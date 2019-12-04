 Принят последний закон, необходимый для проведения анбандлинга "Нафтогаза", - Кабмин

За соответствующее решение проголосовали 328 народных депутатов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

Отмечается, что в данным момент указанное имущество находится в государственной собственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС.

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Законопроект дает возможность завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями Третьего энергопакета.

Согласно плану анбандлинга "Нафтогаза", новым оператором ГТС будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Решением правительства ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано в управление Министерству финансов.

Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Напомним, что 31 октября Верховная Рада приняла закон о проведении анбандлинга "Нафтогаза". За это решение проголосовал 341 депутат. 15 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.

Анбандлинг "Нафтогаза" - это необходимое условие для того, чтобы Украина могла заключить новый контракт о транзите газа с Россией по европейским правилам.

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Европейские правила транзита газа предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Согласно им компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому от Украины требуется разделить свою крупнейшую энергетическую компанию - "Нафтогаз" - и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.