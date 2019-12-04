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 Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;
- неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

- вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущего периода российские оккупационные войска дважды обстреливали позиции украинских сил.

Так, неподалеку от Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкино - применил крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3163269
 
   
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Погибших нет.
На данном этапе, это - главное.
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Ті хто виживуть зараз- і не дякуючи перемир'ю від Зеленського, бо російські терористи як шмаляли, так і шмаляють, з такою політикою невдовзі загинуть в сибірських концтаборах.
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Хоч і не по темі, але це допомога для майбутнього завершення війни:
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію із закликом не повертати Російську Федерацію до числа учасників "Великої сімки". Про це повідомляє РБК-Україна.

Резолюція нижньої палати парламенту Сполучених Штатів ставить у залежність повернення Росії в G7 від завершення окупації території України - частини районів Донбасу та Автономної Республіки Крим. Депутати закликали всіх лідерів"Великої сімки" виступити проти повернення Росії, доки вона не припинить свої напади на демократичні держави у всьому світі.

Згідно з офіційними підсумками голосування, текст документу підтримали 339 конгресменів, зокрема 222 демократи та 116 республіканців. Проти не голосував ніхто з демократів, натомість такі кнопки натиснув 71 представник Республіканської партії.

Як повідомлялося, різко проти ідеї повернути РФ до G7 виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він наголосив, що подібні жести доброї волі не будуть оцінені належним чином в Кремлі. "Ми знаємо, що Путін реагує на силу, а не на поступки. І ми повинні залишатися сильними, як союзники", - заявив політик.
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