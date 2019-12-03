 Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Украины считает данный закон чрезвычайно важным и поддерживает необходимость введения верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Вместе с тем, он не может подписать данный законопроект, учитывая существующие несогласованности с действующими законами", - сказал представитель Президента в Верховной Раде, первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Депутаты поддержали предложения Президента с целью согласования положений принятых законов Украины в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" слова "абзац второй" заменить словами "абзац третий".
Напоминаем, закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" Верховная Рада приняла во втором чтении 17 октября. Его целью является повышение адресности государственных выплат. 7 ноября закон возвращен с предложениями Президента.
Согласно тексту законопроекта, верификацию госвыплат предлагается проводить на информационно-аналитической платформе. Помимо этого, документ предоставляет возможность выявлять несоответствия данных в автоматизированных системах, реестрах и базах данных. Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.
очень важные изменения от вазелина шестого. прямо весь смысл меняют
а смысл простой - в этом году субсидии сократили. будут еще эффективнее сокращать
Тотальный провал Газпрома и рука помощи от слуг народа. Афёра Оржеля.
https://www.youtube.com/watch?v=nwQT913HqI0
Тотальный провал Газпрома и рука помощи от слуг народа. Афёра Оржеля.
аказывается пенсии по 80 долларов при ценах на еду выше чемв Германии это непорядок надо еще снижать
интересно насколько калорийность еды пенсионера получающего 1800 грвн меньше чем у зека в тюрме в РФ
Это не Голобородьки ,это Голохвостовы...
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?
Лох це доля! Лох має страждати і лох буде страждати!
Ви - гої, вам євреї, яких ви привели до влади нічого не винні, бо ви не люди, ви людиноподібні істоти створені для потреб богообраного народу, так само як свійська худоба.
І відношення їхнє до вас - відповідне! Воно не може бути іншим.