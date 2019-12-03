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 Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС

Оккупанты дали гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки, что позволит приступить к ремонту линий электропередач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки. Надеемся, что завтра, 4 декабря, украинские ремонтные бригады смогут начать мероприятия по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не дают восстановить электроснабжение в части Марьинки, отказываясь предоставить гарантии безопасности ремонтникам

Напомним, в городе Марьинке Донецкой области с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3163237
 
 
 Топ комментарии
 
потому что зедебил, поэтому спокойно смотрит на кацапские тряпки вместе со всеми кто за это строительство моста жопу рвал
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Дамбассіти мілостіво соізволілі, разрєшить отрємонтіровать ім, дамбассітам електосети.
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Я не пойму ,что эти наёмники потеряли в Украине,и почему они нам что то диктуют,надо этот АНЕКДОТ в 95 квартале прокрутить ,и пусть вся Украина посмеётся .а Украинские солдаты поплюют в сторону российской оккупационной армии. Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9800
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Ну да, повір расєянцам і їх поплічникам, і зроби навпаки.
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Гарантии от винторогих мокшей надо брать в кавычки вот так "гарантии"...даже сама фраза гарантии от наёмников звучит анекдотично. Вы бы с ними ещё договор подписали))))
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Та й взагалі вони будуть все це рушити й руйнувати як мост, а Зе ремонтувати за кошти українців ? Яка наглість ...
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Зеленскому не надо спешить с Хутиным .Пусть после Нового года с " Крысой" приедет на нормандскую встречу Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5685
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Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5050

Вузька частина мосту - відбудована ділянка, яку нещодавно відкривав президент Зеленський. Вона - ще над українським берегом. І тут таки стоять представники "ЛНР". Видимої зброї у них немає

Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7817

Вид з правого берега Сіверського Дінця, який контролює Україна. З іншого боку - так звана "ЛНР", лінія розмежування проходить по центру річки. Однак представників "республіки" вже можна зустріти і на підконтрольному Україні березі.

Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5265

"Спостерігач" від так званої "ЛНР"
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потому что зедебил, поэтому спокойно смотрит на кацапские тряпки вместе со всеми кто за это строительство моста жопу рвал
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Скільки їх там проголосувало «по пріколу» і «Только нє Порошенко !» ?
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Дамбассіти мілостіво соізволілі, разрєшить отрємонтіровать ім, дамбассітам електосети.
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ой спасибочки! давайте срочно им что нибудь ремонтировать!
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А на міст ,збудований Зєлєнскім за бюджетні кошти ,ще пускають ?
Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській

"Як військовий, я б їх, звичайно, постріляв. Але тут вже питання не так військове, а більше дипломатичне", - розповів BBC News Україна один з українських бійців в районі Станиці Луганської.
А в українській частині СЦКК присутність "ЛНРівців" на мосту, ще й у російській уніформі та з касками, називають провокацією.
"Спочатку всі стояли по різних берегах річки. Однак кілька місяців тому, десь після початку розведення, вони перейшли (Мова саме про "сині каски" невизнаної "СЦКК ЛНР". - Ред.). З їхньої сторони це відкрита провокація", - наголосив пресофіцер СЦКК у розмові з BBC News Україна.За його словами, українська сторона зверталася до Моніторингової місії ОБСЄ з тим, щоб вона вплинула на ситуацію, однак представники так званої "СЦКК від ЛНР" все одно залишаються на мосту."

Найманці РФ дали гарантії безпеки для ремонту ліній електропередач у Мар'їнці, частина будинків якої знеструмлені з 25 листопада, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 7778
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