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 Политика Украины
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Все про:ГТС (926) Кабмин (11400) Нафтогаз (2803) анбандлинг (8) Оператор ГТС (4)

 Принят последний закон, необходимый для проведения анбандлинга "Нафтогаза", - Кабмин

Верховная Рада Украины на заседании 3 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект 2359-1, которым освобождены от уплаты НДС операции по передаче новому оператору ГТС имущества, необходимого для транспортировки природного газа.

За соответствующее решение проголосовали 328 народных депутатов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

Отмечается, что в данным момент указанное имущество находится в государственной собственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС.

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Законопроект дает возможность завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями Третьего энергопакета.

Согласно плану анбандлинга "Нафтогаза", новым оператором ГТС будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Решением правительства ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано в управление Министерству финансов.

Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Напомним, что 31 октября Верховная Рада приняла закон о проведении анбандлинга "Нафтогаза". За это решение проголосовал 341 депутат. 15 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.

Анбандлинг "Нафтогаза" - это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

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Европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию - "Нафтогаз" - и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

Источник: https://censor.net.ua/n3163266
 
 
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*****...анбандлинг диджитализации в условиях полной синергии Когда анализы на клавишах- роса Божья. Откровенные гопники расстарались для своего ликтората быдловатного. Смысловые наперсточники.
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Тобто Нафтогаз раздерибанять, а потім дві частини Нафтогазу почнуть між собою війну. 🐸
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Как могут начать войну разные по типу компании? Может начать войну завод по производству например сахара и новая почта? Так и тут - газотранспортная система переходит в отдельную компанию.
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