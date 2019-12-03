 ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", заявил автор проекта постановления, пятый президент Украины Петр Порошенко после принятия заявил, что

"Сегодня объединяется политическая воля парламента, президента, потому что он, к счастью, отметил необходимость плана действий по членству в НАТО. И мне очень приятно, что и постановление, которое сначала вызвало огромную критику, в конце концов набрало почти конституционное большинство голосов", - отметил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

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Он подчеркнул, что это решение отражает волю украинского народа, который абсолютным большинством поддерживает членство Украины в НАТО, а также полностью соответствует Конституции Украины, которая напрямую требует от всех ветвей работать для будущего членства в НАТО.

"И сегодняшнее заявление большого моего друга и большого друга Украины генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга также подтверждает о том, что двери НАТО открыты. План действий по членству будет фиксировать украинские обязательства проводить реформы в секторе обороны и безопасности - и обязательства стран-членов НАТО принять Украину после выполнения необходимых условий", - отметил Петр Порошенко.

Напомним, 3 декабря парламент принял Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" №2327. "За" проголосовали 284 народных депутата.

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