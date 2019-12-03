 Пока Россия не изменит свое поведение, сближения НАТО с ней не будет, - Трюдо

Об этом на конференции NATO Engages в Лондоне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россию исключили из Большой восьмерки, которая стала потом Большой семеркой, из-за неприемлемых поведения и действий. И до тех пор, пока Россия не продемонстрирует искреннее желание изменить свое неприемлемое поведение, будет очень сложно говорить о настоящем сближении с ней", - заявил он.

По словам Трюдо, вторжение РФ на Донбасс и оккупация Крыма являются подтверждением того, что Москва остается вызовом, и миру надо понимать, что президент РФ Владимир Путин понимает только силу, а не уступки.

"Именно поэтому нам, как Альянсу и союзникам, нужно оставаться сильными", - добавил он.

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В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что именно поэтому и необходимо продолжать давление на Россию.

"Нам нужно сохранять давление на (РФ - ред.), но в то же время должно быть пространство для диалога. Однако давайте не будем наивными", - заявил он.

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