 Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
- дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:
- вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущего периода российские оккупационные войска дважды обстреливали позиции украинских сил.
Так, неподалеку от Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкино - применил крупнокалиберные пулеметы.
"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.
На данном этапе, это - главное.
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію із закликом не повертати Російську Федерацію до числа учасників "Великої сімки". Про це повідомляє РБК-Україна.
Резолюція нижньої палати парламенту Сполучених Штатів ставить у залежність повернення Росії в G7 від завершення окупації території України - частини районів Донбасу та Автономної Республіки Крим. Депутати закликали всіх лідерів"Великої сімки" виступити проти повернення Росії, доки вона не припинить свої напади на демократичні держави у всьому світі.
Згідно з офіційними підсумками голосування, текст документу підтримали 339 конгресменів, зокрема 222 демократи та 116 республіканців. Проти не голосував ніхто з демократів, натомість такі кнопки натиснув 71 представник Республіканської партії.
Як повідомлялося, різко проти ідеї повернути РФ до G7 виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він наголосив, що подібні жести доброї волі не будуть оцінені належним чином в Кремлі. "Ми знаємо, що Путін реагує на силу, а не на поступки. І ми повинні залишатися сильними, як союзники", - заявив політик.