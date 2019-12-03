 "Это чувствительный вопрос", - Зеркаль о неназначении посла Украины в США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Радио НВ

"Думаю, что это чувствительный вопрос, которому все уделяют много внимания. Знаю, что последняя кандидатура была поддержана всеми. Почему до сих пор нет агремана? Мы лишь можем делать какие-то догадки", - сказала Зеркаль.

По словам дипломатка, последняя кандидатура на эту должность, о которой ей известно, — это Владимир Ельченко.

Она отметила, что знает, что существуют слухи о том, что США до октября трижды отказали Украине, когда она подавала кандидатуру посла, однако никакого официального подтверждения этой информации у нее нет.

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