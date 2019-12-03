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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (866) МИД (5223) Россия (74440) нацменьшинства (168) Зеленко (45)

 Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко

Официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко прокомментировала СМИ заявление спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Об этом говорится в публикации на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"МИД Украины ознакомились с информацией относительно заявления спикера Государственной Думы РФ В. Володина об обращении Государственного Собрания Венгрии в Госдуму с просьбой об объединении усилий для защиты национальных меньшинств в Украине.

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В этой связи наше Посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Национальное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую ​​информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов.

Считаем, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым мы имеем разные подходы.

Верим, что Венгрия как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламенты России и Венгрии объединят усилия в защите прав нацменьшинств на территории Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163252
 
 
 Топ комментарии
 
ПізДно, мадярчики, догралися...
Мадярський язик теперя уже рюзький...
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Прикацапиженні ж угри. Володін блазень не втримав своє лизало, схоже.
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не догралися, а довийоббікувалися Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко - Цензор.НЕТ 6780
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Совет форумчанПравила форума
 
а у Венгрии должна кацапия на свой звездёж разрешение спрашивать ? Не смешите мои тапочки ...
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Вата хоче у Європу:
Служба безопасности Украины (СБУ) схватила члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» и героя Русской Весны Игоря Кучерявого. Кучерявый пересекал границу, чтобы получить загранпаспорт Украины, по которому можно без визы ездить в ЕС. - Pavel Pryanikov(twitter)
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На обмін падлу козлорилу. А до того в камеру з ато-оосниками для перевиховання...
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і знову поц володін(пукінський) всрамшись Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко - Цензор.НЕТ 4629
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Хотелось бы также уточнить, имеются ли в Национальном Собрании Венгрии представители нацменьшинств Венгрии. Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко - Цензор.НЕТ 1487
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Венгры тоже не идиоты, чтобы подобные темы официально провозглашать и регистрировать....приватные беседы, которые Володин озвучил на весь мир... Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко - Цензор.НЕТ 9727
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Прикацапиженні ж угри. Володін блазень не втримав своє лизало, схоже.
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ПізДно, мадярчики, догралися...
Мадярський язик теперя уже рюзький...
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не догралися, а довийоббікувалися Венгрия не предлагала РФ "вместе защищать права нацменьшинств в Украине", - Зеленко - Цензор.НЕТ 6780
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А кацапбздюри як жеж? Оця вся дивна вато-сепа-совко-путя-мишо-брато-ковбасо2,20-філітична овочна братія?
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_Надо там профилактику провести... Альо, эта СБУ? Во избежание. И бригаду разместить (дивизию было бы лучше).
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Дві. Одна бригада ЗСУ, одна нацгвардії і плсилити СБУ виходдцями з Волині чи Черкаської області...
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Официально, естественно нет, но то, что венгры координируют свои дейсвтия с россией очевидно. А вообще все эти претензии Венгрии, Польши начались из-за того, что Украина обнажила свою слабость в ситуации с Крымом - он был сдан без боя, а потому венгры и поляки подумали - если получилось у русских, то почему не получиться у нас?
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треба казати спіке госдури не "володін", а "******"!
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Венгрия мовчит в тряпочку и ничего не опровергает.
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да и без их "опровержений" ясно, что неофициально с кацами они действуют заодно. Их цель - отжать Закарпатье
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