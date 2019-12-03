 И.о. замгоссекретаря США Рикер завтра посетит Киев, а потом обсудит украинский вопрос с главами МИД ОБСЕ в Братиславе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа, 4 декабря Рикер встретится с командой посольства США и официальными лицами Украины в Киеве.

Позже он отправится в словацкую Братиславу, где возглавит делегацию США на заседании Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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"На министерском уровне посол Рикер расскажет о взаимодействии США с ОБСЕ в целях содействия региональной безопасности, прозрачности и правам человека в Европе и Евразии. Посол Рикер также встретится с лидерами государств-участников, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку военной прозрачности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.

Также Рикер посетит итальянские Рим и Милан.