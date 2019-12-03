 На совещании у Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, - ОП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", - говорится в сообщении.
На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский дал поручение Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.
Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.
вариант один что РФ забирает население себе а мы поселяем туда других украинцев
все остальное Украине во вред
а вот скоромохи только жрут и срут
на фото не вижу....
вышла кака опять???!
Имеет паспорт Израиля и входит в группировку Бени...
Сыру хочется?
Порох - крупный бизнесмен, политик, занимается крупными делами. По "фене" - он "воротила", но никак не "барыга". Сопля - грабит армию, грабит пенсов, грабит местные бюджеты. Учитывая, чо все это происходит в воюющей стране - это назвается мародерство.
вы его слышали?- Да
вы его включали? - Да © "Гараж"
Привыкли сценарии для киношек писать... 5 сценариев.. кто в главных ролях?
Лучшего кандидата на посту нового главы ГБР чем Давид Сакварелидзе, в Украине не найти
Едь с ними на их историческую родину откуда их с позором изгнали
Источник: https://censor.net.ua/n3163247
Хотя бы 10-15
6 метровый забор
Ров с крокодилами
А чтобы у крокодилов ыкус на Лугандонцев выработался
сначала скормить им
Сивохо-ва