просто якесь "тестевство", на черзі "тещівство" Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 7093
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Зараз до тебе прийде Корявченко і "роскаже" тобі про кумовство. Потримає тебе за кадик і будеш ти не Кріклій, а Хріплій
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Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі.
Довольні хами...
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Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется

Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" и "Укртрансбезопасности", победивших в открытых конкурсах - Цензор.НЕТ 271
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Все верно !Теперь бабло будет идти в одни руки и никаких кумив )))
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Для госчиновников (сюда входят и мусора с прокурорами) как правило можно сразу понять, шо это за человек по лицу.
Люди приходят на госслужбу или в мусарню с нормальным лицом, а через пять лет у них лицо становится наглым и перекошенным, причём в физическом смысле. У мусоров это происходит у всех от капитана и выше, у чиновников -не у всех, возможно некоторым просто украсть нечего.
Есть теория, шо такая трансформация вызвана остатками совести, которая на подсознательном уровне пытается боротся с тем, шо делает данный организм.
Это я по поводу гражданина, который справа на фото.
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Эпоха и.о. заканчивается, теперь эпоха Иа

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Это только слова,ведь до сих пор нету закона что родственникам в госучериждениях работать запрещено.А с другой стороны если этот закон будет и будет исполнятся то в Украине опустеют все госучериждения так как это уже в Украине стало семейным бизнесом за счет бюджета.
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Що, вже?
І скільки у вас ще епох, бо попкорн закінчується?

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один, ОДИН, на всех слуг урода....
и то сомнительно..... Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 6306 Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 7519
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Головне, щоб їх СБУ перевіряло на відсутність зв'язків з саботажниками та мишесмертобраттями.
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Это ж за каких тупорылых смердов держит зекодла тех зебанатов))))
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"...Епоха в.о. закінчується, непотизм та кумівство ліквідується..."
===
У коломИйського немає кумів та похресників Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах - Цензор.НЕТ 3419

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Кумовство ликвидируется? а родственные или "трудовые династии" ???
Во вторник, 3 декабря, народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук уснул во время заседания Верховной Рады.... (тыць).... https://youtu.be/E7Thn1UKz3I
на фото - Николай Алексеевич Стефанчук (СН) и Руслан Алексеевич Стефанчук(СН)...
а похожи то как...

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В каком отдельно взятом министерстве "кумовство ликвидируется"? А в остальных? А везде?
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Напоминаю, это той Криклий, у которого замом была "Сашенька хочет должность". Верите ему? И да - парни "с опытом работы в бизнесе", не на транспорте! Сделали страну, не спорю.
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