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 Политика Украины
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Все про:ВР (24084) праздник (1526) юбилей (162)

 Рада утвердила перечень юбилеев и памятных дат для празднования на государственном уровне в 2020 году

Верховная Рада приняла постановление "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году". Соответствующее решение поддержали 318 народных депутатов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Документ определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2020 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.

В частности, в следующем году на государственном уровне будут отмечаться:

  • 1075 лет со времени первого письменного упоминания о городе Коростень;
  • 1075 лет с начала правления княгини Ольги;
  • 920 лет со времени первого письменного упоминания о городе Дубно;
  • 900 лет со времени первого письменного упоминания о Выдубицком монастыре;
  • 500 лет со времени создания Нобельського Евангелия – древнейшей рукописной книги Полесья;
  • 400 лет со времени восстановления православной иерархии в Киеве и избрание Киевским православным митрополитом Иова Борецкого;
  • 375 лет со времени основания города Славянска;
  • 310 лет со дня принятия Конституции Пилипа Орлика;
  • 250 лет со времени основания города Запорожье;
  • 155 лет со дня открытия Одесского национального университета имени Мечникова.

Постановлением парламент рекомендовал правительству создать организационный комитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2020 году и разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий.

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Одновременно профильным министерствам (образования и науки; культуры, молодежи и спорта; иностранных дел) рекомендуется проводить в учебных заведениях уроки, воспитательные часы, заседания за круглым столом, конференции, другие тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и юбилеям; включить соответствующие темы в перечень конкурсов МАН, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в учебных заведениях; обеспечить организацию в учреждениях культуры тематических выставок, экспозиций, приуроченных к памятным датам и юбилеям; проработать вопрос относительно заблаговременного включения наиболее знаменательных дат украинской истории в список знаменательных дат ЮНЕСКО.

Также рекомендуется Госкомтелерадио создавать тематические теле - и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев. ПАО "Укрпочта" предложено издать почтовые конверты и почтовые марки, а Национальному банку Украины - изготовить юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163256
 
 
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Ну, да еще в Париже Зеля начудит и появится не один праздник..... Российский...
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Ну да там Бастилию брали,а у нас взятие Верховной Рады .
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Но там не только взяли, но и разобрали. А у нас только Савченко с Рубаном и пара ржавых минометов. Правда, пока Зели не Лоха не было, в Париже был Нотр Дам. Теперь нет.... Я бы советовал лягушкам все таки выписать пару сотен пожарных машин, так на всякий случай....
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В Запоріжжі міст добудуйьєте, не позлрьтесь. Тим більше юбілей...
Якшо шо то я з північно- західної України...
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А що, коли Українська перемогла русскаязичних під Конотопом, то це не державне Свято??
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Ніззя. Дядя Путін обідітся, і нє прігласіт Вовіка, на парад дєдов на палочках.
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ескімо на палачькє відєл...і даже лєдєнци какієта...а вот шоб парад дєдов на палачьках...
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250 лет со времени основания города ЗапорожьеИсточник:https://censor.net.ua/n3163256

250 років як московити зруйнували Запорозьку Січ.
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Такие праздн Рада затвердила перелік ювілеїв і пам'ятних дат для відзначення на державному рівні у 2020 році - Цензор.НЕТ 2814 ики могут делать только советские украинцы у которых нет своей Родины.
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