 Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко

Об этом говорится в публикации на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"МИД Украины ознакомились с информацией относительно заявления спикера Государственной Думы РФ В. Володина об обращении Государственного Собрания Венгрии в Госдуму с просьбой об объединении усилий для защиты национальных меньшинств в Украине.
В этой связи наше Посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Национальное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов.
Считаем, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым мы имеем разные подходы.
Верим, что Венгрия как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - говорится в сообщении.
Напомним, 3 декабря глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламенты России и Венгрии объединят усилия в защите прав нацменьшинств на территории Украины.
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