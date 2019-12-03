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Все про:G7 (331) США (15854) Трамп (2664)

 Саммит G7 пройдет в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит лидеров стран G7 состоится в американском Кэмп-Дэвиде.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что уже более-менее известно, что мы собираемся сделать это в Кэмп-Дэвиде", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Лондоне.

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"Это будет в Кэмп-Дэвиде. Там людям нравится", - добавил он.

Напомним, о планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани.

Выбор Trump National Doral как места для проведения саммита вызвал критику со стороны демократов и гражданского общества. Они назвали это попыткой Трампа незаконно извлечь выгоду из своего президентства, обогатив себя и свой бизнес.

В октябре президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит стран "Группы семи" на территории своего гольф-клуба в Майами, "учитывая бессмысленную и иррациональную враждебность СМИ и демократов".

Следующий саммит глав государств "Группы семи" назначен на 10-12 июня 2020 года.

Также читайте: "Это чувствительный вопрос", - Зеркаль о неназначении посла Украины в США

Кэмп-Дэвид - расположенная в 100 километрах от Вашингтона резиденция президента США. Официальное название Naval Support Facility Thurmont.

Источник: https://censor.net.ua/n3163259
 
 
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красти, брехати та оффшорити - не профессия.
а говорить об этом вслух - профессия.
Нароют ещё, нароют.
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Сравнике *хатынку* трампопоши тут вверху и пэдротовую в козине и Испании.
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Привіт макаронникам. Як почуває себе бібісіська?
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тобой не интересуется, так что иди в свою палату.
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Что украли? Я в доле! А про оффшоры тебе к стриптизерше-с 2014 вся прибыль туда, налогов в Украине-НОЛЬ.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
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Ну так зебилы говорят что Пороха нужно посадить за то что он дал команду убивать братских россиян на Донбассе
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я это название "Кэмп-Дэвид" еще со школы помню. что то там было в середине 80-ых. Что - не помню. на четко помню прилагательное "кэмпдевидский" по ящику в программе "время" и "международной панораме"
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Сколько тебе лет. Я помню название Кэмп девидскся сделка.
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ну если я в середине 80-х в школу ходил - как думаешь сколько мне лет?
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Ты что еврей???? Мое мнение это мое. Тебя спросили, можно просто ответить????
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А импичмент))) Трамп в роли кого будет в Кэмп-Дэвиде, как наш клоун, развлекать?
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срусс весной увлекаешься... кацапьё!
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Трампу далеко до наших дупутатів. Ніщеброд мериканський.
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Ну Петин сарай само собою круче. Самый богатый Президент самой бедной страны Европы
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То, что ты соевый. Ты уже не раз доказал.
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иди на укол или смирительную рубаху одень. холомальный.
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Ну до июня еще и дожить надо.... А Трампа ждет веселый Новый год. Правда, как Боря Ельцин, набухаться до такого состояния ему вряд ли удасца
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