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 Политика Украины
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 ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко

Поддержанное парламентариями заявление о шагах к полноправному членству Украины в Организации Североатлантического договора полностью соответствует национальным интересам Украины.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", заявил автор проекта постановления, пятый президент Украины Петр Порошенко после принятия заявил, что

"Сегодня объединяется политическая воля парламента, президента, потому что он, к счастью, отметил необходимость плана действий по членству в НАТО. И мне очень приятно, что и постановление, которое сначала вызвало огромную критику, в конце концов набрало почти конституционное большинство голосов", - отметил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

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Он подчеркнул, что это решение отражает волю украинского народа, который абсолютным большинством поддерживает членство Украины в НАТО, а также полностью соответствует Конституции Украины, которая напрямую требует от всех ветвей работать для будущего членства в НАТО.

"И сегодняшнее заявление большого моего друга и большого друга Украины генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга также подтверждает о том, что двери НАТО открыты. План действий по членству будет фиксировать украинские обязательства проводить реформы в секторе обороны и безопасности - и обязательства стран-членов НАТО принять Украину после выполнения необходимых условий", - отметил Петр Порошенко.

Напомним, 3 декабря парламент принял Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" №2327. "За" проголосовали 284 народных депутата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163261
 
   
 Топ комментарии
 
_Гаранты буевы, суки подлые! Хватит жопой вилять! Давайте ПДЧ и плевать на путлеровских холуёв меркеляк да микронов.
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Очередной пиар-пук от пэдрота.
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Сидів би вже тихо "...як срака в гостях"©
Скоро пол годика минет, как электорат наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
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Совет форумчанПравила форума
 
Почему свыня не предлагала такой законопроект во время своей каденции. Нэ на часи було?
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Это не законопроект а просто заявление Рады, типа напоминание о себе.
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Ну ок. А в 2014-15 году напоминать о себе не надо было?
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Уже и в Конституции зафиксировали - а всё никак?
А гарантии лучше всего подписать в Будапеште.
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недаремно Порох останні дні мав зустріччі ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2215Таки нагнув 5%-ний 735-них ПДЧ в НАТО зафиксирует украинские обязательства реформировать сектор обороны и гарантии от стран-членов принять Украину в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4218
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Нагнув? А може і не прийшлось нагинати, бо ніхто і проти не був?
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_Гаранты буевы, суки подлые! Хватит жопой вилять! Давайте ПДЧ и плевать на путлеровских холуёв меркеляк да микронов.
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Добавь венгров,чехов..Кто там еще неправильно высказывался?И к кому вступать?В балтами?Там армия 3ёх стран может тысяч 20 наберет.Мощь.
А вообще Петр не боится что его просто убьют за звездёж?
НАТО может и хорошо.Только вот вчера вроде Трамп опять разнылся,что мало платят.Хочет поднять стоимость за членство до 4% от ВВП.
Если учесть,что по ВВП Украина на предпоследнем месте,то одна надежда,что платить будет Петя. 4% это пару транзитов с кацапами.
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Вот одного не понятно, богатый человек, нахрена ему то НАТО? Ладно ЕС, бизнес, дела... но что он забыл в НАТО. Кстати Финляндия так и не стала членом НАТО, осталась в партнерах. А сосед то одинаковый.
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Чтобы обещать. НАТО, ЕС, различные членства - это не паханое поле для обещаний и пиара, потому что за это нельзя спросить через месяц, год, 5 лет, скажет - срок малой, надо еще подождать.
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Не понять тебе, там за печкою,
Потому темнота тьі не культурная.
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Хряк хочет любым способом вернуть себе власть.Для воров такого масштаба власть это всё...
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кацапи хочуть бути словянами а не фіно-уграми. та й історія у фінів своя
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Спасибо Петя шо не здал Украину так как кремлёвские шавки приСлуги Урода здают...
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та да.... лягушатники с немчурами уже руссне гарантий надавали, что не дадут пдч ни нам ни грузинам...
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Очередной пиар-пук от пэдрота.
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опять куколка болит? на процедуры ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 716 и дружбана 1966го прихвати
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У Порошенко по синьке что ли пробивает? Или спонтанно?
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...Порошок уже для упоротых кацапов наших и залесских, как Бандера стал, плющит их непалецки, бьются в истерики, брызжа слюнями и желчью и те и другие во всех студиях и со всех экранов...)))))))...последняя скрепа по швам трещит, Вторая Мировая...треснет окончательно сия скрепа и кацап как явление в лету канет... ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8301
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Соромлюся запитати... А хто то такий, той Порошенко?
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Бувший член здупи (о) та співзасновник партіі риглів. Більше 20 років паралельно і в бізнесі, і в політиці. Але (алілуйя!!!) - свята, безгрішна і патріотична людина. "Ачєвіднає-нєвєраятнає"(с).
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А что же ты мразь за 5 лет ничего не сделал для принятия дорожной карты по вступлению, а теперь пиарится на ничего не значащих заявлениях Рады.
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Как это всё практически нам поможет?Неужели найдётся хоть один идиот,который реально поверит,что нас примут в НАТО после того,что случилось в 14-ом году,и альянс,плечом к плечу,поможет нам отбить Донецк у кацапов...Зачем снова и снова заряжать эту очевидную туфту?В НАТО надо было вступать в 90-е,как сделали умные Балтийцы.Сейчас поздно.Ловушка захлопнулась.Неужели это неочевидно?
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Кхе-кхе .... хотел спросить у пети: "А что же ты делал все эти 5 лет?"
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Ему за 5 лет не пришло это в голову. Бывает.
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Манию величия ещё никто не отменял
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Сидів би вже тихо "...як срака в гостях"©
Скоро пол годика минет, как электорат наградил Сьiвочолого Гетьмана грандиозным пенделем на выборах - пора бы и привыкнуть, засохнуть, упасть на дно и не отсвечивать. Но поселилась в отмародёрствовавшемся Тошнотворном Порош(ен)ке огроменная жаба, денно и ночно грызёт его изнутри и нет ему покоя - жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
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Просто немогу понять петя армию одел обул бабки армии дал, боевую технику отремонтировал в результате чего армия Украины на 10 в рейтинге армий Европы. И шо опять рехфоврмы? ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7401
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Петя з томосом бігав, як курка з яйцем, тепер з темою НАТО носиться, як телепень з писаною торбою... Зупиніть цього невдаху, бо ті гулі у нього на лобі люди за роги сприймають.
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Плювати на думку Свиночолого брехла холопа Фірташа-Хуйла.
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как можно гарантировать то что никогда не произойдет? в ближайшие 25 лет уж точно
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Если Порошенка підарашкі нєнавідєлі, то Зєлєнского прєзірают:

https://youtu.**************
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