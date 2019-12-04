 Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль

Об этом Зеркаль заявила в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.
"Мы [с Андреем Ермаком] говорили по поводу моих последних интервью, и он настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность. Это касалось общих подходов. И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента. – Ред.) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев. Если вы посмотрите на записи моих статей, комментариев, то вы увидите, что с сентября до победе в Гааге я не дала ни одного интервью, не прокомментировала ни одного события и не вышла ни с одним постом", – отметила Зеркаль.
Как отметила экс-заместитель главы МИД, она прислушивалась к рекомендации помощника президента, потому что ей было важно закончить все дела и не создавать дополнительного напряжения, чтобы не рисковать результатами.
"У меня были комментарии относительно внешней политики, у меня были интервью, в которых я давала свою оценку тому, как происходит освобождение наших пленных. Это был широкий спектр вопросов. [...] Логика заключалась в том, что я не являюсь частью команды, которая принимает решения, и мои комментарии могут повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент", – добавила Зеркаль.
Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в 2014 году. 28 ноября Елена Зеркаль написала заявление об увольнении со своего поста.
А Ермак-куратор процесса присоединения Украины к Росии и Беларуси. Он под защитой как Путина, так и украинской власти.
Бо ж такі "вказівки" не тільки не професійні і порушують етичні норми а й є ознаками злочину - "протидія роботі державного діяча"
Саме через спілкування з пресою та людьми(поряд з іншими методами) дипломати реалізують політику держави.
В Україні як в ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ зовнішна політика це УЗГОДЖЕНА ПОЗИЦІЯ УСІХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ і її ЗАТВЕРДЖУЄ ВР. А не шмаркля з єрмаком за пляшкою кіглєвіча
Это ее право.
Ее что, веревкой привязывать?
Уходя - уходи!
Словесная диарея - болезнь всех эксов.
Разве они были в избирательных списках СН ?
Разве они получили народный мандат ?
18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
З.ы. И вам за это еще деньги платят...
На запросы Гааги о выдаче экс-зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха Москва отвечает, что не знает, где тот находится.
Напомню, что в операции по ликвидации ценного свидетеля участвовал и Зеленский, когда отдавал его в руки ФСБ..
Сейчас комик, как ни в чём не бывало устроил клоунаду - объявил Цемаха в розыск
Отдал свидетеля на верную смерть, а когда тот растворился в кислоте, объявил розыск.. умно..
Но зеленофилы должны и это схавать..
Есть еще в Украине проукраинские умные люди.