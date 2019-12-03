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 Политика Украины
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 Нардепы разрешили своим помощникам-консультантам работать по совместительству

Верховная Рада разрешила помощникам-консультантам народных депутатов работать по совместительству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За соответствующий закон на пленарном заседании во вторник вечером проголосовал 321 народный депутат.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи №№25 и 36 закона о противодействии коррупции, согласно которым помощники-консультанты нардепов исключаются из списков должностей, на которые распространяется антикоррупционное законодательство в части совмещения работы.

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На них также не распространяется требование антикоррупционного законодательства относительно передачи другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Данное положение также распространяется на работников секретариатов спикера Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, сотрудников секретариатов депутатских фракций и групп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163236
 
 
 Топ комментарии
 
Не забудьте им субсидию оформить. Как никак слуги слуг народа!
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Мммдааа...помощников женского полу многа???
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Не забудьте им субсидию оформить. Как никак слуги слуг народа!
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а зарплату свою будут делить с помощниками или из бюджета
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хорошо шо разрешили совмещать а то на Окружной уже недастача кадров...
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Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко працює помічником нардепа від "Слуги народу" Олега Бондаренка і опікується темою переробки промислових відходів на дорожнє покриття. Джерело: Громадський рух "Чесно".

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Бубочка жлоб.Мог бы тестя сделать нардепом,а тещу его помощницей.Там работа не сложная-нажимай зеленую кнопку,когда скажут. Нардепи дозволили своїм помічникам-консультантам працювати за сумісництвом - Цензор.НЕТ 6890
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Ух ты! Днем - бровистка, вечером - помощница нардепа, ночью - жена или даже...боюсь подумать, кто.лихо слуги пляшут.
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Нардепы решили своих помощников сделать немножко леди.Где то горько заплакал депутат Яременко. Нардепи дозволили своїм помічникам-консультантам працювати за сумісництвом - Цензор.НЕТ 5416
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