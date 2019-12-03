 Верховный Суд оставил без изменений приговор антимайдановцу Кромскому "Топазу"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба Верховного суда.

Так, коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Кромского на приговор Киевского райсуда Харькова от 30 января 2018 и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года.

В соответствии с этими решений, Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "массовые беспорядки" и "незаконное завладение транспортным средством" и приговорен к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества , которое является его собственностью.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 года, с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014 до 20 июня 2017 года) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет. Прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием ужесточить наказание. Защита также обжаловала приговор суда первой инстанции, требуя отменить его и направить дело на новое рассмотрение.

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному Топаз после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

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И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 29 марта 2014 г. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 г. И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 г. Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

18 декабря 2014г Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.

В ходе дебатов 25 января 2018г. прокуратура требовала признать И.Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК) , участии в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч.1, 2 ст.294 УК) и незаконном завладении автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч.2 ст.289 УК) и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.