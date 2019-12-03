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 Экономика, Фоторепортаж
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 На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с пограничниками под процессуальным руководством прокуратуры области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204, ст.227 УК Украины было установлено, что в складских помещениях одной из логистических компаний на территории Харьковской области осуществляется хранение табачных изделий иностранного производства без марок акцизного налога, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 02
На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 03

Смотрите: В Черновицкой области пресечена попытка контрабанды в Румынию сигарет стоимостью 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 04

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на хранение 12 тыс. пачек сигарет иностранного производства и 440 кг табака для курения кальяна общей стоимостью более 1 млн грн.

На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 05
На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

На Харьковщине налоговой милицией изъята партия контрабандных табачных изделий стоимостью более 1 млн грн 07

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3163243
 
 
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работает Аваков а мародер из кабаков канадских не вылазит
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снова нвф 2 года как мертвое - но зато менты теперь укурятся
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та да...зараз, мабуть, дим стовбом...і навіть ті хто не курив - закурять.
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