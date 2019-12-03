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 Политика Украины
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Все про:СМИ (3273) Зеркаль (244)

 "То, что было в статье - далеко от действительности. Это пример манипуляции", - Зеркаль о публикации ее интервью в "New York Times"

Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, резко раскритиковала интервью с ней, опубликованное сегодня в New York Times.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление она сделала в эфире Радио НВ 

В материале "New York Times" говорится, что Зеркаль первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины знало о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.

То, что было в той статье, которая сегодня вышла, оно очень-очень далеко от действительности. И это такой пример манипуляции, который я считала присущий только российской пропаганде", — отметила дипломатка.

По ее словам, в письме, полученном от посольства Украины в США речь шла лишь о том, что вопрос о военной помощи остался без окончательного решения.

"Никаких дополнительных акцентов на том, что это проблема, они очень нервничают или видят в этом какой-то умысел, не было. Он привлекл мое внимание, потому что для меня было действительно непонятно, почему он еще не решен. Но такого ощущения, что это кризис, это может привести к каким-то последствиям у меня не было", - объяснила Зеркаль.

По ее словам, это был один из вопросов, который она планировала обсудить с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком в августе, но встретилась с ним лишь в сентябре.

"Этот вопрос уже обсуждали все, и лишний раз обсуждать это с Андреем у меня не было ни возможности, ни желания", — отметила она.

Как передавал Цензор.НЕТ ранее 3 декабря New York Times опубликовало интервью с Еленой Зеркаль, согласно которому после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.

Источник: https://censor.net.ua/n3163246
 
 
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Зебилы, а как это так получается что 1 Зеркаль в 100 раз лучше всего вашего цирка? "То, что было в статье - далеко от действительности. Это пример манипуляции", - Зеркаль о публикации ее интервью в "New York Times" - Цензор.НЕТ 2215
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статью в Вашингтон Пост и будет счастье.
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Тётка переобулась в прыжке, ай да маладэц!
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заЗеркаль нахлебала песциков...
А як скавучали!!!
😂
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NY Times -полный отстой, как и Washington Post. Fake news!
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Вообще, в этом интервью как бы подложила свинью Зеленскому, что для ставленницы Порошенко логично. Но почему вдруг стала отказываться от своих слов? Странно...
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врет. в NYT дорожат репутацией, настолько детально проверяют и выверяют информацию перед печатью, что прокуратура так не расследует свои дела. в случае выявления лжи или манипуляций журналист вылетит с волчьим билетом и его не возьмут на работу даже в стенгазету в каком-нибудь богом забытом городке в пустыне Мохаве с населением в 500 человек.
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NYT уже давно не дорожит репутацией. Врешь ты.
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The New York Times used to have a public editor who acted as an ombudsman and "investigates matters of journalistic integrity".[2] The sixth and last NYT public editor was Liz Spayd, who contributed her last piece in June 2017.[3]
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