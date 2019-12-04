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 Политика Украины
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Все про:Зеркаль (244) Ермак Андрей (46)

 Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что в начале сентября помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление, рекомендовал ей "прекратить медиаактивность".

Об этом Зеркаль заявила в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы [с Андреем Ермаком] говорили по поводу моих последних интервью, и он настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность. Это касалось общих подходов. И я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента. – Ред.) видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев. Если вы посмотрите на записи моих статей, комментариев, то вы увидите, что с сентября до победе в Гааге я не дала ни одного интервью, не прокомментировала ни одного события и не вышла ни с одним постом", – отметила Зеркаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "То, что было в статье - далеко от действительности. Это пример манипуляции", - Зеркаль о публикации ее интервью в "New York Times"

Как отметила экс-заместитель главы МИД, она прислушивалась к рекомендации помощника президента, потому что ей было важно закончить все дела и не создавать дополнительного напряжения, чтобы не рисковать результатами.

"У меня были комментарии относительно внешней политики, у меня были интервью, в которых я давала свою оценку тому, как происходит освобождение наших пленных. Это был широкий спектр вопросов. [...] Логика заключалась в том, что я не являюсь частью команды, которая принимает решения, и мои комментарии могут повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент", – добавила Зеркаль.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в 2014 году. 28 ноября Елена Зеркаль написала заявление об увольнении со своего поста.

Источник: https://censor.net.ua/n3163274
 
 
 Топ комментарии
 
Ермак уже в СИЗО должен быть и под следствием! Паскуда антиукраинская Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8594
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Как можно посадить человека, назвавшего преЗЕдента "величайшим лидером этого мира"?.... Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3550
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Зебилы, чем вас Зеркаль не устраивает? Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3967
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Ермак уже в СИЗО должен быть и под следствием! Паскуда антиукраинская Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8594
 показать весь комментарий
 
 
Как можно посадить человека, назвавшего преЗЕдента "величайшим лидером этого мира"?.... Ермак настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа активность, и я избегала любых комментариев, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3550
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Как это посадить!? Разве не для сдачи Украины зебы голосовали против Порошенко!?
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А кто его посадит?- Нет, дорогие мои. Сидеть будут Порох, Ярош, Звиробий. Даже та же Зеркаль.
А Ермак-куратор процесса присоединения Украины к Росии и Беларуси. Он под защитой как Путина, так и украинской власти.
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час вже Єрмаку мацу для буцегарні сушити...
Бо ж такі "вказівки" не тільки не професійні і порушують етичні норми а й є ознаками злочину - "протидія роботі державного діяча"
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Не отношусь к людям, которых сама фамилия - "Зеленский приводит в истерику и отшибает логику... НО, пока Богдан и Ермак "при" новом Президенте, трудно верить в "про-Украинский" курс Украины на перспективу... Ведь и любимый ими Штирлиц не за "красивые глаза" стал штурмбанфюрером...
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Поясню. Зєлєнскій не може існувати без Єрмака і Богдана. Оскільки не був ні в політиці, ні у дипломатії і немає ні необхідних навикія, ні зв'язків, ні досвіду. Тому і спирається, вірніше, віддав на поталу Богдану внутрішню політику, Єрмаку - зовнішню. І змінювати їх не буде, бо інших, відомих йому "спеціалістів" у нього просто немає. Всі його знайомі - люди шоу-бізнесу. Тому у Ралбезі сидить комік Сивохо, а зовнішньою політикою рулить продюсер (думаю, це просто прикриття кацапського аґента) Єрмак. Завдання, Богдана - не допускати появи біля Зєлєнского адекватних людей з іншою, ніж у нього і Єрмака позицією і ******* на столі у Зєлєнского реальної, а не відретушоячної інформації. Тобто забеміть Єрмака і Богдана - отримаєте нуль.
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Работа дипломата как работа шпиона отрицает медиа активность.
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Дипломат не принимает политических решений ,его работа -такие решения реализовывать. И не обсуждать их в медиа пространстве. Дипломат -не журналист,не нужно много мозгов ,чтоб это понять.
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ай вей такі ж да... таким як ти=зебілам=мізки ЗОВСІМ не потрібні!!
Саме через спілкування з пресою та людьми(поряд з іншими методами) дипломати реалізують політику держави.

В Україні як в ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ зовнішна політика це УЗГОДЖЕНА ПОЗИЦІЯ УСІХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ і її ЗАТВЕРДЖУЄ ВР. А не шмаркля з єрмаком за пляшкою кіглєвіча Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8272
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Помиляєшся, це Зеркаль не сподобались зебіли. Вона свою репутацію береже(і правильно робить, до речі).
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Нужно спросить у нее, её никто не выгонял, она сама уволилась
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Она сама ушла.
Это ее право.
Ее что, веревкой привязывать?
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Яке там "сама" - їх бос всіх збирає під крило.
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Дайте уже Зеркаль занятся делом.
Уходя - уходи!
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А тепер Остапа пронесло і понесло... 😀
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Остапку.
Словесная диарея - болезнь всех эксов.
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Умная женщина, этого никуда не деть. Но с какой стати нужно обнародовать эти тонкости? Чтобы Гонопольский говно бросал на вентилятор, а Орловская с недовольной физиономией недоумевала почему ее отлучили от участия во внешней политике?
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Останні її вкиди говорять про її недолугість, вибачте.
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Наразі гівно на вентилятор кидаєте Ви. Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1733
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Ермака надо гнать грязной метлой из ОП. Это предатели с благословения шмаркли захватывают ключевые позиции в стране.
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Почему Украиной управляют какие-то Богдан и Ермак ?
Разве они были в избирательных списках СН ?
Разве они получили народный мандат ?
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Их назначил Кремль. Думаю, все прекрасно понимали что голосуя за Зеленского на самом деле голосовали именно за Путина.
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Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком

18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
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зеркаль подавши у відставку стала більш популярною в змі. за порошенка їй схоже було більш комфортно працювати.
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я знову ж, в 3266-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Ты не сильно напрягаешься копипастить свой высер на всех ветках?
З.ы. И вам за это еще деньги платят...
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Нидерланды обвинили Россию в препятствовании допросу Цемаха по делу MH17

Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9345

На запросы Гааги о выдаче экс-зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха Москва отвечает, что не знает, где тот находится.

Напомню, что в операции по ликвидации ценного свидетеля участвовал и Зеленский, когда отдавал его в руки ФСБ..
Сейчас комик, как ни в чём не бывало устроил клоунаду - объявил Цемаха в розыск
Отдал свидетеля на верную смерть, а когда тот растворился в кислоте, объявил розыск.. умно..
Но зеленофилы должны и это схавать..
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Смотри от расстройства все волосы себе на писюне не повырывай.
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Слушал вчера вечером ее интервью на Радио НВ -- заставила даже ужин отложить, так было интересно и не хотелось пропустить ни одного слова.
Есть еще в Украине проукраинские умные люди.
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