 Эпоха и.о. заканчивается, кумовство ликвидируется, - Криклий представил новых руководителей "Укринфрапроекта" Хомякова и "Укртрансбезопасности" Погорелого, победивших в открытых конкурсах

Об єтом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Эпоха исполняющих обязанности заканчивается. Непотизм и кумовство ликвидируются.
Представил вчера новых руководителей "Укринфрапроекта" Кирилла Хомякова и "Укртрансбезопасности" Александра Погорелого. Оба - победители открытых конкурсов, с опытом работы в бизнесе. Поэтому ожидаю быстрых результатов в работе", - написал Криклий.
Среди неотложных задач для "Укринфрапроекта" министр озвучил следующие:
- формирование действенной программы безопасности движения. 3,2 млрд гривен, заложенные в бюджете-2020 на программу безопасности, должны тратиться на развитие инфраструктуры безопасности, а не на сомнительные инициативы, как это было до этого;
- внедрение автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Это часть программы по безопасности движения, но я считаю ее приоритетной. Неотвратимость наказания за правонарушения является действенным способом снижения количества нарушений ПДД. Именно автофиксация должно обеспечить реализацию этого принципа.
- подготовка проектов строительства и модернизации аэропорта Днепра. Бюджет 2020 году на аэропорт "Днепр" предусматривает 1 млрд млн гривен на реализацию проекта.
Вместе с тем он отметил, что "Укртрансбезопасность", в свою очередь, должна, во-первых, победить коррупцию, а не "бороться" с ней: "Схемы должны быть уничтожены не только через кадровые изменения, но максимальную автоматизацию и цифровизацию процессов".
"Также ожидаю в ближайшее время:
- полноценно работающую систему взвешивания в движении (автоматического габаритно-весового контроля) в пределах Украины;
- создание электронного кабинета перевозчика и появление нормальных сервисных функций учреждения;
- налаживание действенного контроля за соблюдением безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов", - написал министр.
"Пожелаем новым руководителям успеха и будем вместе контролировать их шаги к переменам", - резюмировал Криклий.
Многосерийная вариация на известный сериал "Слуга народа" снимается в Ялте.
"Уже сейчас будущий обладатель премии "Оскар" обживается в главной роли. Умид Исабоев исполняет роль своего звёздного клона и познаёт азы актёрского мастерства... Дальше только на выборы", - сказано в сообщении, сопровождающем видеокадры со съемок фильма.
https://www.youtube.com/watch?v=1wOzy9TQX1k
Довольні хами...
Люди приходят на госслужбу или в мусарню с нормальным лицом, а через пять лет у них лицо становится наглым и перекошенным, причём в физическом смысле. У мусоров это происходит у всех от капитана и выше, у чиновников -не у всех, возможно некоторым просто украсть нечего.
Есть теория, шо такая трансформация вызвана остатками совести, которая на подсознательном уровне пытается боротся с тем, шо делает данный организм.
Это я по поводу гражданина, который справа на фото.
І скільки у вас ще епох, бо попкорн закінчується?
и то сомнительно.....
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У коломИйського немає кумів та похресників
Во вторник, 3 декабря, народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук уснул во время заседания Верховной Рады.... (тыць).... https://youtu.be/E7Thn1UKz3I
на фото - Николай Алексеевич Стефанчук (СН) и Руслан Алексеевич Стефанчук(СН)...
а похожи то как...