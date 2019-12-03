 В комитете по разведке в Конгрессе США обнародован отчет по вопросу импичмента Трампу

Об этом сообщает пресс служба Палаты представителей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
Так, в отчете собрана информация о действиях Трампа по Украине, которые привели к расследованию, инициированного Демократической партией.
"Схема президента Трампа подорвала внешнюю политику США в отношении Украины и подорвала нашу национальную безопасность в пользу двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы его кампании по переизбранию", - говорится в документе.
В отчете подробно изложена история с возможным давлением Трампа на украинского президента Владимира Зеленского и предоставлением военной помощи в обмен на начало расследование против Хантера Байдена.
"Президент Трамп и его высшие должностные лица могут не видеть ничего плохого в том, чтобы использовать полномочия офиса президента для давления на иностранную страну, чтобы помочь в кампании переизбрания президента ... Однако отцы-основатели прописали меры для руководителя, который ставит свои личные интересы выше интересов страны: импичмент ", - отмечается в документе.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.
Любой российский софт, включая популярное приложение FaceApp, представляет потенциальную угрозу для безопасности США. Такой ответ был дан в ответ на обращение сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера представителем ФБР Джилом Тайсоном.
Сенатор опубликовал полученный из ФБР ответ в своем "твиттере", написав: "Предупреждение, которым стоит поделиться с семьей и друзьями. В этом году, когда миллионы пользователей скачали FaceApp, я спросил у ФБР насколько это безопасно ли оно. Вот, что ФБР ответило".
A warning to share with your family & friends:
This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.
Well, the FBI just responded.
And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. - Chuck Schumer (@SenSchumer) December 2, 2019
В документе говорится, что вывод был сделан на основании типа данных, собираемых приложением, его политики конфиденциальности, а также правовых механизмов в России. В частности, на основании того, что у российский спецслужб есть возможность получить доступ к информации, хранящейся на российских серверах.
В ФБР также заявили, что они примут меры, если станет понятно, что FaceApp каким-либо образом используется для вмешательства в будущие выборы в США.