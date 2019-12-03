 И.о. замгоссекретаря США Рикер завтра посетит Киев, а потом обсудит украинский вопрос с главами МИД ОБСЕ в Братиславе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа, 4 декабря Рикер встретится с командой посольства США и официальными лицами Украины в Киеве.
Позже он отправится в словацкую Братиславу, где возглавит делегацию США на заседании Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"На министерском уровне посол Рикер расскажет о взаимодействии США с ОБСЕ в целях содействия региональной безопасности, прозрачности и правам человека в Европе и Евразии. Посол Рикер также встретится с лидерами государств-участников, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку военной прозрачности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.
Также Рикер посетит итальянские Рим и Милан.
[Переслано від цибуля]
⚡️Прошедший визит старшего помощника президента США Дональда Винтера в Киев может привести к неприятному скандалу между военными ведомствами двух стран.
Оказалось, что в этот раз, наряду с инспектированием положения дел в украинском ВПК и контролем за исполнением своих рекомендаций в области реформирования оборонной промышленности, Винтер был уполномочен проверить наличие в ВСУ переданных ранее американской стороной новых образцов средств связи и сетевого оборудования (IT-сфера).
Приехавшие с Винтером помощники назвали представителям управления вооружения минобороны Украины номера конкретных образцов техники, которые они хотели бы увидеть. Но как раз именно этой техники в наличии не оказалось. По некоторым сведениям, из структур «Укроборонпрома» произошла утечка информации о том, что техника была продана третьей стороне, и американцы об этом узнали.
Оказавшись в непредвиденной ситуации, украинские военные не придумали ничего лучше, как заявить, что «все на месте, просто в базе данных большая путаница», поэтому они не могут показать образцы американцам. Но как-нибудь потом обязательно все представят!
❗️Это уже второй случай, когда переданные в ВСУ образцы военной техники куда-то исчезают. Причем, это происходит не только с техническими средствами, которые относятся к числу перспективных и дорогостоящих. Весной американской инспекции не смогли показать несколько новых образцов, обеспечивающих безопасность оптико-волоконной связи.