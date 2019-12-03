 Украина и Россия могут достичь большого прогресса на встрече нормандской четверки, - Трамп

Об этом Трамп сказал в Лондоне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я считаю, что ситуация в Украине является очень важной. Я считаю, что приближающиеся встречи между Россией и Украиной очень важны, и существует вероятность, что определенный очень большой прогресс может бы достигнут. Это очень важно для Украины. Я считаю, что это также очень важно с точки зрения России. Они разработают соглашение, они достигнут мира, поскольку они слишком долго ведут боевые действия. И я думаю, что существует действительно хороший шанс, что это произойдет", - заявил Трамп.
Кроме того, Трамп выразил убеждение, что США и Франция могут найти общий язык с Россией.
11 ч. ·
Демонизация. Байден.
В недавней резонансной статье "Массово хакнутые мозги" я описывал как просто работает технология демонизации политика. Тролле-ферма Пригожина с десятков тысяч аккаунтов пишет месяц за месяцем каждый день миллиарды комментариев в соцсетях и под статьями в СМИ (американских, российских, украинских, европейских), размещают заказные статьи и телепередачи и тд с таким месседжем-посылом-привязкой - "Байден-сын Байдена-коррупция". Полезные идиоты и хакнутые такж помогают разносить это далее в массы. И хотя в отношении Байденов не обнаружено (и не могло быть) ничего коррупционного, но демонизация делает своё черное дело - мозги хакаются далее и более. И вот уже как бы не совсем удобно и немного стыдно вслух произносить или предлагать имя этого политика.
Цель достигнута. Демонизация произошла. Имя Байдена токсично.
И далее весь ФБ начинает носиться с Блумбергом. И никто уже не знает или забыл (или не знал), что рейтинг Байдена 30% и он уверенно лидирует среди кандидатов от демократов, а рейтинг Блумберга - 1% и он даже в десятку не входит.
А ларчик открывается очень просто.
От республиканцев на выборы 2020 идет однозначно Трамп. А вот среди демократов единственный!, чьего президентства драматически и панически не хочет Путин, - это Байден. Байден - это игла Кощея для Путина. С любым другим (с некоторыми - с удовольствием, с некоторыми - без, но) Путин мог бы работать. Повторю - более либо менее. Но только не с Байденом.
Поэтому так неумолимо работает каток демонизации.
Вы знаете также, что эта технология применялась и в Украине.
Поэтому, друзья, не бойтесь и не стесняйтесь произносить вслух имя Джо Байдена - большого и искреннего друга Украины, человека, который не даст Путину и России дышать в случае прихода в Белый Дом.