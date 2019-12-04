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 Политика Украины
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Все про:ЧЕСНО (24) Елена Зеленская (37) Слуга народа (542)

 Отец супруги Зеленского работает помощником депутата от СН Бондаренко, - ЧЕСНО

Отец супруги президента Елены Зеленской занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.

Об этом в комментарии движению "ЧЕСТНО" рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

Именно у этого нардепа работает помощником на общественных началах Владимир Кияшко, отец супруги президента Украины Владимира Зеленского. По данным расследования "Наших грошей", Олег Бондаренко под видом сохранения лесов протянул через ВР вырубку Карпат.

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"Для меня Владимир Кияшко - это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем", - рассказывает Бондаренко.

В то же время нардеп отмечает, что Владимир Кияшко - не профессиональный эколог, но он специализируется на теме промышленных отходов.

По словам Бондаренко, с отцом Елены Зеленской он познакомился после парламентских выборов и вхождения в Верховную Раду. Владимир Кияшко тогда подошел к нардепу вместе с другими помощниками и предложил свою помощь в качестве помощника-консультанта.

"Я пообщался с ним и согласился сотрудничать, взять его кандидатуру. Он работает над важной темой - лишение Украины промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов (шлам - частицы породы, образующиеся при сверлении горных пород или измельчения полезных ископаемых, - Ред.) на "Криворожстали", "Запорожстали" и других промышленных предприятиях. Их там миллионы тонн, и с этим что-то нужно делать ", - отмечает Бондаренко.

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Депутат говорит, что есть технология переработки шламовых отходов в дорожное покрытие, чем и занимается Кияшко.

"Его наработки будут представлены в виде методики для дальнейшего использования, в том числе и для госпредприятия" Укравтодор", - сообщил нардеп.

Отметим, что Владимир Тимофеевич Кияшко - кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные конструкции и сооружения" Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину "Строительные конструкции и здания на транспорте".

По данным системы YouControl, Владимир Кияшко ранее был руководителем ООО "Криворожмонолитстрой" и ООО "Техноимпульс", которые производят строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

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Напомним, согласно закону "О статусе народного депутата Украины", каждый парламентарий может иметь до 31 помощника-консультанта. Они могут помогать нардепам на общественных началах или работать по трудовому договору, получая заработную плату из госбюджета. В 2019 году общий фонд выплат для оплачиваемых помощников депутата составляет около 48 тысяч гривен в месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3163263
 
 
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Какой то мелкотравчатый бизнес для Президента... Хотя курочка по зернышку, как говорится... Ну или роялями торговать, с широкими клавишами
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Дві клавіші на всю клавіатуру. Щоб не промазати.
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а зекотика і зепесика також пристроїли при ВР Отец супруги Зеленского работает помощником депутата от СН Бондаренко, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8945
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Це не щітаіцца. Кловун казав шо не буде кумів.
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Грёбанное Шапито в полном составе ....давайте шапитошные мародёры ..всех клоунов и их родичей пристроили ..но остались же ещё охранники, уборщицы, секретарши...не стисняйтесь Скоты УРода давайте их тоже пристройте, 73% ЗЕбилов не против ..Тож барига был мародёр, а для ЗЕбубачки ничего не жалко..
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Сын Порошенко тоже был депутатом.
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То ЗЕбилы выбрали кловуна шоб было так же как при Порошенко??
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Зебил только от Коломойского получил 41$ млн за то чтобы стать президентом, а ему все мало и он своих людей везде устраивает
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Сватовство? Отец супруги Зеленского работает помощником депутата от СН Бондаренко, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 9228 Или безобидный грех свальный?
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Ох ну какой же ...ля звиздец. Ну шо ж за семейка такая... за шо Украине такое наказанье...
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Нема родичив?
Помним как ты вовчик на своей "рекордной" пресскофепирожковренции уходил от не удобных вопросов.Ты блеял ,что нет твоих родичей?Что это манипуляции?Пальцы скрестил?Типа,если пальцы скрестить то можно брехать?Кстати,нелоху только 41 год-и тут сбрехал!
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Олег Бондаренко под видом сохранения лесов протянул через ВР вырубку Карпат.

А помните как ЗЕкловун на дебатах на стадионе и у фейсбуке своим ЗЕбилам расказывал как барига мародёр Карпаты вырубает, и каждый первый ЗЕбил тут кукарекал про вырубку Карпат. Смотрите как ЗЕбилы после выборов резко заткнулись за те Карпаты... А оказываеца там уже Скоты Урода дело взяли в свои руки...вот почему ЗЕбилы сразу забыли за Карпаты...теперь уже можно вырубать..
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Так в чём прикол-то? Где здесь криминал или зрада? Аби пукнуть...
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