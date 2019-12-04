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 Политика Украины
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Все про:Путин (25205) нормандская четверка (831) Зеркаль (244)

 "Количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - Зеркаль о предстоящей нормандской встрече

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку заявила, что считать, что президент России Владимир Путин изменит политику в отношении Украины нет оснований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявил в интервью Радио НВ.

"Я уверена, что количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - подчеркнула дипломат, комментируя перспективу встречи в "нормандском формате" в Париже, которая должна состояться 9 декабря.

Зеркаль отметила, что все время "пытается у всех узнать", есть ли основания считать, что Путин заинтересован в изменении своей политики в отношении Украины. Однако, кроме того, что он заинтересован в том, чтобы снять санкции, ни одного такого основания она не услышала.

Зеркаль напомнила, что во время встречи с Виктором Ющенко еще в 2000 году Путин заявил, что считает исторической несправедливостью то, что Крым - часть Украины.

"Видимо, вопрос у нас о том, что человек, который задумал себе какие-то глобальные преобразования, тем более, что они "играют" сейчас не только в Украине, они "играют" во всем мире. … Сейчас мне кажется оснований считать, что он приедет туда (на встречу в "нормандской формате". - Ред.) с благими намерениями вообще нету. Поэтому я ожидаю, что это будет снова продолжение игры", - заявила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия могут достичь большого прогресса на встрече нормандской четверки, - Трамп

Ранее сообщалось, что на координационном совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Во время саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3163271
 
   
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КВН вважає себе розумнішим за КГБ. Ну-ну.
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Возвеличивание своего сцарька - этого вам не занимать
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Некоторые почему-то думают что КВН не выиграет у КГБ. А кто ещё год назад мог предположить, что Зе станет президентом ? В современном мире возможно всё.
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Це тільки в Україні можуть обрати кловуна в президенти, або двічі судимого Шапкокрада.
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Я так понимаю, что по сути у тебя претензий нет...
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Зеркаль умная женщина, Зеленскому не мешало бы к ней прислушатся.
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Та ти вже тут багато чього пона"писував". "Кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - Зеркаль про майбутню нормандську зустріч - Цензор.НЕТ 9123
Так що, не переймайся.
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а ведь правду говорит, что может в действительности предложить скарамох с ********** - мир на Донбассе который тупину и нафиг не сдался или инвест площядку от Коломоя на 100 ярдов?.....
всё что Зе межет привезти из Франции это дешовый кацапский газ......
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 9 ч.9 часов назад

"Кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - Зеркаль про майбутню нормандську зустріч - Цензор.НЕТ 9074

Цю заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України не підписали лише проросійська ОПЗЖ на чолі з Медведчуком та т.з. слуги народу.


"Кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - Зеркаль про майбутню нормандську зустріч - Цензор.НЕТ 6604

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уважаю Бутусова...
но у него в штате сидят гниды и засланные кацапы, которые даже с проверкой орфографии не могут разобраться - но подсирают регулярно. Именно это фото где то нашли твари из
"Кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - Зеркаль про майбутню нормандську зустріч - Цензор.НЕТ 6404


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Соевая подстилка уже никто и ее мнение 0(ноль)
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Президенту предстоит очень тяжелая встреча в Нормандии. Макрон в последнее время- это не тот Макрон, который был в начале.. Сейчас Макрон играет явно на стороне путлера , разыгрывая тем самым антиштатовскую карту. Меркель тоже и нашим и вашим. Они оба хотят избавится от надоевшего 'украинского вопроса'.
Президент хочет принести в Украину мир. Без мира не пойдут в Украину инвестиции, модлодежь будет сваливать из Украины и тд. Но ,тем не менее,нельзя поступаться нашими интересами, и президент никогда не будет ими поступаться.
А что в Украине ? Есть поддержка? Да. Есть поддержка народа, но сплошной позорный визг лузеров от политики, мечтающих навредить зеленскому , забывая о самой Украине.
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Зєля впевнений що війну розв'язав Порошенко і що для її закінчення достатньо просто завірити Кремль що Україна тепер не ;бандеровская; а мирна і ;зєльоная;.
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Историческая справедливость... Путин - ситуативный *******, который уничтожит Россию. Китайцы покажут, кацапам, "историческую справедливость"... Это же каким стратегическим дегенератом нужно быть, чтобы в многонациональной стране, собранной из уворованных кусков, муссировать эту тему. Плюс территориальные неоднозначности вдоль всего периметра России. Подворотня- она и есть подворотня, пусть даже хитрая и изворотливая.
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