 "Это не будет Минск-3", - Пристайко о проекте решения саммита нормандской четверки

Об этом он заявил в общении с журналистами во время конференции NATO Engages в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Пристайко подчеркнул, что данный проект не является новым документом - он был согласован в начале осени, однако до сих пор именно он остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров. "Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита", - пояснил он, добавив, что речь идет не о финальном решении, а лишь о его проекте.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - добавил министр.

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Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше.

То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих инициатив. Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", - рассказал он.

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Пристайко также подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей. "Это не будет Минск-3", - заявил он.