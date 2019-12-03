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Все про:Верховный Суд (793) приговор (815) антимайдан (190) Кромский_Игнат (12) ПЦУ (492)

 Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу"

Верховный суд оставил без изменений приговор антимайданивцю, одному из активных участников массовых беспорядков в Харькове весной 2014 Игнату Кромского, известному по прозвищу "Топаз".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба Верховного суда.

Так, коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Кромского на приговор Киевского райсуда Харькова от 30 января 2018 и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года.

В соответствии с этими решений, Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "массовые беспорядки" и "незаконное завладение транспортным средством" и приговорен к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества , которое является его собственностью.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 года, с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014 до 20 июня 2017 года) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет. Прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием ужесточить наказание. Защита также обжаловала приговор суда первой инстанции, требуя отменить его и направить дело на новое рассмотрение.

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному Топаз после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Смотрите: "Я человек Зинченко, "Топаз", дай команду", - в Мариинском парке "титушки" избили "своего" журналиста. ВИДЕО

И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 29 марта 2014 г. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 г. И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 г. Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

18 декабря 2014г Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.

В ходе дебатов 25 января 2018г. прокуратура требовала признать И.Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК) , участии в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч.1, 2 ст.294 УК) и незаконном завладении автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч.2 ст.289 УК) и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3163249
 
 
 Топ комментарии
 
Наріт в трєвогє ! Ето вам нє хухри мухри тєрмос:
Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 4024
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його ЗЕ ще й головою обладміністрації призначить або своїм радником
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І ні разу " не тікав і не чинив спротиву" при заьриманні чомусь...
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не один раз его сменяли в 2014 через несколько месяца повязали с ак и камуфлом кацапским времён чечнских войн Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 4711 разведосы слегка офигели когда сеё тело рассмотрели постукали по почкам и сдали безопасникам Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 4711
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Уникальный тем, что он единственный, который реально сел. Тысячи сепаратистов и покруче было, и Штепа и Ефремов и еще куча.. а сел один Топаз.. Аж жалко его..
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Цей урод ще жив й... скоро мля вийде по закону Савченко.
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його ЗЕ ще й головою обладміністрації призначить або своїм радником
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Наріт в трєвогє ! Ето вам нє хухри мухри тєрмос:

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Жах, отак воно на забобонах і випхалося на царя
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https://youtu.be/kEC6npBvsfE

(надо просмотреть 13 раз и ...рейтинг...ну как бы...того)))) и без квасоли ))))
только смотрите с звуком ...
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квасолі шкода, може йому на "чорному" гівні пороблено?
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треба на клавіші роялю насипати білої квасолі і постукати (він знає чим) і магія чорної квасолі пропаде. Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 6169
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Крепко это чмо похоже на жмурка Моторолу. Заниженость самооценки реально просматривается. Недозастрелённость в глазах видна. Шлёпните кто там ближе. Сделайте мир чище!
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По ходу весь беспредел рыгоанальной своры свалили на Топаза, он теперь даже за Януковича отсидит.
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так он символ такой себе ерой новсосии и защитнег рузге мира
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Странно,топаз абизян сидел,а сивохо нет. Хотя по одним местам зажигали
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Сергій Таран / Sergiy Taran‏ @sergiy_taran 22 ч.22 часа назад

Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу" - Цензор.НЕТ 6461

#ІНСАЙД У фракції «Слуги» розробляється законопроект «Про загальне прощення». Ідея - під виглядом ніби-то «християнської» риторики протягнути механізм амністії русотерористів.
Саме про цей концепт прохопився Сивохо, коли говорив, що «для миру» треба «прощати та просити вибачення»
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Интересная ситуёвина. Всяких мелких дурачков "Тампаксов" ловят и сажают, а негодяев покрупней, типа "портных" добкиных-кернесов и тп не замечают. Удивительная избирательность!
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почему же тогда отпускают под домашний беркут
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а оно так всегда - Серьезные Дяди делят денежку и влияние, а дураки в камуфляже ловят пули в голову и сроки по тюрягам - кому "неясно", так поинтересуйтесь у Ахметова, Порошенко, Саши "Стоматолога" Януковича, Медведчука, Тимошенко, "Звиробия" и прочих "какие "селебрити"-такая и страна"
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Ті , що розстрілювали реально людей тих відпустили, а того ідіотикана 8 рочків. Один дебіл за всіх відсидів.
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