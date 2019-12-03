 Нерешительность НАТО позволила России вторгнуться в Грузию и Украину, - Пристайко

Об этом глава МИД заявил во время конференции "NATO Engages" в Лондоне во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сначала нам обещали, что мы будем членом НАТО. Потом была идея, что План действий по членству для Украины и Грузии - решенный вопрос, и к концу года министры иностранных дел должны были отчитаться перед своими лидерами, чтобы рассказать как это работает. Прошло более 10 лет, и мы не приглашены ни в ПДЧ, ни в членство. Я считаю, что нерешительность НАТО в то время и с того времени позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а потом через шесть лет прийти в Украину", - сказал Пристайко.

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