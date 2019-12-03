 ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", заявил автор проекта постановления, пятый президент Украины Петр Порошенко после принятия заявил, что
"Сегодня объединяется политическая воля парламента, президента, потому что он, к счастью, отметил необходимость плана действий по членству в НАТО. И мне очень приятно, что и постановление, которое сначала вызвало огромную критику, в конце концов набрало почти конституционное большинство голосов", - отметил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что это решение отражает волю украинского народа, который абсолютным большинством поддерживает членство Украины в НАТО, а также полностью соответствует Конституции Украины, которая напрямую требует от всех ветвей работать для будущего членства в НАТО.
"И сегодняшнее заявление большого моего друга и большого друга Украины генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга также подтверждает о том, что двери НАТО открыты. План действий по членству будет фиксировать украинские обязательства проводить реформы в секторе обороны и безопасности - и обязательства стран-членов НАТО принять Украину после выполнения необходимых условий", - отметил Петр Порошенко.
Напомним, 3 декабря парламент принял Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" №2327. "За" проголосовали 284 народных депутата.
А гарантии лучше всего подписать в Будапеште.
А вообще Петр не боится что его просто убьют за звездёж?
НАТО может и хорошо.Только вот вчера вроде Трамп опять разнылся,что мало платят.Хочет поднять стоимость за членство до 4% от ВВП.
Если учесть,что по ВВП Украина на предпоследнем месте,то одна надежда,что платить будет Петя. 4% это пару транзитов с кацапами.
Потому темнота тьі не культурная.
Скоро пол годика минет, как электорат наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
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