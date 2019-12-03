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 Политика Украины, Экономика
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 Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского

Верховная Рада поддержала закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" с учетом предложений Президента. "За" проголосовали 248 народных депутатов.

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Украины считает данный закон чрезвычайно важным и поддерживает необходимость введения верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Вместе с тем, он не может подписать данный законопроект, учитывая существующие несогласованности с действующими законами", - сказал представитель Президента в Верховной Раде, первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Депутаты поддержали предложения Президента с целью согласования положений принятых законов Украины в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" слова "абзац второй" заменить словами "абзац третий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук

Напоминаем, закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" Верховная Рада приняла во втором чтении 17 октября. Его целью является повышение адресности государственных выплат. 7 ноября закон возвращен с предложениями Президента.

Согласно тексту законопроекта, верификацию госвыплат предлагается проводить на информационно-аналитической платформе. Помимо этого, документ предоставляет возможность выявлять несоответствия данных в автоматизированных системах, реестрах и базах данных. Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163253
 
 
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"слова "абзац второй" заменить словами "абзац третий"
очень важные изменения от вазелина шестого. прямо весь смысл меняют
а смысл простой - в этом году субсидии сократили. будут еще эффективнее сокращать
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Почему упырь Коболев продавая нам наш газ получает в 30 раз больше президента Трампа?!

Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского - Цензор.НЕТ 5900
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Потому что Трамп долларовый миллиардер, а мама Коболева - пока еще долларовый миллионер. Надо догонять.
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https://www.youtube.com/watch?v=nwQT913HqI0

Тотальный провал Газпрома и рука помощи от слуг народа. Афёра Оржеля.
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ваш упырь ***** получает в сотни тысяч раз больше трампа .но ему все равно мало.
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спакуха, зебил... Теперь моника зе!лох разберется и станет покупать газ в 2 раза дороже - наконец-то зебилы успокоятся и перестанут возмущаться прибылью в Нафтогазе - будет убыток, оплачиваемый за счет самих зебилов))
https://www.youtube.com/watch?v=nwQT913HqI0
Тотальный провал Газпрома и рука помощи от слуг народа. Афёра Оржеля.



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З 1 грудня піднімуть мінімальну пенсію на 74 гривні , а пенсії тим хто отримує більше 40 тисяч пенсії піднімуть на 740 гривень. Що поробиш, хто крав, той і має.
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Це не справедливість - це знущання. Встановіть межу в 5 раз між мінімальною і максимальною пенсією.
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Я в сраці бачив і Зе і Пе Навіть Ю. А жопоблоковців хотів би бачити чи в козлорилії чи в землі. Тому не звизди порохобот сраний.
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Наконец ! Наступило обещанное процветание.... Проверят всех .....не причастных. Хулигархов низя, беня запретил.
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А жона нелоха уже оформило субсидие?
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озеленеть оцензореть и обутусоветь!
аказывается пенсии по 80 долларов при ценах на еду выше чемв Германии это непорядок надо еще снижать
интересно насколько калорийность еды пенсионера получающего 1800 грвн меньше чем у зека в тюрме в РФ
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почему мразеуряд не повышает пенсии до уровня который был при януковиче
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Да! Да! Но...- нет!!!
Это не Голобородьки ,это Голохвостовы...
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"?
Ну і як вам тепер?
Лох це доля! Лох має страждати і лох буде страждати!
Ви - гої, вам євреї, яких ви привели до влади нічого не винні, бо ви не люди, ви людиноподібні істоти створені для потреб богообраного народу, так само як свійська худоба.
І відношення їхнє до вас - відповідне! Воно не може бути іншим.
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