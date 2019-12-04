 Россия, а не Украина, вмешивалась в выборы США в 2016 году, - замгоссекретаря Хейл. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Когда сенатор-демократ Роберт Менендес спросил Хейла, есть ли у него доказательства украинского вмешательства, дипломат ответил: "Нет".
Отрицательный ответ он дал и на вопрос о том, было ли российское вмешательство в выборы "фальсификацией", как часто говорит президент Дональд Трамп.
"По оценкам разведывательного сообщества, российский президент Владимир Путин распорядился вести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на наши президентские выборы", - сказал Хейл, выступая в сенатском комитете по международным отношениям.
По его словам, у него нет оснований сомневаться в достоверности показаний бывшей сотрудницы Совета по национальной безопасности Фионы Хилл, которая сказала, что теория об украинском вмешательстве - пропаганда, распространяемая Россией.
Но делали они это не только сами, а и через свою фсбшную сеть, в том числе и в Украине.
Зря хлеб едят
ну НІЧОГО у фєдєрастів не виходить... просто обсераються на кожному кроці.. і це ж доречі і не дивно -ЗАВЖДИ ТАК БУЛО
а з гнилою=фашистською моралью НІЧОГО не вдається
Отмечается, что доклад будет направлен в юридический комитет палаты представителей, который завтра( 05 12 2019 г) начнёт слушания по теме процедуры импичмента.
CNN
Обновлено 1926 по Гринвичу (0326 HKT) 3 декабря 2019 г.
Во вторник демократы комитета по разведке Палаты представителей (CNN)обнародовали свой отчет, в котором подробно описываются обвинения против президента Дональда Трампа в отношении Украины.
Збіг?- Не думаю.