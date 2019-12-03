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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (825) Пристайко (292)

 "Это не будет Минск-3", - Пристайко о проекте решения саммита нормандской четверки

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о проекте решения саммита в нормандском формате, который был согласован четырьмя государствами.

Об этом он заявил в общении с журналистами во время конференции NATO Engages в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Пристайко подчеркнул, что данный проект не является новым документом - он был согласован в начале осени, однако до сих пор именно он остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров. "Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита", - пояснил он, добавив, что речь идет не о финальном решении, а лишь о его проекте.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - добавил министр.

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Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше.

То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих инициатив. Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", - рассказал он.

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Пристайко также подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей. "Это не будет Минск-3", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3163262
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а зачем вы Климкина поменяли на Пристайко? "Це не буде Мінськ-3", - Пристайко про проєкт рішення саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 5631
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3,14здежь на каждом шагу - сначала: "мы ни с кем не договориваемся, ничего не обсуждаем!", а теперь "Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили". это как ху*йло: "настамнет", а потом "мы никогда не скрывали"
печальная тенденция
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Ну, хорошо, если это не будет.
Но булыжники и шины лучше приготовить.
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Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській

https://www.bbc.com/ukrainian/features-50633160
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Порох освободил 2/3 Донбасса, зебил уже сдал 100 метров Украины, неплохое начало "Це не буде Мінськ-3", - Пристайко про проєкт рішення саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 442
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Порох освободил или добровольцы и ВСУ при помощи волонтеров?
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Ага. Так и было. А еще треть Донбасса Педро не освободил, бо просто умаялся и перекурить надо было.
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"Это не будет Минск-3", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3163262
Шел 2019 год...
Лады, еще лет десять подождем, Пристайко
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Ну, хорошо, если это не будет.
Но булыжники и шины лучше приготовить.
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Отак обережно але наполегливо треба тиснути на Захід. Усі косяки згадати у вигляді потоків.Ну ви ж розумієте з чим вас будуть зустрічти після невдалих переговорів?
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раз в 5-10 лєт влазіть в танк і паліть бетер - наша национальная забава
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Зебилы, а зачем вы Климкина поменяли на Пристайко?
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Педролюб, а почему у тебя от Пристайка дупа полыхает?
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3,14здежь на каждом шагу - сначала: "мы ни с кем не договориваемся, ничего не обсуждаем!", а теперь "Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили". это как ху*йло: "настамнет", а потом "мы никогда не скрывали"
печальная тенденция
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Зеленский до войны обслуживал Москву. Зеленский в 2014 обслуживал Москву. Зеленский в 2017 обслуживал Москву. Зеленский в 2019 обслуживал Москву. А 8 декабря 2019 года Зеленский обслуживать Москву вдруг перестанет? С чего бы вдруг?https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2577497359159606&id=100006981015136
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Пристайко вежливо и доходчиво все растолковывает соевой гопоте. Но те не верят и хотят зрады.
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