EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  399  11
Все про:приватизация (918) Минэкономразвития (512) Кухта Павел (1)

 Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию

В первую очередь подготовят к приватизации Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию, "Электротяжмаш", "Президент-отель" и шахту "Краснолиманская".

Об этом сообщил замминистра экономики Павел Кухта в интервью Экономической правде, передает Цензор.НЕТ.

"Из пятерки объектов, с которыми уже работают инвестиционные советники. Это ОПЗ, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская". В перечне объектов - 21 объект. Там есть "Турбоатом", "Укрспирт", знаменитое "Коневодство Украины", "Украгролизинг", "Укрлектравы", - заявил Кухта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФГИ реализовал 3 объекта госсобственности за 108,5 млн грн, - Кабмин

На вопрос, что в Кабмине планируют делать с долгами ОПЗ перед компаниями Фирташа, Кухта ответил: "Этот долг мешает не только продаже, он мешает нормальному функционированию завода. Проблемные долги - это случай не только ОПЗ. Во многих ГП высокая долговая нагрузка, многие из них являются участниками судебных процессов".

Отвечая на вопрос, готов ли Кабмин взять обязательства ОПЗ себя, замминистра заявил: "С ОПЗ работает инвестиционный советник. Он предложит нам варианты".

Источник: https://censor.net.ua/n3163268
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Скупка краденого" - крутая реформа. На очереди - продажа органов и вступление Украины в
 показать весь комментарий
 
Ахааа. Я ж сказал Турбоатом срочно Раиссе продать хотят. Да зебилы, перемог стало еще больше Замминистра экономики Кухта озвучил первую пятерку объектов на приватизацию - Цензор.НЕТ 2388
 показать весь комментарий
 
 
Ни одно жизнеспособное государство не отдает в частные руки самые доходные отрасли: спирт и табак. К Украине это не относится...
 показать весь комментарий
 
В какой нормальной стране , государство имеет спирт и табак ? И зачем это государству ?
 показать весь комментарий
 
Это самые доходные и НИКОГДА не убыточные отрасли. Это самые гарантированные поступления в бюджет. Про налоги не рассказывай: их в Украине никто никогда не платил и платить не собирается потому что коррупция и воровство на этой земле родились намного раньше Украины
 показать весь комментарий
 
Потому что это самые доходные и НИКОГДА не убыточные отрасли. Это самые гарантированные поступления в бюджет. Про налоги не рассказывай: их в Украине никто никогда не платил и платить не собирается потому что коррупция и воровство на этой земле родились намного раньше Украины
 показать весь комментарий
 
ну как же не приватизировать пердизент-хотел... высокотехнологичный инновационный объект...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх