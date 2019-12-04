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Все про:импичмент (436) США (15854) Трамп (2664)

 "Бред блогера, который пытается что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - в Белом доме прореагировали на отчет об импичменте Трампа

Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не содержит никаких доказательств виновности главы государства.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, сообщает со ссылкой на Голос Америки.

"По итогам одностороннего фальшивого процесса глава комитета по разведке Адам Шифф и демократы не смогли предоставить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа", - заявила Гришэм.

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"Отчет Шиффа звучит, как бред блогера, который пытается что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - добавила она.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

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3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3163265
 
 
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Зеленский - недостающее звено между Трампом и путиным.
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Пуйло ще більше недостає,то значить він між Трампом і Зеленським))
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Вуаерист пуйло просто наблюдает за Трампом и Моникой Зеленски .
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В отрицалово пошёл по совету друзей.Нас там нет и ваши доказательства не доказательства "Бред блогера, который пытается что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - в Белом доме прореагировали на отчет об импичменте Трампа - Цензор.НЕТ 7851
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Иногда кажется что кацапы уже оккупировали белый дом
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Минифчемнефиноваты!
Какиевашидоказаткльфстфа?
- ******

Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
"Президент считает, что он может дружить с Путиным", - заявил Макмастер. "Не знаю, почему он так думает и зачем ему это нужно", - добавил он.
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