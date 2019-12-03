 Наемники РФ дали гарантии безопасности для ремонта линий электропередач в Марьинке, часть домов которой обесточены с 25 ноября, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки. Надеемся, что завтра, 4 декабря, украинские ремонтные бригады смогут начать мероприятия по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.
Напомним, в городе Марьинке Донецкой области с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.
Вузька частина мосту - відбудована ділянка, яку нещодавно відкривав президент Зеленський. Вона - ще над українським берегом. І тут таки стоять представники "ЛНР". Видимої зброї у них немає
Вид з правого берега Сіверського Дінця, який контролює Україна. З іншого боку - так звана "ЛНР", лінія розмежування проходить по центру річки. Однак представників "республіки" вже можна зустріти і на підконтрольному Україні березі.
"Спостерігач" від так званої "ЛНР"
Як "ЛНР" зайняла сотню метрів українського берега в Станиці Луганській
"Як військовий, я б їх, звичайно, постріляв. Але тут вже питання не так військове, а більше дипломатичне", - розповів BBC News Україна один з українських бійців в районі Станиці Луганської.
А в українській частині СЦКК присутність "ЛНРівців" на мосту, ще й у російській уніформі та з касками, називають провокацією.
"Спочатку всі стояли по різних берегах річки. Однак кілька місяців тому, десь після початку розведення, вони перейшли (Мова саме про "сині каски" невизнаної "СЦКК ЛНР". - Ред.). З їхньої сторони це відкрита провокація", - наголосив пресофіцер СЦКК у розмові з BBC News Україна.За його словами, українська сторона зверталася до Моніторингової місії ОБСЄ з тим, щоб вона вплинула на ситуацію, однак представники так званої "СЦКК від ЛНР" все одно залишаються на мосту."