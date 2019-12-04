 На осужденных по "делу украинских диверсантов" Дудку и Бессарабова оказывают давление в СИЗО, - Денисова

Такую информацию обнародовала в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня была получена информация, что в очередной раз нарушены права незаконно осужденных граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

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На граждан Украины оказывается моральное и психологическое давление администрацией пенитенциарного учреждения, где они содержатся.

Кроме того, наши сограждане с сентября 2019 года находятся в процессе этапирования. Как известно, последнее известное место их пребывания - СИЗО Краснодара.

Из-за этого в неотложном порядке обращаюсь к Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому срочно установить местонахождение Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, проверить соблюдение их прав на надлежащее содержание, а также обеспечить независимой правовой и медицинской помощью", - написала она.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

Адвокат Оксана Железняк 26 ноября сказала, что Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, скорее всего, этапируют в соседнюю Россию.