 Из нового закона о перезагрузке ГБР убрали ряд важных норм, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.



"Я позитивно воспринимаю перезагрузку ГБР. Это полезно. Перевод следователей по делам Майдана из ГПУ в ГБР – тоже нужный шаг. Правда, комитет оставил только возможность перевода. Изначально предлагался также вариант с приемом на работу тех, кто работал с делами Майдана и был уволен. Например, как я. Помимо этого, у нас работали и следователи СБУ, некоторые – даже пять лет. Всего около 30 человек. Конечно, все бы в ГБР не перешли, но те, кто хорошо знаком с материалами дела, – вполне возможно. Но им тоже нужно будет проходить конкурс. Если уж декларируется желание содействовать расследованию, то нужно было голосовать в полном объеме за все эти моменты. Однако ряд важных норм в законе посекли", – подчеркнул Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отдел по расследованию дел Майдана в ГБР возглавил следователь из Луганской области Никульников, - пресс-служба Бюро

По его словам, правительству еще предстоит принять ряд технических решений.



"Нужно сказать, что дело затянулось и часть следователей уже перешли в другие подразделения. После принятия этих изменений лично мне закрыли путь в управление без конкурса. Другое дело – что это был лишь первый шаг. Кабмину еще предстоит принять решения о расширении штата следователей ГБР, увеличении зарплат и так далее. По словам [адвоката семей Небесной сотни] Евгении Закревской, если все эти технические шаги сделают быстро, то работать можно будет начать где-то в середине января. На данный момент следователи управления спецрасследований утратили возможность вести следственные действия. Дела пока что готовятся к передаче. Вообще, на мой взгляд, ответственность несет генпрокурор. Именно он фактически разрушил управление спецрасследований и – главное – убил мотивацию у прокуроров", – сказал собеседник.



Он отметил, что расследованию дел Майдана препятствовало отсутствие воли у руководства Генпрокуратуры, МВД и СБУ.



"Кроме самого расследования, была работа по защите этих дел от незаконного вмешательства. Прокуроры писали жалобы, если глава ГПУ безосновательно менял прокурора или забирал дела. Люди пять лет работали, расследовали и защищали свои дела ценой увольнения, а сейчас получается, что эти дела якобы не так уж и важны. Соответственно, они переводятся в другие подразделения. Главное, что мешало расследованию, – отсутствие воли у руководства ГПУ, МВД, СБУ и так далее. На словах все было красиво, а когда речь шла о том, чтобы не препятствовать работе, получалось совсем по-другому. Нужно поддерживать тех, кто пытается давать объективные результаты, а не такие, как нужно определенным политическим силам. Но пока этого нет", – резюмировал Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу ГПУ, - Горбатюк