 Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В заявлении отмечается, что на сегодня Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса, и своей самоотверженностью в противостоянии российской агрессии делает значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве.
"Безальтернативность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора установлена в Конституции Украины, также широко поддерживается гражданами Украины, и это должно получить достойный ответ на уровне долгожданных решений Альянса о новом этапе сближения между Украиной и НАТО. Будущее безопасности трансатлантического пространства сейчас решается в Украине, и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства — это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в мир и безопасность нашего общего будущего", - отмечается в документе.
В нем подчеркивается, что перспективная интеграция Украины в Североатлантический альянс будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благополучие и процветание граждан Украины.
"Такое решение соответствует интересам граждан Украины и станет еще одним шагом к построению эффективной системы международной безопасности", - заявляет ВР.
В связи с этим парламент призвал Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО.
Парламент уполномочила Председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с Президентом Украины и Премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.
ничиво личнава, работа такая
я пришёл к выводу, что нынешнему поколению украинцев, даже новорождённым не увидеть богатую и счастливую страну. Даже Революція гідності практически не дала результатов.
"Вакарчук" - кацап...
маленькое номерное брехунишко...
Опять какая то русофобская ВР получается....
Бедный Зе..., - ну как в этой стране можно работать президентом....?
Как бороться за Мир...?
Предатели кругом....
А зеленский еще ничего не сделал,смотри лоб не расшиби кланяючись.
Такими их и учили быть в Трускавце на курсах..
Но слуги работают на тех кто сильней и кто больше заплатит... - ненадежная публика....
Переметнется к сильному в любой момент....
Это и происходит уже....
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.
После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.
Для лоботомированных тв зебилов.
Тогда и НАТО не надо, войска США сильнее и бюджет больше.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
ни один латентный кацапед за такое никогда не проголосовал бы.
284 депутата из 450 за Украину.