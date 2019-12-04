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 Политика Украины
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Все про:ВР (24084) НАТО (6588) ПДЧ (60) членство в НАТО (356) Слуга народа (542) Чернев (7)

 Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО, - в "Слуге народа" опубликовали правильный текст заявления

Нардеп от партии "Слуга народа", председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев сообщил, что из-за технической ошибки на сайте парламента опубликовали не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли парламентарии, обнародовав корректный текст.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Последним вопросом повестки дня сегодняшнего заседания ВР было заявление относительно нашего дальнейшего продвижения в НАТО.

По просьбе МИД поддержать украинскую правительственную делегацию на саммите стран-членов НАТО, которая сейчас проходит в Лондоне, и напомнить нашим евроатлантическим партнерам о решении Бухарестского саммита 2008 года относительно ПДЧ для Украины Верховная Рада сегодня приняла постановление.

Из-за технических несогласованности (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления. А новый появится только завтра", - написал он.

В опубликованной на сайте версии заявления отмечается, что ВР призывает президента Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко

В новом тексте (опубликованном Черняевым) такой фразы уже нет.

Итак, версия, обнародованная нардепом:

"Заявление Верховной Рады Украины относительно первоочередных шагов обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

Верховная Рада Украины, реализуя стремление всех граждан Украины жить в независимом, богатом и безопасном своем государстве, осознавая ответственность за национальную безопасность и сохранение государственного суверенитета страны, руководствуясь стратегическим выбором украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции, закрепленным в Конституции Украины, ссылаясь на Декларацию саммита Североатлантического альянса в Бухаресте от 3 апреля 2008 года, в которой главы государств и правительств стран-членов НАТО достигли согласия, что Украина станет членом НАТО и поддержали заявку Украины на присоединение к Плану действий по членству (ПДЧ) в НАТО и уполномочили министров иностранных дел принять решение по ПДЧ для Украины, ссылаясь на закон Украины № 35-VIII от 23 декабря 2014 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости", которым установлено углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации, ссылаясь на заявление Президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе от 4 июня 2019 г. о том, что стратегический курс Украины заключается в достижении членства государства в ЕС и НАТО, отмечая заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 15 октября 2019 г. о прогрессе Украины на пути реформ в секторе безопасности и обороны за последние пять лет, которые приближают Украину к соответствующим стандартам, и готовность Альянса усиливать практическую помощь Украине, отмечая стабильно высокий уровень поддержки среди граждан Украины о перспективах приобретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора,

Верховная Рада Украины:

Выражает благодарность Североатлантическому совету НАТО за визит в Украину 30-31 октября 2019 года, а Генеральному секретарю Е.Столтенбергу - за выступление в Верховной Раде Украины в поддержку евроатлантических стремлений Украины.

Напоминает, что сегодня Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса, и своей самоотверженностью в отпоре российской агрессии вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве.

Заявляет, что поддержка интеграции Украины в НАТО и предоставления нашему государству Плана действий относительно членства - это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в обеспечения мира и безопасности, очередной шаг к укреплению системы международной безопасности.

Призывает парламенты стран-членов НАТО, во исполнение п. 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своей страны с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий относительно членства.

Призывает Парламентскую ассамблею НАТО в ходе очередной весенней сессии 22-25 мая 2020 году в Киеве рассмотреть на пленарной сессии вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ".

Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО, - в Слуге народа опубликовали правильный текст заявления 01
Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО, - в Слуге народа опубликовали правильный текст заявления 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163273
 
 
 Топ комментарии
 
Клоуни. Голосували за одне, а опублікують вихолощену писульку, щоб не дортувати кацапню.
Ці падлюки дійшли уже до фальсифікуції рішень ВР!
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вот это изменение можно рассценивать как госизмену......... а шмаркля таки ватная, ермак рулит.....
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да всё правильно они написали, хорош зраду нагонять. всё нормально.
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Трохи не так. ЗЄвиборці мають їсти послід, що на них падає, то прихвалювати, мовляв, саме цього ми й хотіли; ...пакажитє ґжє он абєщял нє срать на нас... Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО, - в "Слуге народа" опубликовали правильный текст заявления - Цензор.НЕТ 5171
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?

Байдуже що ти думав і чи думав взагалі та на що сподівався, важить лиш результат твоїх дій, а він саме такий:
Ти зробив це разом! Зє! Радій і пишайся!
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Ідіоте, в другому турі в бюлетні не було графи ПРОТИ, а була лише ЗА! Що ж ти тепер, скотино, свої малюнки ліпиш, хба тебе не попереджали, що так і буде?
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Клоуни. Голосували за одне, а опублікують вихолощену писульку, щоб не дортувати кацапню.
Ці падлюки дійшли уже до фальсифікуції рішень ВР!
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Все продумано блаЗЄнськими: звичайна маніпуляція емоціями. Вчора всі захоплювалися рішенням Ради та пристайківськими "одкровеннями" про кацапію_державу_терориста, а сьогодні -- протилежна риторика. Вже для кацапів. І сьогоднішня є справжньою. Наперсточники коломИйського.
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вот это изменение можно рассценивать как госизмену......... а шмаркля таки ватная, ермак рулит.....
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Где ты увидел госизмену, Артм. Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви - Цензор.НЕТ 1854
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Мы заявку подавали?
Подавали.
Мы ее подтвердили?
Подтвердили.
Что тебе не нравиться?
То, что не по-ПЕСовски?
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Трохи напустили фіміаму для виборців перед гастролями, вибачте, візитом Зєлєнского до Парижа. Це щоб не проводжали, як потенційного зрадника. А через день-два фіміам розвіється. Почне боліти і розколюватися голова. Цей процес називається ломкою. І він дуже болючий. Але невідворотній для тих, хто замість реалій звик жити ілюзія и.
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Украина не просит ПДЧ. Украина подтверждает свою заявку, сделанную ранее.
Зачем просить дважды?
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Хряк піариться, ось і все.
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Хряк и Ко.
Абсолютно верно.
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чем чивокуня в ростове может пиариться? Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви - Цензор.НЕТ 6030
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ЧОму мародер не в тюрмі?
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Не може. Якщо не вміти, то можна навчитись, а от коли від роду не може...
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Навіть на трускавецький диплом не тягнуть. Купили його за сало.
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НАТО допоможе Польщі та країнам Балтії у разі нападу Росії
"Якщо на Польщу і країни Балтії буде здійснено напад, на нього відповість весь Альянс", - заявив Столтенберг.
Водночас він зазначив, що Північноатлантичний альянс не бачить ворога в Росії. "Однак ми повинні бути впевнені, що в одній з країн НАТО не повториться того, що сталося в Україні, - збройного вторгнення Росії в сусідню країну", - зазначив Єнс Столтенберг у розмові з польським виданням.


Долбаный шизофреник!

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Это по сути информационная война, целенаправленная информация для наших союзников в Европе и США, что бы создать неправильный вывод в отношении курса Украины.
==========
В общем у нас ВР захватили русские оккупанты и коллаборанты.
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c 1921 года захватили. До сих пор удерживают
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Зебіли, що ще скажеш.
Коли цілодобово рада працювала (були моменти) апарат ВР справлявся, а тут раптом ні. Технічна неузгодженість? - Ні, чергова фішечка зекоманди.
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а что значит "стары" и "правильный" текст?
я смотрел в прямом эфире голосование. никаких поправок к "старому" тексту небыло. разумков зачитывал именно "старый" текст перед голосованием.

это называется подтасовка. не первый раз уже.
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Офіційний курс України- ТС і спільна з Росією та Білоруссю держава.
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приспособление для закатки кацаплянских губ... Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви - Цензор.НЕТ 9051.исконное,деревянное

Рада не закликає Зеленського просити ПДЧ у НАТО, - у "Слузі народу" опублікували правильний текст заяви - Цензор.НЕТ 8215
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Так что , опять развели как обычо? Так может в самом новом тексте написано, что НАТО агрессивный империалистический блок?
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"Из-за технических несогласованности ( аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18:00), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления."

Источник: https://censor.net.ua/n3163273

Сотни раз депутаты работали после 18 и для аппарата ВР это не было проблемой.
Зеленые поменяли и весь аппарат ВП на своих некомпетентных квартальных лузеров?
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Mikhail Golub

@golub

·4 мин

Шариковы Зеленского говорят, что они ошибочно за НАТО, а так они за Путина
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Єврей НІКОЛИ не скаже правду--буде брехати , викручуватись,питання на питання і т. інш. Це в них в крові. НУ а клоуни--вони ж шути.
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я знову ж, в 3264-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Постійно щось таляпають, а потім виправдовуються! Десятий раз рекомендю зекоманді подумати перед тим, як відкрити рота!...
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Сейчас нам обьяснят- шо так "делали всегда", и тексты законов и постановлений ВСЕГДА фальсифицировали. И -Зеленский еще "очень хороший призидент,шо мало фальсифицирует"! Ребята-журналисты,вам самим еще не надоело пытаться лапшу на уши и дерьмо в головы вбивать! Где там "блохер"Касьянов и прочие "патриотические"?
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Егор Чернев, похоже, тоже проституток вызванивал на заседании ВР, так уж повелось среди глав комиссий.
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