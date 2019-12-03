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 Из нового закона о перезагрузке ГБР убрали ряд важных норм, - Горбатюк

Из принятого Верховной Радой законопроекта о перезагрузке Государственного бюро расследований убрали ряд важных норм.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Я позитивно воспринимаю перезагрузку ГБР. Это полезно. Перевод следователей по делам Майдана из ГПУ в ГБР – тоже нужный шаг. Правда, комитет оставил только возможность перевода. Изначально предлагался также вариант с приемом на работу тех, кто работал с делами Майдана и был уволен. Например, как я. Помимо этого, у нас работали и следователи СБУ, некоторые – даже пять лет. Всего около 30 человек. Конечно, все бы в ГБР не перешли, но те, кто хорошо знаком с материалами дела, – вполне возможно. Но им тоже нужно будет проходить конкурс. Если уж декларируется желание содействовать расследованию, то нужно было голосовать в полном объеме за все эти моменты. Однако ряд важных норм в законе посекли", – подчеркнул Горбатюк.

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По его словам, правительству еще предстоит принять ряд технических решений.

"Нужно сказать, что дело затянулось и часть следователей уже перешли в другие подразделения. После принятия этих изменений лично мне закрыли путь в управление без конкурса. Другое дело – что это был лишь первый шаг. Кабмину еще предстоит принять решения о расширении штата следователей ГБР, увеличении зарплат и так далее. По словам [адвоката семей Небесной сотни] Евгении Закревской, если все эти технические шаги сделают быстро, то работать можно будет начать где-то в середине января. На данный момент следователи управления спецрасследований утратили возможность вести следственные действия. Дела пока что готовятся к передаче. Вообще, на мой взгляд, ответственность несет генпрокурор. Именно он фактически разрушил управление спецрасследований и – главное – убил мотивацию у прокуроров", – сказал собеседник.

Он отметил, что расследованию дел Майдана препятствовало отсутствие воли у руководства Генпрокуратуры, МВД и СБУ.

"Кроме самого расследования, была работа по защите этих дел от незаконного вмешательства. Прокуроры писали жалобы, если глава ГПУ безосновательно менял прокурора или забирал дела. Люди пять лет работали, расследовали и защищали свои дела ценой увольнения, а сейчас получается, что эти дела якобы не так уж и важны. Соответственно, они переводятся в другие подразделения. Главное, что мешало расследованию, – отсутствие воли у руководства ГПУ, МВД, СБУ и так далее. На словах все было красиво, а когда речь шла о том, чтобы не препятствовать работе, получалось совсем по-другому. Нужно поддерживать тех, кто пытается давать объективные результаты, а не такие, как нужно определенным политическим силам. Но пока этого нет", – резюмировал Горбатюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163241
 
   
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Ну шо, Горбатюк, сейчас тебе уже никто не мешает, как при прошлой власти ?
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Он танцор, ему всегда что-то мешать будет. А ГБР можно закрывать, никто и не заметит. Главная идея была создать независимый орган следствия по аналогу ФБР. Кадры поменять не проблема, основное - структура и полномочия. А сейчас это превращается в карманную контору зе-бобиков.
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А чим він такий заслужений,цей Горбатюк?Тим,що виконував чиїсь бажання по гальмуванню справ Майдану?!
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Склочник.Не может уйти досрочно.Подобен Бессмертному,Скороход и Полякову.Базарная баба.Презираю.
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прошел бы конкурс, в чем проблема? ты же умный и красивый!
читал о его подчиненных в том отделе - одни сепары из лугандона! просто мрак
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