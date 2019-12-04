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 Россия, а не Украина, вмешивалась в выборы США в 2016 году, - замгоссекретаря Хейл. ВИДЕО

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во вторник в сенатском комитете по международным отношениям решительно опроверг теорию о том, что в выборы 2016 года вмешивалась Украина.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В комитете по разведке в Конгрессе США обнародован отчет по вопросу импичмента Трампу

Когда сенатор-демократ Роберт Менендес спросил Хейла, есть ли у него доказательства украинского вмешательства, дипломат ответил: "Нет".

Отрицательный ответ он дал и на вопрос о том, было ли российское вмешательство в выборы "фальсификацией", как часто говорит президент Дональд Трамп.

"По оценкам разведывательного сообщества, российский президент Владимир Путин распорядился вести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на наши президентские выборы", - сказал Хейл, выступая в сенатском комитете по международным отношениям.

По его словам, у него нет оснований сомневаться в достоверности показаний бывшей сотрудницы Совета по национальной безопасности Фионы Хилл, которая сказала, что теория об украинском вмешательстве - пропаганда, распространяемая Россией.

Также читайте: "Бред блогера, который пытается что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - в Белом доме прореагировали на отчет об импичменте Трампа

Источник: https://censor.net.ua/n3163267
 
   
 Топ комментарии
 
кацапию как всегда мордой в говно мокнули Россия, а не Украина вмешивалась в выборы США в 2016 году, - замгоссекретаря Хейл - Цензор.НЕТ 3657
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Да, Московия вмешивалась, вне всяких сомнений.
Но делали они это не только сами, а и через свою фсбшную сеть, в том числе и в Украине.
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Да, Московия вмешивалась, вне всяких сомнений.
Но делали они это не только сами, а и через свою фсбшную сеть, в том числе и в Украине.
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Кучма в своё время с каждого украинского предприятия получил бесплатно ЗОЛОТЫЕ АКЦИИ прехватизированных предприятий,вот зять с семейного фонда раздаёт пожертвования и эта хитрая семья могла бы в своём "Киевстар" сделать не тринадцать месяцев оплаты за услуги связи "Киевстар" ,а 12 природных месяцев,почему то налог за 13 месяц они не платят государству , зачем Украинское государство дурить, можете в своей семье дурить друг друга но не украинский народ. Россия, а не Украина вмешивалась в выборы США в 2016 году, - замгоссекретаря Хейл - Цензор.НЕТ 7005
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І заскавчала поцовата ґапота лахтинська... Росія, а не Україна втручалася у вибори США у 2016 році, - заступник держсекретаря Гейл - Цензор.НЕТ 9803
ну НІЧОГО у фєдєрастів не виходить... просто обсераються на кожному кроці.. і це ж доречі і не дивно -ЗАВЖДИ ТАК БУЛО Росія, а не Україна втручалася у вибори США у 2016 році, - заступник держсекретаря Гейл - Цензор.НЕТ 2447
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кацапию как всегда мордой в говно мокнули Россия, а не Украина вмешивалась в выборы США в 2016 году, - замгоссекретаря Хейл - Цензор.НЕТ 3657
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і шо характерно.. навіть як на чолі москалів з'являються "хєроїчно-б-гообрані"ашкєназі-(бланк троцькій джугошвіллі пукін=шаломов, вєдмєдєв, володін,жиріновскій,суркоф, іваноф...) всеодно нічого ґарного не виходить - бо ПАДЛЮКИ вони Ж,
а з гнилою=фашистською моралью НІЧОГО не вдається Росія, а не Україна втручалася у вибори США у 2016 році, - заступник держсекретаря Гейл - Цензор.НЕТ 4267
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Комитет палаты представителей Соединённых Штатов по разведке поддержал доклад, подготовленный демократами в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что доклад будет направлен в юридический комитет палаты представителей, который завтра( 05 12 2019 г) начнёт слушания по теме процедуры импичмента.
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Гнать на Совет Национальной Безопасности-себе дороже.
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Читайте: отчет об импичменте демократов Трамп-Украина

CNN
Обновлено 1926 по Гринвичу (0326 HKT) 3 декабря 2019 г.

Во вторник демократы комитета по разведке Палаты представителей (CNN)обнародовали свой отчет, в котором подробно описываются обвинения против президента Дональда Трампа в отношении Украины.
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CliNtoN TV=bullshit
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Я прослухав майже всі слухання щодо імпічменту в оригіналі. Це "зірковий час" України... Брак етики в багатьох українських політиків на лице. Щодо того, що вище пише "Storm wind" можу сказати наступне. Це з великою ймовірністю маніпуляція. Про позицію Чалого послухайте на 6 год. 4 хв. відео https://www.youtube.com/watch?v=X4jzCxj8o-I Коли Дональд Трамп, будучи в 2016 році кандидатом в президенти сказав "з того, що я чув люди з Криму більше хочуть бути з Росією, чим там де вони були." То "severe attack"(різка критика) кандидата Трампа з боку Чалого була аж(!!!!!!!!!!) токою: "навіть якщо слова Трампа є спекулятивними і не відображають майбутньої міжнародної політики, вони закликають до "замирення" агресора та підтримують порушення територіальної цілісності суверенної країни, порушення міжнародного законодавства". Я не знаю, що за боти пишуть коменти, але посол виконав на відмінно свою роботу, як на мене. Також можу припустити, що Трамп реально тримає образу за "амбарну книгу" Яника і Маннафорта. Я критикую Зеленського: по-перше, й дуже сильно за його нерозуміння ситуації, незнання історії та зневагу й послідовне приниження ЗСУ; по-друге - за його призначення на деякі посади(я так розумію, що він в цьому ділі чітко слідує "логіці" римського імператора Калігули, який зробив свого коня сенатором. Але після цих слухань - я всім нам разом співчуваю(разом з Зеленським), бо США, в особі Трампа (на основі почутого з відео що за посиланням вище) війна в Україні мало хвилює, принаймні менше за справи Байдена, і рекомендую розраховувати на власні сили, в першу чергу на ЗСУ та добровольців - яких недалекий президент, Зеленський зневажає та вважає "воінствующим меньшинством".
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А росіяни та зеботи кажуть що Україна.

Збіг?- Не думаю.
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я знову ж, в 3267-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !
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