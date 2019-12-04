 "Количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - Зеркаль о предстоящей нормандской встрече

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявил в интервью Радио НВ.
"Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - подчеркнула дипломат, комментируя перспективу встречи в "нормандском формате" в Париже, которая должна состояться 9 декабря.
Зеркаль отметила, что все время "пытается у всех узнать", есть ли основания считать, что Путин заинтересован в изменении своей политики в отношении Украины. Однако, кроме того, что он заинтересован в том, чтобы снять санкции, ни одного такого основания она не услышала.
Зеркаль напомнила, что во время встречи с Виктором Ющенко еще в 2000 году Путин заявил, что считает исторической несправедливостью то, что Крым - часть Украины.
"Видимо, вопрос у нас о том, что человек, который задумал себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они "играют" сейчас не только в Украине, они "играют" во всем мире. … Сейчас мне кажется оснований считать, что он приедет туда (на встречу в "нормандской формате". - Ред.) с благими намерениями вообще нету. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры", - заявила Зеркаль.
Ранее сообщалось, что на координационном совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.
Во время саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.
та
КДБ!
Вчи мову, малорос.
Так що, не переймайся.
всё что Зе межет привезти из Франции это дешовый кацапский газ......
Цю заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України не підписали лише проросійська ОПЗЖ на чолі з Медведчуком та т.з. слуги народу.
но у него в штате сидят гниды и засланные кацапы, которые даже с проверкой орфографии не могут разобраться - но подсирают регулярно. Именно это фото где то нашли твари из
Президент хочет принести в Украину мир. Без мира не пойдут в Украину инвестиции, модлодежь будет сваливать из Украины и тд. Но ,тем не менее,нельзя поступаться нашими интересами, и президент никогда не будет ими поступаться.
А что в Украине ? Есть поддержка? Да. Есть поддержка народа, но сплошной позорный визг лузеров от политики, мечтающих навредить зеленскому , забывая о самой Украине.