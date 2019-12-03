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 Политика Украины
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Все про:ВР (24084) НАТО (6579) членство в НАТО (354)

 Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

Парламент принял постановление "О заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины — обретении полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора". Его поддержали 284 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В заявлении отмечается, что на сегодня Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса, и своей самоотверженностью в противостоянии российской агрессии делает значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве.

"Безальтернативность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора установлена ​​в Конституции Украины, также широко поддерживается гражданами Украины, и это должно получить достойный ответ на уровне долгожданных решений Альянса о новом этапе сближения между Украиной и НАТО. Будущее безопасности трансатлантического пространства сейчас решается в Украине, и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства — это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в мир и безопасность нашего общего будущего", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что перспективная интеграция Украины в Североатлантический альянс будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благополучие и процветание граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет членом НАТО, но сейчас ей нужно сфокусироваться на реформах, - Столтенберг

"Такое решение соответствует интересам граждан Украины и станет еще одним шагом к построению эффективной системы международной безопасности", - заявляет ВР.

В связи с этим парламент призвал Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО.

Парламент уполномочила Председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с Президентом Украины и Премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Также читайте: Годовая национальная программа "Украина-НАТО" будет максимально приближена к ПДЧ: мы вдвое увеличиваем активность на евроатлантическом треке, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3163250
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо Пороху и партии ЕС за то что они спасают страну от зебилов Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 9836
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Дякуючи Порошенко і його команді професіоналів.
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Ну, хоть что-то полезное от этих "слуг" получилось. ЕС, Голосу и Батькивщине - респект за инициативу.
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Спасибо Пороху и партии ЕС за то что они спасают страну от зебилов Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 9836
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Прийняли заяву, внесли зміни в Конституцію. Одна біда_ ми робимо вигляд що хочемо, а західні бюргери і в страшному сні такого не бажають.
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И не будут желать. Можно сколько угодно принимать любые законы и заявления - но пока армия не будет отреформирована до евроатлантических стандартов НАТО (не на словах) и не исчезнут территориальные споры - членство НАТО не видать как своих ушей, будут кормить завтраками.
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я бы не был столь категоричен. у турции с грецией территориальный спор. обе страны в нато. хот , понятно. твое дело строчить пасквели. як кажуть:

ничиво личнава, работа такая
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Потому что Турцию и Грецию приняли в НАТО в 1952 году, а споры насчет Кипра официально начались в 1955-ом после нарушения Балканского пакта.
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и тем не менее, это прецидент, и не надо тут пессимизи разводить. кацапские собаки лают, наш караван идет
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Никакой это не "прецидент", тем более обе страны-члены НАТО и сам союз может не вмешиваться в их внутренние разборки, а вот условную Украину с ее территориальным спором с Россией - в НАТО видели сто лет в обед, желания вписываться в крымские или донбасские разборки нет никакого, а в случае членства это придется делать иначе какой тогда от этого союза толк.
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поживем увидим. все что ты говоришь, никоим образом не означает что туда не нужно двигаться всеми возможными способами. а как оно дальше будет, никто не знает. россия может заиметь спор с той же условной латвией, или эстонией (уже членом нато), например. и что тогда. ломануцца туда рюзьге йизычных защищать. грждан с челюстью русскоязычной. чем этот тер спор будет отличаться от того что сейчас у россии с укрианой?! и если нато так ссыцца россию, так они и прибалтику от нее защищать не станут. а в чем тогда его смыл этгого нато?
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В дуже багатьох країнах НАТО армія то є лише видимість.
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Дякуючи Порошенко і його команді професіоналів.
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Тупий порохобот у свині порошенка 40 голосів)))
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вот поэтому они и профессионалы. нагнули всю зеленую раду и заставили проголосовать за то от чего зеленая шмаркля всеми конечностями отбивается
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Росмішив... Заставили))) ага поки що нагинають свню.. Разом із його шоблою.. З 1-го числа недоторканість зникне.. Подивимось скільки.. Парашенківських прихвоснів втіче з України
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ВР зараз не ПЕСівська. Не робіть з Петра героя. Він мав усі можливості але обісрався чомусь...
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Да, ВР зараз ПиСюНска. Но вот этот законопроект - именно Порошенко. Да и он то как раз и принял путь в нато в конституцию.
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Методично выбивают петины козыри из-под его пухлых ног. Но ничего, скоро он еще что-то придумает.
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Ану, слидкун, кто сейчас президент и как называется большинство в Раде?
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А ну почитай новини, дебіл! Що Порох сказав раніше? ПШНХЙ, кацапський холуй.
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"Порох" в масштабах страны сейчас никто, а его слово равно мимолетному пуку на просторах Козына, все что сейчас происходит в стране, в том числе голосования в Раде - ответственность Зеленского и его монобольшинства. Или вы забыли тезисы из своих же методичек?
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Не, мы помним ваши методички ,зебоба - во всем виноват Порошенко!
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Украина...так незаметно для себя подошла к ситуации описанной Чернышевским: "Кто виноват? и Что делать? "
я пришёл к выводу, что нынешнему поколению украинцев, даже новорождённым не увидеть богатую и счастливую страну. Даже Революція гідності практически не дала результатов.
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І даже новараждьонниє дєті алігархав ні увідят багатую і щяслівую страну???
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Вєликобританія багата, щаслива страна.
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Потім, на допитах, вони скажуть, що казали про вальцмана.
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воно настільки тупе, що не розуміє, що Порох вже не президент і, мало імовірно, що ним буде в майбутньому
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Ну, хоть что-то полезное от этих "слуг" получилось. ЕС, Голосу и Батькивщине - респект за инициативу.
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Спасибо прокацапской бабе Юле? Или Вакарчуку который выступал для кацапских олигархов в Монако итд? Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 3952
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трохи зняв з них грошей...що в цьому поганого?
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чувак, ну ты и пёрднул: " прокацапской бабе Юле" голосовала за вступ до НАТО... Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 4108
"Вакарчук" - кацап... Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 4108

маленькое номерное брехунишко... Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 4108
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Где я написал что Вакарчук кацап? Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 3204 Я тебе констатировал факт что он выступал для кацапских олигархов, что тебе не так? Верховна Рада ухвалила заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 3204
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Боже.... мабуть шось в лісі здохло... нарешті
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Это уже в Конституции Украины записано. Зебилы опять изобрели велосипед. Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 8000
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тоді що означає "ізобрєлі" в контесті цієї теми?
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Это означает, что проект подготовила "ЕС" по согласованию с "СН", которая за него, в т.ч. проголосовала. Это пилюля тем лохам, которые настроены патриотично, перед сдачей Украины Ху*лу 9 декабря по вопросам оккупированной части Донбасса. Так понятно?
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ну теперь точно никакая НАТА не отвертится
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хммм.. Неожиданно!.. Приятно удивлен!.. прямо порохоботство какое-то!)) Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 5763
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Порошенко свинью подложил, настояв на введение в Конституцию курса в ЕС и НАТО...
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А поставит ли свою закорлючку главнюк? Вдруг ***** так расстроится, что не захочет фоткаться?!! А сЦаря расстраивать НИЗЗЯ, а-то нападет... Вот такая карусель.
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Ты украинский шпион, или в плену находишься у кацапов?
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Зе-потерпевшие!, - походу Порошенко и Пиндосы перекупили и запугали ваших депутатов...

Опять какая то русофобская ВР получается....
Бедный Зе..., - ну как в этой стране можно работать президентом....?
Как бороться за Мир...?
Предатели кругом....
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молодец Зеленский
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Рада голосовала ,не зеленский,поклоны сцарю рано начал бить.
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И что ?Статью читай ,чью инициативу поддержали депутаты ,
А зеленский еще ничего не сделал,смотри лоб не расшиби кланяючись.
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большинство в ВР слуги - просто слуги, набранные с улицы быть шестерками Зе...
Такими их и учили быть в Трускавце на курсах..
Но слуги работают на тех кто сильней и кто больше заплатит... - ненадежная публика....
Переметнется к сильному в любой момент....
Это и происходит уже....
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Их ЕС конкретно поставили в необходимую позу,они и рады бы отвертеться , да уже и так огадились выше крыши.Зеленым шмарклям показали как их красиво можно сделать, а инициатива была от парламентского меньшинства.
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Это, что то вроде понуждения НАТО к вступлению в него Украины? Смешно. Запад не против, если Украина максимально будет гадить России. Но принимать в НАТО и потом нести за Украину ответственность? Да никогда этого не будет. Они всегда будут максимально понижать собственные риски и повышать собственные прибыли.
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Расскажи в чем секрет. Как можно вопрос членства в НАТО, не получив приглашения даже на предварительное обсуждение этого вопроса с самим НАТО? ))
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Зеб, расскажи - как что-то получить если не будешь просить? :D
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ЕС технично поставила зепутангов на растяжку просто вынудив проголосовать,хотя разумков кривился, свинарник сидящий рядом злобно сопел а сами зепутанги норовили "выйти покурить". Не вышли. и проголосовали. деваться то особо некуда после слов пороха "вы сейчас сами покажите всей Украине за что вы стоите. за какие цели вы боретесь" (цитата не точная но смысл примерно такой)
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А зебобы уже место для мядалей на гимнастерке расчистили.
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Мы будем бродить по пустыне не 40 лет
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.
После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.
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Щось малувато голосів, мало бути більше 300.
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Пеца боялся даже вспоминать про НАТО перед Путиным,а вот Зеленский это сделал
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Юмор в стиле Моники Зельцмана.
Для лоботомированных тв зебилов.
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Ты статью читал ,зебильчик?Б...,какие же вы тупые...
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Может я чего не понимаю. Просто интересно, если согласие НАТО не требуется, то с таким подходом не легче просто объявить себя например новым, уникальным и независимым штатом США?
Тогда и НАТО не надо, войска США сильнее и бюджет больше.
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Перша нормальна постанова цієї Ради. Шось у лісі здохло здорове.
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ПРИРІВНЯТИ ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ ДЛЯ ОРДЛО ДО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ!
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Ну принаймі сьогодні слуги народу стануть бандеровцами у вечірніх шоу расия1.Ото вже пукани порвуться!Добре що проголосували значить не все ще так погано!
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Хроника одного Президента ... Ну очень интересненько и доходчиво написано

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Хм. При Порошенко такого не было
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Пеца истерически боялся Путина,ведь завод в Липецке на кону был
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такими голосованиями можно выявлять предателей и пособников кацапских террористов.

ни один латентный кацапед за такое никогда не проголосовал бы.

284 депутата из 450 за Украину.
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Теперь известно сколько в Раде малоросов. Список поименно кто не голосовал за данный законпроект должен висеть на каждом столбе.Врага надо знать в лицо☺
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