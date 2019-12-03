 Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки. Надеемся, что завтра, 4 декабря, украинские ремонтные бригады смогут начать мероприятия по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не дают восстановить электроснабжение в части Марьинки, отказываясь предоставить гарантии безопасности ремонтникам

Напомним, в городе Марьинке Донецкой области с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.