 Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию

Об этом сообщил замминистра экономики Павел Кухта в интервью Экономической правде, передает Цензор.НЕТ.

"Из пятерки объектов, с которыми уже работают инвестиционные советники. Это ОПЗ, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская". В перечне объектов - 21 объект. Там есть "Турбоатом", "Укрспирт", знаменитое "Коневодство Украины", "Украгролизинг", "Укрлектравы", - заявил Кухта.

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На вопрос, что в Кабмине планируют делать с долгами ОПЗ перед компаниями Фирташа, Кухта ответил: "Этот долг мешает не только продаже, он мешает нормальному функционированию завода. Проблемные долги - это случай не только ОПЗ. Во многих ГП высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов".

Отвечая на вопрос, готов ли Кабмин взять обязательства ОПЗ себя, замминистра заявил: "С ОПЗ работает инвестиционный советник. Он предложит нам варианты".