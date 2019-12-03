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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (3836) Донбасс (20087) деоккупация (381) Офис Президента (176)

 На совещании у Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, - ОП. ФОТО

При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. На совещании обговорили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На совещании у Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, - ОП 01

"Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пророссийские граждане на Донбассе могут уезжать в РФ: я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими, - Зеленский

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский дал поручение Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО.

Также смотрите: Без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте, - Зеленский о переговорах по Донбассу. ВИДЕО

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3163247
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а зачем нам реинтаграция территорий где 90% ненавидят Украину и все что с ней связано и на которую нужно тратить десятки миллиардов только лишь на восстановление если будет куда лучше потратить эти деньги для развития регионов где все нормально? На совещании у Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 1140
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а на этом совещании хоть кто то с этнических украинцев был?
на фото не вижу....
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Зебилы, а зачем нам реинтаграция территорий где 90% ненавидят Украину и все что с ней связано и на которую нужно тратить десятки миллиардов только лишь на восстановление если будет куда лучше потратить эти деньги для развития регионов где все нормально?
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Нет дебил, раше подарить...Крым уже "подарили" ... Так ни каких земель не напасешся...
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Заборона російської мови, як мови ненависті до всього українського на українську мову гарантує інверсію ненависті до всього українського у ненависть до всього російського і відповідно любов до всього українського.
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Ну на заходi у нас розмовляють майже всi укр, i що це дало? Бiльшiсть все одно проголосували за кацапа блазня який розважав кацапiв грою на роялi
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У тебе мабуть і докторського ступеня з математики нема...інакше ти знав би, що таке умова обов'язкова, але недостатня.
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Львівська область - ні. Дивіться інформацію ЦВК.
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Та не вопрос, давай хоть завтра миротворцев на линию разграничения и начать строительство трехметровой стены по ней. Только вы ведь первые взвоете с разными схематозниками - "Зеленский не сливай донбасс, тамженаши люди этоженаша земля!"
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Крым и Донбасс - это Украина поэтому нужна реинтеграция
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100%! Так это лучший способ еще раз ограбить Украину и всех нас!
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ns ты веришь что реинтеграция людей нас убивавших возможна в принципе
вариант один что РФ забирает население себе а мы поселяем туда других украинцев
все остальное Украине во вред
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Не разбрасывайся украинскими землями! Донбасс это Украинская земля а Зебилы могут на рашу ехать. Нам еще Кубань возвращать.
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в средние века скоромохи были на самом низу общества хуже рабов которые могли работать и приносили феодалам пользу
а вот скоромохи только жрут и срут
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Разница в том что благодаря таким зебилам как ты, этих животных будут реинтегрировать в Украину.
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Лол, я с тобой тоже не балакаю. Просто напомнил тебе что ты зебил.
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а на этом совещании хоть кто то с этнических украинцев был?
на фото не вижу....
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про те саме подумав.... каци, шиди і вірмени(також не виключено, що шиди)
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Раз-два-три--четыре-пять -
вышла кака опять???!
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Всего приблизительно 70 нормальных депутатов с 450
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Мені цікаво, що і в кого має право вимагати Сивочьола Свиня???? Хто ВОНО є?
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Ваш Зеленский -это предатель и вор.
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А кто это по правую сторону от Зеленского?
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Новый министр мвд - Собаков или Рюкзаков...
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ні, там шифєр поруч.....той, чий батько з УПА боровся
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Это если б в Кнесете заседали детки эсэсовцев.
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Шефир его имя.....
Имеет паспорт Израиля и входит в группировку Бени...
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хммм.. на фото отсутствует Богдан.. что бы это значило?!
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Ну, сценарії вони писати вміють. На совещании у Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 2026 В тому ніхто не сумнівається. На совещании у Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 5211
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а вы спросили донецких хотят ли они продать свою землю Соросу, хотят ли они рыночных тарифов на коммуналку, хотят ли они жить под Президентом марионеткой Коломойского, хотят ли они жить в пост-майдауной Украине со всеми "прелестями" внесенными Порошенко и Яценюком за все эти годы?
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а не П би ти НХ, зі своїм даунецьком...... кармілєц іпаний
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Донецкие пошли в крепостные, их теперь никто не спрашивает.
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сценарии есть, теперь будут снимать, ролики
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Немного лексикологии.
Порох - крупный бизнесмен, политик, занимается крупными делами. По "фене" - он "воротила", но никак не "барыга". Сопля - грабит армию, грабит пенсов, грабит местные бюджеты. Учитывая, чо все это происходит в воюющей стране - это назвается мародерство.
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Не переконали... Воротіла краде в тисячі раз більше ніж інші. Мав шанс, мав час, мав можливості і -- обісрався... зеленський це 100% його вина ОСОБИСТО його вина.
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Всё правильно делают.
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вы его видели? - Да
вы его слышали?- Да
вы его включали? - Да © "Гараж"
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Эти пять сценариев повторяют пять поз Камасутры в виде Зели перед Ху*лом. Хотя почему только "перед"? Будут там и "снизу", и "сзади", и "сбоку". На совещании у Зеленского утвердили 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, - ОП - Цензор.НЕТ 8461
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А должен быть один. Деоккупация, вывод военнослужащих РФ всех видов вооружений и боеприпасов. Полное разоружение всех незаконных вооруженных формирований. ввод на территорию ОРДЛО ВСУ, украинских МВД и СБУ. Полный контроль на границе с временным перекрытием сообщения на этом участке ( сроком на 6 месяцев). Вывод из этой зоны рублевой зоны, паспортов РФ, дальше разминирование, судебные разбирательства с пособниками оккупантов ( с возможной очень частичной амнистией и условным наказанием ) и введение на этой территории на пять лет военно - гражданской администрации с руководством на прямую из Киева. По истечении этого срока выборы на правах которые существуют для всех районов Украины. ( единственное что может отличаться это второй региональный язык, в районах где русское по национальности , а не по языку, население составляет на менее 25 %, возможно на какой то переходной период ( при сохранении украинского как единственного государственного.)
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А ще краще іспит на громадянство, с кількома питаннями... хто не пройшов, тому справку про обмеження прав, а саме займання будь яких державних посад, наприклад на 3 роки з подальшою перездачею. Хоча я взагалі не вірю, що буде інтеграція, побалакають да й роз`їдуться, ну який тоді сенс був воювати з тої сторони, якщо от так взяти і повернути, ні, це навіть в теорії не можливо... хіба шо заморозити непризнану республіку як ПМР, Абхазія та інші... це мабуть найвірогідніший план кремля...
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та скоріше воно так і буде....Доки вони за пенсіями будуть приізджати ....то так воно і буде треба хробити як з Абхазією..2-4 місяца тна визначення хто де хоче..і переселення. А оті 60 мрлд що кожен рік йде в ОДЛО на пенсіі. дати переселенцям на житло!!!
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Хороший вариант для стороны выигравшей войну, для проигравшей - странный.
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Так наши урапатриоты победили, правда на диванах и незнамокого, но победили! Шо им Рашка, так пыль!!!
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Звучит так как будто срочно нужно любым методом вживить раковую опухоль под названием *ДНР* в организм Украины. А зачем нам спешить цеплять себе ету болячку на шею? Не рассматривали 10-20-ти летнюю полную блокаду ОРДЛО пока ситуация не нормализуется и ***** не сдохнет?
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100%! Это самый правильный, эффективный и главное самый выгодный вариант для Украины и украинского народа, но невыгодный для ***** и его украинских холуев. Вот холуи и стараются угодить кремлевскому уроду.
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Бред какой-то! вместо того, чтобы тратить деньги на Укораину где живут нормальные люди и большинство живет мягко говоря не очень, они потратят деньги на сепарский разваленный дамбасс! - Зрада!!!
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С чего Вы вообще все взяли, что на возвращённый Лугандон кто-то будет тратить деньги?
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утвердили 5 сценариев...

Привыкли сценарии для киношек писать... 5 сценариев.. кто в главных ролях?
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Подержите!!!

Лучшего кандидата на посту нового главы ГБР чем Давид Сакварелидзе, в Украине не найти

На нараді у Зеленського затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 6217
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Нахрен иди вместе со своими грызунами! На нараді у Зеленського затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 4360
Едь с ними на их историческую родину откуда их с позором изгнали
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какие 5 сценариев... пока не будет восстания даунбасовцев - никакого разговора... потом огородить все колючей проволокой и никого не выпускать до полной инфильтрации каждого первого... а потом всех скопом вернуть в зад в резервацию...
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В ОРДЛО гаряче підхопили ідеї Зе - Сивохо по реінтеграції. Там розгорнулась широкомаштабна кампанія під назвою "Порвём экономику Украины". Житель мухосранська, приїзди в Донецьк і ОТРИМАЙ 2 ПЕНСІЇ!!! Пенсіонерам-хохам кукіш! Донецьк обклеїли оголошеннями. Оголошення почали з'являтися після заяви радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Сивохи про виплату пенсій жителям ОРДЛО без верифікацій. "Миротворець"
На нараді у Зеленського затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 3897
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Вони вже нахвалялись порвать. Їхня риторика.

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Але тепер ті, що казали "порвём бандеровскую мразь" мають спільників в особі найвищих посадовців країни. І заявляють "Zделаем єто вмєстє!". А в мережі буря
На нараді у Зеленського затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 4459
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Прочиталось ...Медведчук дал поручение Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку и российскому генералу, в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3163247
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Судячи по фото, зейло так і не перестав грати на роялі, даже на сходці бісів...
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Хотите реально освободить дамбас и крым? Хотите победить росийскую окупацию не военным путем? Завалите Украину и дамбас дешовыми и безакцизными товарами из Европы, США и Китая, которые будут бить по росийским производителям. Снимите акцизы и пошлины с Европейских товаров. Рашка не выдержит конкуренции и сама отгородится от дамбаса и от Украины, так как ети товары с помощью вездесущих челноков и дыр в границе будут попадать не только украинским потребителям а и на росийскую территорию. Именно етого боится ***** и даже называл причиной войны, так кремль теряет 40млнн. украинских потребителей своего товара и более 10млрд. долларов в год.
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Странные ты вещи продвигаешь как для кремлебота На нараді у Зеленського затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 5788
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"политико-дипломатическими методами при поддержке" международных партнеров Украина НЕ сможет вернуть "временно" оккупированные территории и прекратить военные действия. политико-дипломатическими методами сможет "прекратить военные действия" если Зеленский подпишет КАПИТУЛЯЦИЮ (может называться по разному, главное не форма а суть). так что Зеленский банально врет что может вернуть оккупированные земли на украинских условиях "политико-дипломатическими методами при поддержке" международных партнеров. Войны всегда заканчиваются Победой или Поражением.
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Один сценарий:
6 метровый забор
Ров с крокодилами
А чтобы у крокодилов ыкус на Лугандонцев выработался
сначала скормить им
Сивохо-ва
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