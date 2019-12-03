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 Политика Украины
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Все про:посол (1339) посольство Украины (228) США (15854) Зеркаль (244)

 "Это чувствительный вопрос", - Зеркаль о неназначении посла Украины в США

Заместитель министра внутренних дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, прокомментировала то, что до сих пор не назначен посол Украины в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Радио НВ 

"Думаю, что это чувствительный вопрос, которому все уделяют много внимания. Знаю, что последняя кандидатура была поддержана всеми. Почему до сих пор нет агремана? Мы лишь можем делать какие-то догадки", - сказала Зеркаль.

По словам дипломатка, последняя кандидатура на эту должность, о которой ей известно, — это Владимир Ельченко.

Она отметила, что знает, что существуют слухи о том, что США до октября трижды отказали Украине, когда она подавала кандидатуру посла, однако никакого официального подтверждения этой информации у нее нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила запрос в США на назначение нового посла, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3163251
 
 
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Невже Лисого три рази пропонували? "Это чувствительный вопрос", - Зеркаль о неназначении посла Украины в США - Цензор.НЕТ 6277
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ТЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО ВЛАШТУВАВСЯ ПОМІЧНИКОМ НАРДЕПА

А Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/test-prezidenta-zelenskogo-vlashtuvavsya-pomichnikom-nardepa-1453470.html
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А я думал, что тесть Зеленского комитет по борьбе с кумовством возглавит.
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Может и поэтому тоже?

14.10.19 13:4614.10.19 13:46 Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый
https://censor.net.ua/news/3153764/ofis_prezidenta_ne_reagiroval_na_preduprejdeniya_posolstva_ukrainy_o_vozmojnoyi_zamorozke_voennoyi_pomoschi
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Уходя УХОДИ и не гавкай раз укакалась!
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Зеркаль и была бы достойной кандидатурой.
Надоело краснеть за наших представителей.
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